17 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч первого тура нового сезона во французской Лиге 1. «Нант» будет принимать клубного чемпиона Европы – парижский ПСЖ.
«Нант»
«Нант» в прошлом сезоне боролся за выживание, но сумел сохранить прописку в Лиге 1 благодаря характеру и поддержке домашних трибун. Теперь фаны «канареек» рассчитывают на то, что их любимой команде удастся избежать нервотрепки и «Нант» проведет куда более спокойную кампанию.
Последние три игры:
- Нант – Париж 2:3
- Анже – Нант 1:0
- Нант – Ренн 2:3
ПСЖ
ПСЖ, выигравший все (!) турниры, кроме клубного чемпионата мира, ставит перед собой только одну задачу – чемпионство. Любой иной результат в Лиге 1 будет расценен как жесточайший провал.
Ожидается, что уже в воскресенье в составе ПСЖ дебютирует самый дорогостоящий защитник в истории клуба из столицы Франции – Илья Забарный, который перебрался в Париж из «Борнмута».
Последние три игры:
- ПСЖ – Тоттенхэм 2:2 (победа по пенальти)
- Челси – ПСЖ 3:0
- ПСЖ – Реал Мадрид 4:0
Очные встречи:
- Нант – ПСЖ 1:1
- ПСЖ – Нант 1:1
- Нант – ПСЖ 0:2
Прогноз на матч «Нант» – ПСЖ
«Канарейки» не самый удобный соперник для парижан, но ПСЖ едва ли сильно захочет начинать кампанию с осечки. Вскрыть оборону «Нанта» быть может и не так просто, но мы считаем, что «красно-синие» добьются своего, причем с довольно комфортным счетом.
Прогноз: победа ПСЖ с форой -1, коэффициент – 1.54. Точный счет – 0:2.