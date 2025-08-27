28 августа на стадионе Dhamak Club Stadium состоится матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Дамак» примет «Аль-Хазм». Хозяева стремятся улучшить позиции после неудачной концовки прошлого сезона, тогда как гости возвращаются в элиту с отличной серией побед в Первом дивизионе.

«Дамак»

Команда завершила прошлый сезон без побед в трeх последних турах и с проблемами в атаке. В последних пяти матчах «Дамак» забил всего 2 гола, в среднем 0.40 за игру, и пропустил 4. Несмотря на это, клуб забивает в трeх встречах подряд, что может говорить о постепенном прогрессе. В обороне показатели стабильнее: всего 0.80 пропущенного за матч в последних турах. Однако главная проблема – слабая реализация и недостаточная острота в атакующих действиях, особенно против более организованных соперников.

«Аль-Хазм»

Гости подходят к старту сезона в отличной форме: команда выиграла четыре матча подряд в Первом дивизионе и при этом продемонстрировала высокую результативность. За последние пять игр «Аль-Хазм» забил 11 мячей (2.20 в среднем за встречу) и пропустил всего 4. Команда отличается дисциплинированной обороной и умением быстро переходить из защиты в атаку. Важный плюс – стабильность: клуб забивает в четырeх матчах подряд и сохраняет баланс в игре на всех линиях.

Факты о командах

«Дамак»

Не может выиграть 3 матча подряд в Высшей лиге

В среднем: 0.40 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних встречах

Серьeзные трудности в атакующей фазе игры

«Аль-Хазм»

Победы в 4 последних матчах

В среднем: 2.20 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)

11 голов за 5 матчей

Забивает в 4 встречах подряд

Прогноз на матч

Разница в текущей форме очевидна: «Аль-Хазем» выглядит более уверенно, лучше реализует моменты и надeжнее в обороне. «Дамак» традиционно старается играть строго на своeм поле, но проблемы в атаке могут не позволить рассчитывать на успех. При этом хозяева способны навязать борьбу, и матч вряд ли станет результативным. Наиболее вероятным исходом видится победа гостей при низком общем тотале.

Рекомендованные ставки