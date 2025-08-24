Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.47

24 августа 2025 9:20
Ньюкасл - Ливерпуль
25 авг. 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
1.47
Обе забьют
25 августа 2025 года в 22:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в английской Премьер-Лиге. В рамках так называемого Monday Night Football сыграют «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

«Ньюкасл»

«Сороки» стартовали с тоскливой «нулевки» в Бирмингеме. Уже в 1-м туре команда Эдди Хау почуствовала, насколько больно бьет по ее потенциалу отсутствие форварда Александера Исака.

Переход шведа – главная сага летнего ТО. Причем рвется Исак не куда-нибудь, а именно в «Ливерпуль».

Последние три игры:

  • Астон Вилла – Ньюкасл 0:0
  • Ньюкасл – Атлетико 0:2
  • Ньюкасл – Эспаньол 2:2

«Ливерпуль»

Чемпион АПЛ стартовал в фестивальном стиле, выдав веселенькую игру с основательно обновившемся «Борнмутом».

Арне Слоту пришлось понервничать после того, как «красные» разбазарили отрыв в 2 мяча, однако «Ливерпуль» дожал соперника. Прекрасно проявил себя дорогостоящий новобранец Уго Экитике (гол+ассист).

Последние три игры:

  • Ливерпуль – Борнмут 4:2
  • Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:2 (поражение по пенальти)
  • Атлетик Бильбао – Ливерпуль 1:4

Очные встречи:

  • Ливерпуль – Ньюкасл 1:2
  • Ливерпуль – Ньюкасл 2:0
  • Ньюкасл – Ливерпуль 3:3

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

На старте сезона оборона «Ливерпуля» сбоит, чем просто обязан воспользоваться «Ньюкасл». Даже в отсутствие Исака. Ждем яркой игры на «Сент-Джеймс Парк», которая, вероятно, завершится викторией гостей.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.47. Прогноз на точный счет – 1:2.

1.47
Обе забьют
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл
