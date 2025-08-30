30 августа 2025 12:46
Брайтон - Манчестер Сити
31 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
В воскресенье, 31 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ман Сити». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 16:00 (мск).
«Брайтон»
Команда Фабиана Хюрцепера на старте АПЛ сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) и проиграла «Эвертону» (0:2). «Чайки» с 1 очком находятся на 18-й позиции.
Последние результаты «Брайтона»:
- 27.08.25 «Оксфорд» – «Брайтон» – 0:6 Кубок лиги;
- 24.08.25 «Эвертон» – «Брайтон» – 2:0 АПЛ;
- 16.08.25 «Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1 АПЛ.
«Манчестер Сити»
«Ман Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0), после чего уступил дома «Тоттенхэму» (0:2). «Горожане» с 3 очками занимают 6-е место.
Предыдущие результаты «Ман Сити»:
- 23.08.25 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» – 0:2 АПЛ;
- 16.08.25 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:4 АПЛ;
- 09.08.25 «Палермо» – «Ман Сити» – 0:3 тов. матч.
Очные встречи в АПЛ
- 15.03.25 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:2;
- 09.11.24 «Брайтон» – «Ман Сити» – 2:1;
- 25.04.24 «Брайтон» – «Ман Сити» – 0:4;
- 21.10.23 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:1;
- 24.05.23 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:1.
Прогноз на матч «Брайтон» – «Ман Сити»
Команде Гвардиоды будет нелегко победить, но класс зарешает. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.
