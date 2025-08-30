В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Волга» и «Арсенал». Игра состоится в Ульяновске, начало – в 16:00 (мск).

«Волга»

Команда Сергея Жукова находится на 15-й позиции в Первой лиге, набрав 4 очка. «Волга» добыла 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 4:10.

Последние результаты «Волги» в Первой лиге:

25.08.25 «Урал» – «Волга» – 4:0;

17.08.25 «Волга» – СКА Хабаровск – 1:0;

09.08.25 «Челябинск» – «Волга» – 1:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Гунько добыли 2 победы и 4 раза сыграли вничью, разница мячей – 10:6.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

24.08.25 «Чайка» – «Арсенал» – 0:3;

16.08.25 «Арсенал» – «Енисей» – 2:2;

09.08.25 «Родина» – «Арсенал» – 1:1.

Очные встречи в Первой лиге

15.04.23 «Волга» – «Арсенал» – 0:0;

25.09.22 «Арсенал» – «Волга» – 2:0.

Прогноз на матч «Волга» – «Арсенал»

«Канониры» еще не проигрывали в этом сезоне – полагаем, что их успешная серия продлится. «Волга» сейчас забивает мало, а в очных встречах с «Арсеналом» вообще не забивает. Прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 7.00.