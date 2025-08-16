17 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона во французской Лиге 1. «Нант» будет принимать клубного чемпиона Европы – парижский ПСЖ.

«Нант»

«Нант» в прошлом сезоне боролся за выживание, но сумел сохранить прописку в Лиге 1 благодаря характеру и поддержке домашних трибун. Теперь фаны «канареек» рассчитывают на то, что их любимой команде удастся избежать нервотрепки и «Нант» проведет куда более спокойную кампанию.

Последние три игры:

Нант – Париж 2:3

Анже – Нант 1:0

Нант – Ренн 2:3

ПСЖ

ПСЖ, выигравший все (!) турниры, кроме клубного чемпионата мира, ставит перед собой только одну задачу – чемпионство. Любой иной результат в Лиге 1 будет расценен как жесточайший провал.

Ожидается, что уже в воскресенье в составе ПСЖ дебютирует самый дорогостоящий защитник в истории клуба из столицы Франции – Илья Забарный, который перебрался в Париж из «Борнмута».

Последние три игры:

ПСЖ – Тоттенхэм 2:2 (победа по пенальти)

Челси – ПСЖ 3:0

ПСЖ – Реал Мадрид 4:0

Очные встречи:

Нант – ПСЖ 1:1

ПСЖ – Нант 1:1

Нант – ПСЖ 0:2

Прогноз на матч «Нант» – ПСЖ

«Канарейки» не самый удобный соперник для парижан, но ПСЖ едва ли сильно захочет начинать кампанию с осечки. Вскрыть оборону «Нанта» быть может и не так просто, но мы считаем, что «красно-синие» добьются своего, причем с довольно комфортным счетом.

Прогноз: победа ПСЖ с форой -1, коэффициент – 1.54. Точный счет – 0:2.