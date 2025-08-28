29 августа на стадионе «Звезда» в Полтаве состоится матч 4 тура Премьер-лиги Украины, где «Полтава» примет «Зарю». Обе команды находятся в нижней части таблицы после первых туров, и эта встреча станет для них возможностью поправить турнирное положение. «Полтава» пока набрала три очка, а «Заря» – четыре, поэтому очный поединок обещает стать напряжeнным и принципиальным.

«Полтава»

Команда подойдeт к игре с переменными результатами. В последнем туре она уступила «Кудровке» со счeтом 1:3, но до этого обыграла «Верес» и показала яркий футбол в кубке, разгромив «Iron Zaporizhzhia» – 5:1. В атаке «Полтава» выглядит достаточно активно: в пяти последних матчах забито 9 голов. Важным фактором остаeтся умение стабильно создавать моменты и забивать, что подтверждает серия из 7 игр подряд с голами. При этом проблемой остаeтся защита – команда пропустила 7 мячей за те же 5 встреч, что в среднем 1.4 за игру. Несмотря на слабые результаты в целом, дома «Полтава» чувствует себя уверенно, победив в последних четырeх матчах на своeм поле.

«Заря»

Коллектив из Луганска также стартовал не лучшим образом. В последнем туре команда проиграла «Кривбассу» со счeтом 2:3, хотя по ходу матча проявила активность в атаке. До этого «Заря» обыграла «Кудровку» и сыграла вничью с ЛНЗ. В пяти последних встречах команда забила 5 голов и пропустила 6, что отражает баланс между атакой и обороной. Лидером атаки является Филипп Будковский, забивший дважды в трeх турах. Тем не менее команда нестабильна в обороне, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. «Заря» имеет традицию забивать регулярно – в последних трeх встречах команда всегда отличалась. Но при этом защита даeт сбои, и это создаeт проблемы в матчах против мотивированных соперников.

Факты о командах

«Полтава»

Победы в 4 последних домашних матчах

В среднем: 1.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Обязательные голы в 7 последних матчах

9 мячей за 5 последних игр

«Заря»

В среднем: 1.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Команда забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 3 последних играх

Будковский забил 2 гола в трeх турах

Прогноз на матч «Полтава» – «Заря»

Учитывая статистику обеих команд, матч обещает быть результативным. «Полтава» дома показывает характер и активно играет в атаке, но еe оборона нестабильна. «Заря» также отличается нестабильностью в защите, но имеет более опытный состав и индивидуально сильных игроков в атаке. Оба коллектива имеют тенденцию регулярно забивать и пропускать, что повышает вероятность результативного исхода. Вероятным сценарием станет обмен голами, а также тотал больше 2.5, но с небольшим перевесом в пользу гостей за счeт их более высокого класса и опыта выступлений в Премьер-лиге.

Рекомендованные ставки