«Атлетико» - «Эльче»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.76

22 августа 2025 17:43
Атлетико - Эльче
23 авг. 2025, суббота 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.76
Победа «Атлетико» и тотал матча меньше 3,5


23 августа 2025 года в 20:30 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в испанской Ла Лиге. «Атлетико» в Мадриде примет скромный «Эльче».

«Атлетико»

«Кольчонерос» шокировали своих фанов неудачей в поединке с «Эспаньолом». Команда Диего Симеоне, казалось бы, уверенно контролировала ход игры, но ближе к концовке получила два гола и в итоге осталась ни с чем.

Хорошей новостью является тот факт, что «матрасники» сумели сохранить форварда Хулиана Альвареса, который положил роскошный голешник в ворота «Эспаньола». Победитель ЧМ в составе сборной Аргентины согласился остаться в «Атлетико» еще как минимум на один сезон.

Последние три игры:

  • Эспаньол – Атлетико 2:1
  • Ньюкасл – Атлетико 0:2
  • Порту – Атлетико 1:0

«Эльче»

«Эльче» сумел бросить бой финалисту Лиги конференций в сезоне 2024/2025 – «Бетису». Команда Франсиско Эскрибы расписала мировую с претендентом на еврокубки, что можно считать успешным началом новой кампании.

Последние три игры:

  • Эльче – Бетис 1:1
  • Эльче – Эркулес 1:1
  • Альмерия – Эльче 0:1

Очные встречи:

  • Эльче – Атлетико 0:4
  • Эльче – Атлетико 1:0
  • Атлетико – Эльче 2:0

Прогноз на матч «Атлетико» – «Эльче»

«Атлетико» традиционно успешно играет с «Эльче» и будет большим фаворитом и отчетного поединка. Ждем победу парней Симеоне, при этом считаем, что «кольчонерос» возьмут свое в традиционном для себя консервативном стиле.

Прогноз: победа «Атлетико» и тотал матча меньше 3,5, кеф – 1.76. Прогноз на точный счет: 2:0.

1.76
Победа «Атлетико» и тотал матча меньше 3,5






Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Эльче Атлетико
