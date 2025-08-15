Введите ваш ник на сайте
«Кудровка» - «Полтава»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.60

15 августа 2025 21:14
Кудровка - Полтава
17 авг. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
17 августа 2025 года в 13:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в украинской Премьер-Лиге. Между собой сыграют дебютанты УПЛ – «Кудровка» и «Полтава».

«Кудровка»

«Кудровка» сенсационно ворвалась в УПЛ, одержав уверенную победу над «Александрией» (3:1) в первом туре. Команда из Черниговской области также неплохо проявила себя и в игре с «Зарей», но все-таки чуть-чуть не дотянула, уступив 1:2.

Последние три игры:

  • Заря – Кудровка 2:1
  • Кудровка – Александрия 3:1
  • Кудровка – ЛНЗ Черкассы 1:2

«Полтава»

«Полтава» начала сезон с переменным успехом: минимальная победа над «Вересом» (1:0) сменилась поражением от «Руха» (1:2). Команда показывает прагматичный футбол, полагаясь на плотную оборону и контратаку.

Гостевые игры для полтавчан остаются слабым местом: в прошлом сезоне в Первой лиге они проиграли половину выездных встреч.

Последние три игры:

  • Полтава – Верес 1:0
  • Рух – Полтава 2:1
  • Оболонь – Полтава 1:1

Очные встречи:

  • Полтава – Кудровка 2:1
  • Полтава – Кудровка 1:2
  • Кудровка – Полтава 0:0

Прогноз на матч «Кудровка» – «Полтава»

Хозяева имеют больше шансов на успех, но «Полтава» способна зацепиться за ничью, если реализует свои моменты. Вероятный сценарий – минимальная победа «Кудровки» или результативная ничья.

Прогноз: победа «Кудровки» с форой 0, коэффициент – 1.60. Прогноз на точный счет: 1:0/1:1.

Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Полтава Кудровка
