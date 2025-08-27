28 августа на стадионе King Abdullah Sports City пройдeт матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли Джидда» встретится с «Неом». Обе команды подходят к сезону с разными целями: хозяева борются за возвращение в лидеры, тогда как гости стремятся закрепиться на высшем уровне и показать прогресс.

«Аль-Ахли Джидда»

Один из сильнейших клубов страны подходит к старту сезона в отличной форме. Команда забивает в каждом матче на протяжении 29 игр подряд и регулярно создаeт множество моментов у ворот соперников. В последних пяти встречах «Аль-Ахли Джидда» забил 11 голов, пропустив 7, что соответствует средним показателям 2.20 забитого и 1.40 пропущенного за игру. Несмотря на проблемы в обороне, атака выглядит мощно и способна решать исход матча за счeт индивидуального мастерства. Дополнительный плюс – успешные результаты дома: клуб не проигрывает в 6 из 8 последних встреч на своeм поле.

«Неом»

Команда поднимается в элиту в статусе одного из самых стабильных коллективов Первого дивизиона. В последних пяти матчах она забила 7 голов и пропустила 6, в среднем – 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру. «Неом» отличается дисциплинированной игрой и хорошей организацией, что подтверждается статистикой: клуб не проигрывает в 21 из 23 последних матчей. Однако в товарищеских играх команда не всегда выглядела убедительно, что может сказаться на старте сезона против сильного соперника.

Факты о командах

«Аль-Ахли Джидда»

Победа 5:1 в Суперкубке над «Аль-Кадисией»

В среднем: 2.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 29 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

«Неом»

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 21 из 23 последних матчей

7 голов за последние 5 игр

Команда стабильно сохраняет результативность

Прогноз на матч

«Аль-Ахли Джидда» выходит явным фаворитом: команда обладает значительно более мощным составом и лучшими атакующими возможностями. «Неом» стабилен и может навязать борьбу, но разница в классе слишком велика. Вероятнее всего, хозяева уверенно начнут сезон с победы, при этом матч будет результативным: обе команды умеют забивать, а оборонительные ошибки не исключены.

