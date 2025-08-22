23 августа 2025 года в 20:30 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в испанской Ла Лиге. «Атлетико» в Мадриде примет скромный «Эльче».

«Атлетико»

«Кольчонерос» шокировали своих фанов неудачей в поединке с «Эспаньолом». Команда Диего Симеоне, казалось бы, уверенно контролировала ход игры, но ближе к концовке получила два гола и в итоге осталась ни с чем.

Хорошей новостью является тот факт, что «матрасники» сумели сохранить форварда Хулиана Альвареса, который положил роскошный голешник в ворота «Эспаньола». Победитель ЧМ в составе сборной Аргентины согласился остаться в «Атлетико» еще как минимум на один сезон.

Последние три игры:

Эспаньол – Атлетико 2:1

Ньюкасл – Атлетико 0:2

Порту – Атлетико 1:0

«Эльче»

«Эльче» сумел бросить бой финалисту Лиги конференций в сезоне 2024/2025 – «Бетису». Команда Франсиско Эскрибы расписала мировую с претендентом на еврокубки, что можно считать успешным началом новой кампании.

Последние три игры:

Эльче – Бетис 1:1

Эльче – Эркулес 1:1

Альмерия – Эльче 0:1

Очные встречи:

Эльче – Атлетико 0:4

Эльче – Атлетико 1:0

Атлетико – Эльче 2:0

Прогноз на матч «Атлетико» – «Эльче»

«Атлетико» традиционно успешно играет с «Эльче» и будет большим фаворитом и отчетного поединка. Ждем победу парней Симеоне, при этом считаем, что «кольчонерос» возьмут свое в традиционном для себя консервативном стиле.

Прогноз: победа «Атлетико» и тотал матча меньше 3,5, кеф – 1.76. Прогноз на точный счет: 2:0.