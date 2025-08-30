Введите ваш ник на сайте
«Динамо Махачкала» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.85

30 августа 2025 8:12
Динамо Мх - Динамо
31 авг. 2025, воскресенье 20:30 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Динамо»
Сделать ставку

31 августа на «Анжи-Арене» состоится матч 7 тура Премьер-лиги России, где «Динамо Махачкала» примет московское «Динамо». Для хозяев это возможность прервать серию неудач, а гости будут стремиться закрепиться в верхней части таблицы.

«Динамо Махачкала»

Махачкалинский клуб пока демонстрирует нестабильные результаты. После шести туров команда имеет всего 5 очков и располагается на 13-й позиции. В предыдущем туре «Динамо Махачкала» уступило «Зениту» (0:4), показав серьeзные проблемы в обороне. В последних пяти матчах команда забила лишь 5 мячей, а пропустила 9. Отдельно стоит отметить, что команда пропускает уже в пяти встречах подряд, а средний показатель составляет 1.80 гола за игру. Лучшим бомбардиром остаeтся Гамид Агаларов, который забил 3 мяча, но его усилий пока недостаточно для стабилизации результатов.

«Динамо»

Московское «Динамо» подходит к матчу с уверенностью после победы над «Пари НН» (3:0). Команда имеет 8 очков и занимает 7-е место в таблице. В последних пяти играх москвичи забили 5 голов и пропустили 8, что свидетельствует о нестабильности в обороне. При этом команда забивает в трeх турах подряд, что указывает на постепенно набирающую форму атаку. Иван Сергеев остаeтся главным бомбардиром коллектива с 3 голами. Несмотря на уязвимость в защите, атакующий потенциал «Динамо» выше, чем у соперника, что делает их фаворитом матча.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Динамо»

  • Победа в последнем туре над «Пари НН» (3:0)
  • Забивает в 3 матчах Премьер-лиги подряд
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забил 5 голов в последних 5 матчах

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
3
Забитых мячей
9
0.75
В среднем за матч
2.25
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
4 : 0
08.03.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо Мх
0 : 1
29.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
2 : 2
18.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
2 : 1
14.08.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Динамо»

Игра обещает пройти под контролем московского клуба, у которого более сильная атака и опыт в матчах такого уровня. «Динамо Махачкала» испытывает проблемы в защите и вряд ли сможет сдержать давление гостей на протяжении всего матча. При этом хозяева способны забить, учитывая, что оборона москвичей не отличается стабильностью. Ожидается результативная встреча, где «Динамо» будет ближе к победе, но шансы на гол хозяев также высоки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Динамо»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Мх
18+
  • Читайте нас: 