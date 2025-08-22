Введите ваш ник на сайте
«Фрайбург» - «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.90

22 августа 2025 17:15
Фрайбург - Аугсбург
23 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1,5
23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. «Фрайбург» примет на своем поле «Аугсбург».

«Фрайбург»

«Фрайбург» провел роскошный прошлый сезон, финишировав на пятой строчке в Бундеслиге. Под руководством Юлиана Шустера команда демонстрировала стабильность, особенно дома, где проиграла лишь в 3 из 17 матчей, забивая в среднем 2,1 гола за игру.

Последние три игры:

  • Лотте – Фрайбург 0:2
  • Фрайбург – Осасуна 2:2
  • Фрайбург – Динамо Дрезден 3:3

«Аугсбург»

«Аугсбург» финишировал в прошлом сезоне на 12-м месте с 31 очком, отстав от зоны еврокубков на 7 баллов. Команда Йесса Торупа показала прогресс, не проиграв в 7 матчах подряд к концу сезона, включая победу над «Боруссией М» (3:0). Лето 2025 года прошло без громких трансферов.

Последние три игры:

  • Галлешер – Аугсбург 0:2
  • Аугсбург – Сандерленд 0:1
  • Аугсбург – Пиза 2:2

Очные встречи:

  • Аугсбург – Фрайбург 0:0
  • Фрайбург – Аугсбург 3:1
  • Аугсбург – Фрайбург 2:1

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Аугсбург»

«Фрайбург» традиционно силен в родных стенах и готов наглядно продемонстрировать свои амбиции. Ждем весьма результативной работы от команды Юлиана Шустера.

Прогноз: индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1,5 гола, кеф – 1.90. Прогноз на точный счет – 2:1.

Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1,5
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Аугсбург Фрайбург
