17 августа 2025 года в 13:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в украинской Премьер-Лиге. Между собой сыграют дебютанты УПЛ – «Кудровка» и «Полтава».
«Кудровка»
«Кудровка» сенсационно ворвалась в УПЛ, одержав уверенную победу над «Александрией» (3:1) в первом туре. Команда из Черниговской области также неплохо проявила себя и в игре с «Зарей», но все-таки чуть-чуть не дотянула, уступив 1:2.
Последние три игры:
- Заря – Кудровка 2:1
- Кудровка – Александрия 3:1
- Кудровка – ЛНЗ Черкассы 1:2
«Полтава»
«Полтава» начала сезон с переменным успехом: минимальная победа над «Вересом» (1:0) сменилась поражением от «Руха» (1:2). Команда показывает прагматичный футбол, полагаясь на плотную оборону и контратаку.
Гостевые игры для полтавчан остаются слабым местом: в прошлом сезоне в Первой лиге они проиграли половину выездных встреч.
Последние три игры:
- Полтава – Верес 1:0
- Рух – Полтава 2:1
- Оболонь – Полтава 1:1
Очные встречи:
- Полтава – Кудровка 2:1
- Полтава – Кудровка 1:2
- Кудровка – Полтава 0:0
Прогноз на матч «Кудровка» – «Полтава»
Хозяева имеют больше шансов на успех, но «Полтава» способна зацепиться за ничью, если реализует свои моменты. Вероятный сценарий – минимальная победа «Кудровки» или результативная ничья.
Прогноз: победа «Кудровки» с форой 0, коэффициент – 1.60. Прогноз на точный счет: 1:0/1:1.