«СКА-Хабаровск» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 6.00

23 августа 2025 13:06
СКА-Хабаровск - Спартак К
24 авг. 2025, воскресенье 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
В воскресенье, 24 августа, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют СКА-Хабаровск и «Спартак» Кострома. Игра состоится в Хабаровске, начало – в 10:00 (мск).

СКА-Хабаровск

Команда Алексея Поддубского набрала 8 очков и находится на 6-й позиции в Первой лиге. СКА добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 5:4.

Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:

  • 17.08.25 «Волга» – СКА-Хабаровск – 1:0;
  • 10.08.25 СКА-Хабаровск – «Чайка» – 1:1;
  • 03.08.25 СКА-Хабаровск – «Торпедо» – 1:0.

«Спартак»

«Спартак» набрал 10 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Сергея Бондаря добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражений, разница мячей – 7:4.

Предыдущие результаты «Спартака» в Первой лиге:

  • 17.08.25 «Спартак» – «Челябинск» – 2:1;
  • 11.08.25 «Торпедо» – «Спартак» – 0:1;
  • 03.08.25 «Спартак» – «Нефтехимик» – 1:1.

Очные встречи

В рамках чемпионатов России команды не встречались.

Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Спартак» Кострома

В Хабаровске всегда играть непросто – «Спартак» испытает это на себе впервые в истории чемпионатов России. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Спартак К СКА-Хабаровск
