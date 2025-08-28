Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Полтава» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 29 августа 2025 с коэффициентом 2.05

28 августа 2025 9:00
Полтава - Заря
29 авг. 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе забьют
Сделать ставку

29 августа на стадионе «Звезда» в Полтаве состоится матч 4 тура Премьер-лиги Украины, где «Полтава» примет «Зарю». Обе команды находятся в нижней части таблицы после первых туров, и эта встреча станет для них возможностью поправить турнирное положение. «Полтава» пока набрала три очка, а «Заря» – четыре, поэтому очный поединок обещает стать напряжeнным и принципиальным.

«Полтава»

Команда подойдeт к игре с переменными результатами. В последнем туре она уступила «Кудровке» со счeтом 1:3, но до этого обыграла «Верес» и показала яркий футбол в кубке, разгромив «Iron Zaporizhzhia» – 5:1. В атаке «Полтава» выглядит достаточно активно: в пяти последних матчах забито 9 голов. Важным фактором остаeтся умение стабильно создавать моменты и забивать, что подтверждает серия из 7 игр подряд с голами. При этом проблемой остаeтся защита – команда пропустила 7 мячей за те же 5 встреч, что в среднем 1.4 за игру. Несмотря на слабые результаты в целом, дома «Полтава» чувствует себя уверенно, победив в последних четырeх матчах на своeм поле.

«Заря»

Коллектив из Луганска также стартовал не лучшим образом. В последнем туре команда проиграла «Кривбассу» со счeтом 2:3, хотя по ходу матча проявила активность в атаке. До этого «Заря» обыграла «Кудровку» и сыграла вничью с ЛНЗ. В пяти последних встречах команда забила 5 голов и пропустила 6, что отражает баланс между атакой и обороной. Лидером атаки является Филипп Будковский, забивший дважды в трeх турах. Тем не менее команда нестабильна в обороне, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. «Заря» имеет традицию забивать регулярно – в последних трeх встречах команда всегда отличалась. Но при этом защита даeт сбои, и это создаeт проблемы в матчах против мотивированных соперников.

Факты о командах

«Полтава»

  • Победы в 4 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Обязательные голы в 7 последних матчах
  • 9 мячей за 5 последних игр

«Заря»

  • В среднем: 1.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Команда забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних играх
  • Будковский забил 2 гола в трeх турах

Прогноз на матч «Полтава» – «Заря»

Учитывая статистику обеих команд, матч обещает быть результативным. «Полтава» дома показывает характер и активно играет в атаке, но еe оборона нестабильна. «Заря» также отличается нестабильностью в защите, но имеет более опытный состав и индивидуально сильных игроков в атаке. Оба коллектива имеют тенденцию регулярно забивать и пропускать, что повышает вероятность результативного исхода. Вероятным сценарием станет обмен голами, а также тотал больше 2.5, но с небольшим перевесом в пользу гостей за счeт их более высокого класса и опыта выступлений в Премьер-лиге.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Победа «Зари» – коэффициент 2.40

2.05
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Заря Полтава
Другие прогнозы
29.08.2025
15:30
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Полтава - Заря
Обе забьют
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 