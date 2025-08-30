31 августа на «Анжи-Арене» состоится матч 7 тура Премьер-лиги России, где «Динамо Махачкала» примет московское «Динамо». Для хозяев это возможность прервать серию неудач, а гости будут стремиться закрепиться в верхней части таблицы.

«Динамо Махачкала»

Махачкалинский клуб пока демонстрирует нестабильные результаты. После шести туров команда имеет всего 5 очков и располагается на 13-й позиции. В предыдущем туре «Динамо Махачкала» уступило «Зениту» (0:4), показав серьeзные проблемы в обороне. В последних пяти матчах команда забила лишь 5 мячей, а пропустила 9. Отдельно стоит отметить, что команда пропускает уже в пяти встречах подряд, а средний показатель составляет 1.80 гола за игру. Лучшим бомбардиром остаeтся Гамид Агаларов, который забил 3 мяча, но его усилий пока недостаточно для стабилизации результатов.

«Динамо»

Московское «Динамо» подходит к матчу с уверенностью после победы над «Пари НН» (3:0). Команда имеет 8 очков и занимает 7-е место в таблице. В последних пяти играх москвичи забили 5 голов и пропустили 8, что свидетельствует о нестабильности в обороне. При этом команда забивает в трeх турах подряд, что указывает на постепенно набирающую форму атаку. Иван Сергеев остаeтся главным бомбардиром коллектива с 3 голами. Несмотря на уязвимость в защите, атакующий потенциал «Динамо» выше, чем у соперника, что делает их фаворитом матча.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

Не выигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Динамо»

Победа в последнем туре над «Пари НН» (3:0)

Забивает в 3 матчах Премьер-лиги подряд

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забил 5 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Динамо»

Игра обещает пройти под контролем московского клуба, у которого более сильная атака и опыт в матчах такого уровня. «Динамо Махачкала» испытывает проблемы в защите и вряд ли сможет сдержать давление гостей на протяжении всего матча. При этом хозяева способны забить, учитывая, что оборона москвичей не отличается стабильностью. Ожидается результативная встреча, где «Динамо» будет ближе к победе, но шансы на гол хозяев также высоки.

Рекомендованные ставки