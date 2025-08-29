30 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. «Атлетико» попробует добыть первую победу в кампании в игре с «Алавесом».

«Алавес»

Баски под руководством Луиса Гарсии демонстрируют весьма неплохую игру на старте кампании. Судя по результатам первых туров, «Алавес» продолжает придерживаться прагматичного стиля, делая акцент на плотной обороне и быстрых контратаках.

Последние три игры:

Бетис – Алавес 1:0

Алавес – Леванте 2:1

Эйбар – Алавес 0:0

«Атлетико»

«Кольчонерос» выдали, мягко говоря, провальный старт, набрав всего лишь один зачетный балл в двух турах. При этом нельзя сказать, что «Атлетико» был плох. Главной проблемой команды Диего Симеоне в новом сезоне становится слабая реализация у чужих ворот.

Последние три игры:

Атлетико – Эльче 1:1

Эспаньол – Атлетико 2:1

Ньюкасл – Атлетико 0:2

Очные встречи:

Алавес – Атлетико 0:0

Атлетико – Алавес 2:1

Алавес – Атлетико 2:0

Прогноз на матч «Алавес» – «Атлетико»

«Алавес» дома сделает все, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал «Атлетико». Мадридцы будут уповать на позиционное нападение и стандарты. Вероятнее всего, нас ждет не самый результативный поединок.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, коэффициент – 1.72. Прогноз на счет: 0:1.