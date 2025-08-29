30 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч второго тура немецкой Бундеслиги. «Лейпциг» попробует реабилитироваться за позор недельной давности в игре с «Хайденхаймом».

«Лейпциг»

«Быки» «отметились» чудовщиным стартом, получив по полной программе в Мюнхене. К тому же «Лейпциг» теряет очередного топ-игрока: вслед за Беньямином Шешко («Манчестер Юнайтед») клуб покидает атакующий хавбек Хави Симмонс (отправился в «Тоттенхэм»).

Последние три игры:

Бавария – Лейпциг 6:0

Зандхаузен – Лейпциг 2:4

Ланс – Лейпциг 2:1

«Хайденхайм»

Команда Франка Шмидта неплохо бодалась с «Вольфсбургом» в первом туре, но соперник все же взял свое за счет более высокого класса. Вероятнее всего, в новой кампании «Хайденхайм» ждет очень непростая борьба за выживание в элите немецкого футбола.

Последние три игры:

Хайденхайм – Вольфсбург 1:3

Балингер – Хайденхайм 0:5

Хайденхайм – Парма 2:1

Очные встречи:

Лейпциг – Хайденхайм 2:2

Хайденхайм – Лейпциг 0:1

Хайденхайм – Лейпциг 1:2

Прогноз на матч «Лейпциг» – «Хайденхайм»

«Быкам» кровь из носу нужно реабилитироваться за провал в Мюнхене, однако гости способны дать бой, сделав ставку на эшелонированную оборону и контрвыпады. Полагаем, что «Лейпциг» добьется победы, но не ждем разгрома команды Шмидта.

Прогноз: победа «Хайденхайма» с форой +1,5, кеф – 1.75. Прогноз на счет – 2:1.