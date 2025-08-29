30 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Лейпциг» попробует реабилитироваться за позор недельной давности в игре с «Хайденхаймом».
«Лейпциг»
«Быки» «отметились» чудовщиным стартом, получив по полной программе в Мюнхене. К тому же «Лейпциг» теряет очередного топ-игрока: вслед за Беньямином Шешко («Манчестер Юнайтед») клуб покидает атакующий хавбек Хави Симмонс (отправился в «Тоттенхэм»).
Последние три игры:
- Бавария – Лейпциг 6:0
- Зандхаузен – Лейпциг 2:4
- Ланс – Лейпциг 2:1
«Хайденхайм»
Команда Франка Шмидта неплохо бодалась с «Вольфсбургом» в первом туре, но соперник все же взял свое за счет более высокого класса. Вероятнее всего, в новой кампании «Хайденхайм» ждет очень непростая борьба за выживание в элите немецкого футбола.
Последние три игры:
- Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
- Балингер – Хайденхайм 0:5
- Хайденхайм – Парма 2:1
Очные встречи:
- Лейпциг – Хайденхайм 2:2
- Хайденхайм – Лейпциг 0:1
- Хайденхайм – Лейпциг 1:2
Прогноз на матч «Лейпциг» – «Хайденхайм»
«Быкам» кровь из носу нужно реабилитироваться за провал в Мюнхене, однако гости способны дать бой, сделав ставку на эшелонированную оборону и контрвыпады. Полагаем, что «Лейпциг» добьется победы, но не ждем разгрома команды Шмидта.
Прогноз: победа «Хайденхайма» с форой +1,5, кеф – 1.75. Прогноз на счет – 2:1.