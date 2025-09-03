4 сентября на стадионе «Урожай» состоится матч 8-го тура российской Первой лиги, в котором третья команда чемпионата – «Спартак Кострома» – примет лидера турнира – екатеринбургский «Урал». Обе команды находятся в отличной форме и претендуют на самые высокие позиции, а встреча между ними может стать украшением тура.

«Спартак Кострома»

Хозяева уверенно стартовали в сезоне и подходят к матчу с серией из четырех побед подряд. Победный отрезок сопровождается хорошей результативностью – восемь голов в пяти последних матчах и в каждой игре минимум один забитый мяч. Ключевым игроком команды остаeтся Денис Жилмостных, оформивший четыре гола за семь туров. Несмотря на агрессивный атакующий стиль, у костромичей есть определeнные проблемы в защите – в трeх последних играх команда неизменно пропускает. Но при этом Спартак демонстрирует волю к победе и успешно находит пути к воротам соперников даже в сложных матчах.

«Урал»

Подопечные Виктора Ганчаренко – самые результативные в лиге. 14 голов в семи матчах – внушительный показатель, особенно с учeтом того, что команда и в обороне играет надeжно (всего два пропущенных мяча за последние пять туров). Лидером атаки остаeтся Мартин Секулич, забивший пять голов в восьми матчах. «Урал» уверенно обыгрывает как аутсайдеров, так и крепких середняков, контролируя темп игры и грамотно действуя в переходных фазах. Сейчас команда на ходу: 6 побед в 7 турах, отличная разница мячей и уверенность в действиях на всех участках поля.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

Победа в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

«Урал»

Победа в 6 из 7 матчей

В среднем: 2.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в лиге (+10)

Пропускает в 1 из 5 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. PARI Первая лига, 8 тур Спартак К 1 : 1 Урал

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Урал»

Скорее всего, матч пройдeт в высоком темпе, ведь обе команды делают ставку на активное нападение. «Урал» выглядит более сбалансированным и результативным, но «Спартак Кострома» крайне опасен на своeм поле. Ожидаем голы с обеих сторон, ведь соперники стабильно забивают в последних турах. При этом «Урал» по совокупности показателей должен быть ближе к победе, особенно учитывая его надeжность в защите и вариативность в атаке.

