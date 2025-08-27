Введите ваш ник на сайте
«Дамак» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10

27 августа 2025 8:07
Дамак - Аль-Хазм
28 авг. 2025, четверг 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Аль-Хазма»
Сделать ставку

28 августа на стадионе Dhamak Club Stadium состоится матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Дамак» примет «Аль-Хазм». Хозяева стремятся улучшить позиции после неудачной концовки прошлого сезона, тогда как гости возвращаются в элиту с отличной серией побед в Первом дивизионе.

«Дамак»

Команда завершила прошлый сезон без побед в трeх последних турах и с проблемами в атаке. В последних пяти матчах «Дамак» забил всего 2 гола, в среднем 0.40 за игру, и пропустил 4. Несмотря на это, клуб забивает в трeх встречах подряд, что может говорить о постепенном прогрессе. В обороне показатели стабильнее: всего 0.80 пропущенного за матч в последних турах. Однако главная проблема – слабая реализация и недостаточная острота в атакующих действиях, особенно против более организованных соперников.

«Аль-Хазм»

Гости подходят к старту сезона в отличной форме: команда выиграла четыре матча подряд в Первом дивизионе и при этом продемонстрировала высокую результативность. За последние пять игр «Аль-Хазм» забил 11 мячей (2.20 в среднем за встречу) и пропустил всего 4. Команда отличается дисциплинированной обороной и умением быстро переходить из защиты в атаку. Важный плюс – стабильность: клуб забивает в четырeх матчах подряд и сохраняет баланс в игре на всех линиях.

Факты о командах

«Дамак»

  • Не может выиграть 3 матча подряд в Высшей лиге
  • В среднем: 0.40 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Серьeзные трудности в атакующей фазе игры

«Аль-Хазм»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 11 голов за 5 матчей
  • Забивает в 4 встречах подряд

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм
0 : 0
01.04.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
4 : 1
05.10.2023
Аль-Хазм

Прогноз на матч

Разница в текущей форме очевидна: «Аль-Хазем» выглядит более уверенно, лучше реализует моменты и надeжнее в обороне. «Дамак» традиционно старается играть строго на своeм поле, но проблемы в атаке могут не позволить рассчитывать на успех. При этом хозяева способны навязать борьбу, и матч вряд ли станет результативным. Наиболее вероятным исходом видится победа гостей при низком общем тотале.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хазма» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • «Обе команды забьют – нет» – коэффициент 1.80

2.10
Победа «Аль-Хазма»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Дамак
