Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 8.50

30 августа 2025 12:46
Брайтон - Манчестер Сити
31 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1
Сделать ставку

В воскресенье, 31 августа, в 3-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Ман Сити». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 16:00 (мск).

«Брайтон»

Команда Фабиана Хюрцепера на старте АПЛ сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1) и проиграла «Эвертону» (0:2). «Чайки» с 1 очком находятся на 18-й позиции.

Последние результаты «Брайтона»:

  • 27.08.25 «Оксфорд» – «Брайтон» – 0:6 Кубок лиги;
  • 24.08.25 «Эвертон» – «Брайтон» – 2:0 АПЛ;
  • 16.08.25 «Брайтон» – «Фулхэм» – 1:1 АПЛ.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0), после чего уступил дома «Тоттенхэму» (0:2). «Горожане» с 3 очками занимают 6-е место.

Предыдущие результаты «Ман Сити»:

  • 23.08.25 «Ман Сити» – «Тоттенхэм» – 0:2 АПЛ;
  • 16.08.25 «Вулверхэмптон» – «Ман Сити» – 0:4 АПЛ;
  • 09.08.25 «Палермо» – «Ман Сити» – 0:3 тов. матч.

Очные встречи в АПЛ

  • 15.03.25 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:2;
  • 09.11.24 «Брайтон» – «Ман Сити» – 2:1;
  • 25.04.24 «Брайтон» – «Ман Сити» – 0:4;
  • 21.10.23 «Ман Сити» – «Брайтон» – 2:1;
  • 24.05.23 «Брайтон» – «Ман Сити» – 1:1.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ман Сити»

Команде Гвардиоды будет нелегко победить, но класс зарешает. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Брайтон
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 