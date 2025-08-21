Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 22 августа 2025 с коэффициентом 1.35

21 августа 2025 10:16
ПСЖ - Анжер
22 авг. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

22 августа на стадионе «Парк-де-Пренс» в рамках 2-го тура Лиги 1 «ПСЖ» примет «Анжер». Парижане стартовали в чемпионате с минимальной победы над «Нантом», а «Анжер» неожиданно обыграл дебютанта «Париж». Обе команды находятся в хорошей форме, но встречаются клубы с принципиально разным уровнем кадрового ресурса и амбиций. Этот матч обещает стать тактической дуэлью между доминирующим фаворитом и командой, которая в последних матчах демонстрирует выдающуюся оборону.

«ПСЖ»

Парижане продолжают демонстрировать стабильные результаты в Лиге 1, выиграв три матча подряд в национальном первенстве. Победа над «Нантом» на выезде (1:0) позволила команде начать сезон с уверенного старта, несмотря на то что игра не была яркой. В то же время «ПСЖ» не так давно уступил «Челси» на Клубном чемпионате мира (0:3), но успел реабилитироваться победами над «Реалом» (4:0) и «Баварией» (2:0), что подчeркивает высокий атакующий потенциал команды. Особенностью команды остаeтся результативность – в последних 5 матчах парижане забили 9 голов, несмотря на непростой календарь. Однако и оборона не идеальна: те же 5 игр принесли 5 пропущенных мячей, включая провалы в еврокубках.

«Анжер»

«Анжер» набрал невероятный оборот. Команда одержала 4 победы подряд с одинаковым счeтом – 1:0, включая победу над «Парижем» в первом туре Лиги 1. Примечательно, что в последних 6 матчах команда не пропускала ни разу, демонстрируя выдающуюся надeжность в защите. При этом в атаке «Анжер» действует прагматично, но эффективно, забивая в среднем по голу за матч. Клуб с самого начала сезона делает ставку на организованность, плотную игру в защите и аккуратную реализацию моментов. Это делает «Анжер» крайне неудобным соперником даже для фаворитов.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Победа в 3 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 12 матчах подряд в Лиге 1
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • 3 матча подряд с минимальным перевесом в счeте

«Анжер»

  • Победы в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 6 матчей подряд без пропущенных голов
  • 4 матча подряд с победой 1:0
  • Оборона не позволяет соперникам создавать опасные моменты

Личные встречи
95% (19)
5% (1)
0% (0)
55
Забитых мячей
10
2.75
В среднем за матч
0.5
6:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  6:1
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
1 : 0
05.04.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
2 : 4
09.11.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1 : 2
21.04.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
2 : 0
11.01.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 3
20.04.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
2 : 1
15.10.2021
Анжер
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
5 : 0
21.04.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0 : 1
16.01.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
6 : 1
02.10.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 9 тур
ПСЖ
4 : 0
05.10.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
1 : 2
11.05.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
3 : 1
25.08.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
2 : 1
14.03.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
0 : 5
04.11.2017
ПСЖ
Франция. Кубок, Финал
Анжер
0 : 1
27.05.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 2
14.04.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
2 : 0
30.11.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
5 : 1
23.01.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 0
01.12.2015
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/2 финала
Анжер
1 : 3
20.04.2011
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Анжер»

Сценарий матча, скорее всего, будет построен вокруг доминирования «ПСЖ» и оборонительной модели игры «Анжера». Несмотря на сухую серию гостей, атака парижан слишком разнообразна, чтобы не преодолеть сопротивление соперника хотя бы раз. Однако вряд ли стоит ждать разгрома – «Анжер» умеет «гасить» темп, лишать соперника пространства и выстраивать плотный блок. Возможно, «ПСЖ» снова ограничится минимальным преимуществом. При этом высокая вероятность «низового» результата, особенно учитывая стабильную защиту «Анжера» и осторожность игры в начале сезона.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.95
  • Точный счeт 1:0 или 2:0 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 4.20

1.35
Победа «ПСЖ» и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Анжер ПСЖ
18+
