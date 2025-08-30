В воскресенье, 31 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ман Сити». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 16:00 (мск).

«Брайтон»

Команда Фабиана Хюрцепера на старте АПЛ сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) и проиграла «Эвертону» (0:2). «Чайки» с 1 очком находятся на 18-й позиции.

Последние результаты «Брайтона»:

27.08.25 «Оксфорд» – «Брайтон» – 0:6 Кубок лиги;

24.08.25 «Эвертон» – «Брайтон» – 2:0 АПЛ;

16.08.25 «Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1 АПЛ.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0), после чего уступил дома «Тоттенхэму» (0:2). «Горожане» с 3 очками занимают 6-е место.

Предыдущие результаты «Ман Сити»:

23.08.25 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» – 0:2 АПЛ;

16.08.25 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:4 АПЛ;

09.08.25 «Палермо» – «Ман Сити» – 0:3 тов. матч.

Очные встречи в АПЛ

15.03.25 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:2;

09.11.24 «Брайтон» – «Ман Сити» – 2:1;

25.04.24 «Брайтон» – «Ман Сити» – 0:4;

21.10.23 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:1;

24.05.23 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:1.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ман Сити»

Команде Гвардиоды будет нелегко победить, но класс зарешает. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.