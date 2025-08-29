Введите ваш ник на сайте
«Лейпциг» - «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 1.75

29 августа 2025 16:14
РБ Лейпциг - Хайденхайм
30 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Хайденхайма» с форой +1,5
Сделать ставку

30 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Лейпциг» попробует реабилитироваться за позор недельной давности в игре с «Хайденхаймом».

«Лейпциг»

«Быки» «отметились» чудовщиным стартом, получив по полной программе в Мюнхене. К тому же «Лейпциг» теряет очередного топ-игрока: вслед за Беньямином Шешко («Манчестер Юнайтед») клуб покидает атакующий хавбек Хави Симмонс (отправился в «Тоттенхэм»).

Последние три игры:

  • Бавария – Лейпциг 6:0
  • Зандхаузен – Лейпциг 2:4
  • Ланс – Лейпциг 2:1

«Хайденхайм»

Команда Франка Шмидта неплохо бодалась с «Вольфсбургом» в первом туре, но соперник все же взял свое за счет более высокого класса. Вероятнее всего, в новой кампании «Хайденхайм» ждет очень непростая борьба за выживание в элите немецкого футбола.

Последние три игры:

  • Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
  • Балингер – Хайденхайм 0:5
  • Хайденхайм – Парма 2:1

Очные встречи:

  • Лейпциг – Хайденхайм 2:2
  • Хайденхайм – Лейпциг 0:1
  • Хайденхайм – Лейпциг 1:2

Прогноз на матч «Лейпциг» – «Хайденхайм»

«Быкам» кровь из носу нужно реабилитироваться за провал в Мюнхене, однако гости способны дать бой, сделав ставку на эшелонированную оборону и контрвыпады. Полагаем, что «Лейпциг» добьется победы, но не ждем разгрома команды Шмидта.

Прогноз: победа «Хайденхайма» с форой +1,5, кеф – 1.75. Прогноз на счет – 2:1.

1.75
Победа «Хайденхайма» с форой +1,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Хайденхайм РБ Лейпциг
Рекомендуем
