«Спартак Кострома» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

03 сентября 2025 8:44
Спартак К - Урал
04 сент. 2025, четверг 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
4 сентября на стадионе «Урожай» состоится матч 8-го тура российской Первой лиги, в котором третья команда чемпионата – «Спартак Кострома» – примет лидера турнира – екатеринбургский «Урал». Обе команды находятся в отличной форме и претендуют на самые высокие позиции, а встреча между ними может стать украшением тура.

«Спартак Кострома»

Хозяева уверенно стартовали в сезоне и подходят к матчу с серией из четырех побед подряд. Победный отрезок сопровождается хорошей результативностью – восемь голов в пяти последних матчах и в каждой игре минимум один забитый мяч. Ключевым игроком команды остаeтся Денис Жилмостных, оформивший четыре гола за семь туров. Несмотря на агрессивный атакующий стиль, у костромичей есть определeнные проблемы в защите – в трeх последних играх команда неизменно пропускает. Но при этом Спартак демонстрирует волю к победе и успешно находит пути к воротам соперников даже в сложных матчах.

«Урал»

Подопечные Виктора Ганчаренко – самые результативные в лиге. 14 голов в семи матчах – внушительный показатель, особенно с учeтом того, что команда и в обороне играет надeжно (всего два пропущенных мяча за последние пять туров). Лидером атаки остаeтся Мартин Секулич, забивший пять голов в восьми матчах. «Урал» уверенно обыгрывает как аутсайдеров, так и крепких середняков, контролируя темп игры и грамотно действуя в переходных фазах. Сейчас команда на ходу: 6 побед в 7 турах, отличная разница мячей и уверенность в действиях на всех участках поля.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • Победа в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Урал»

  • Победа в 6 из 7 матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в лиге (+10)
  • Пропускает в 1 из 5 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Спартак К
1 : 1
04.09.2025
Урал

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Урал»

Скорее всего, матч пройдeт в высоком темпе, ведь обе команды делают ставку на активное нападение. «Урал» выглядит более сбалансированным и результативным, но «Спартак Кострома» крайне опасен на своeм поле. Ожидаем голы с обеих сторон, ведь соперники стабильно забивают в последних турах. При этом «Урал» по совокупности показателей должен быть ближе к победе, особенно учитывая его надeжность в защите и вариативность в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Урала» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15

Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Урал Спартак К
