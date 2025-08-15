17 августа 2025 года в 15:30 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в украинской Премьер-Лиге. «Верес» попробует навязать борьбу вице-чемпиону УПЛ «Шахтеру».

«Верес»

«Верес» не набрал ни одного очка на старте кампании, но успел дать бой киевскому «Динамо». Команда Олега Шандрука была близка к тому, чтобы зацепиться за «ничейку», но все же уступила с минимальной разницей в счете (0:1).

Последние три игры:

Полтава – Верес 1:0

Верес – Динамо Киев 0:1

Рух – Верес 1:2

«Шахтер»

На неделе «горняки» вылетели из Лиги Европы, уступив в серии послематчевых пенальти греческому «Панатинаикосу». «Шахтер» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. В частности, отсутствовал форвард Кевин, которого активно продают в «Фулхэм» (40 миллионов евро), а также хавбек Георгий Судаков, который не играл по личным причинам (смерть отца). Ожидается, что Судаков будет доступен на матч с «Вересом».

Последние три игры:

Шахтер – Панатинаикос 0:0 (поражение по пенальти)

Карпаты – Шахтер 3:3

Панатинаикос – Шахтер 0:0

Очные встречи:

Шахтер – Верес 3:0

Верес – Шахтер 1:1

Шахтер – Верес 2:0

Прогноз на матч «Верес» – «Шахтер»

«Горнякам» не стоит допускать очередную осечку, поскольку уже после трех туров отставание от «Динамо» может составить 4 очка. Ждем трудовой победы донецкого клуба.

Прогноз: победа «Шахтера» и тотал матча меньше 3,5, кеф – 1.82. Прогноз на точный счет: 0:2.