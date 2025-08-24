25 августа 2025 года в 22:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в английской Премьер-Лиге. В рамках так называемого Monday Night Football сыграют «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
«Ньюкасл»
«Сороки» стартовали с тоскливой «нулевки» в Бирмингеме. Уже в 1-м туре команда Эдди Хау почуствовала, насколько больно бьет по ее потенциалу отсутствие форварда Александера Исака.
Переход шведа – главная сага летнего ТО. Причем рвется Исак не куда-нибудь, а именно в «Ливерпуль».
Последние три игры:
- Астон Вилла – Ньюкасл 0:0
- Ньюкасл – Атлетико 0:2
- Ньюкасл – Эспаньол 2:2
«Ливерпуль»
Чемпион АПЛ стартовал в фестивальном стиле, выдав веселенькую игру с основательно обновившемся «Борнмутом».
Арне Слоту пришлось понервничать после того, как «красные» разбазарили отрыв в 2 мяча, однако «Ливерпуль» дожал соперника. Прекрасно проявил себя дорогостоящий новобранец Уго Экитике (гол+ассист).
Последние три игры:
- Ливерпуль – Борнмут 4:2
- Кристал Пэлас – Ливерпуль 2:2 (поражение по пенальти)
- Атлетик Бильбао – Ливерпуль 1:4
Очные встречи:
- Ливерпуль – Ньюкасл 1:2
- Ливерпуль – Ньюкасл 2:0
- Ньюкасл – Ливерпуль 3:3
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»
На старте сезона оборона «Ливерпуля» сбоит, чем просто обязан воспользоваться «Ньюкасл». Даже в отсутствие Исака. Ждем яркой игры на «Сент-Джеймс Парк», которая, вероятно, завершится викторией гостей.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1.47. Прогноз на точный счет – 1:2.