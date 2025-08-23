В воскресенье, 24 августа, в 6-м туре российской Первой лиги сыграют СКА-Хабаровск и «Спартак» Кострома. Игра состоится в Хабаровске, начало – в 10:00 (мск).
СКА-Хабаровск
Команда Алексея Поддубского набрала 8 очков и находится на 6-й позиции в Первой лиге. СКА добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 5:4.
Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:
- 17.08.25 «Волга» – СКА-Хабаровск – 1:0;
- 10.08.25 СКА-Хабаровск – «Чайка» – 1:1;
- 03.08.25 СКА-Хабаровск – «Торпедо» – 1:0.
«Спартак»
«Спартак» набрал 10 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Сергея Бондаря добыли 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражений, разница мячей – 7:4.
Предыдущие результаты «Спартака» в Первой лиге:
- 17.08.25 «Спартак» – «Челябинск» – 2:1;
- 11.08.25 «Торпедо» – «Спартак» – 0:1;
- 03.08.25 «Спартак» – «Нефтехимик» – 1:1.
Очные встречи
В рамках чемпионатов России команды не встречались.
Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Спартак» Кострома
В Хабаровске всегда играть непросто – «Спартак» испытает это на себе впервые в истории чемпионатов России. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 6.00.