17 августа 2025 года в 15:30 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в украинской Премьер-Лиге. «Верес» попробует навязать борьбу вице-чемпиону УПЛ «Шахтеру».
«Верес»
«Верес» не набрал ни одного очка на старте кампании, но успел дать бой киевскому «Динамо». Команда Олега Шандрука была близка к тому, чтобы зацепиться за «ничейку», но все же уступила с минимальной разницей в счете (0:1).
Последние три игры:
- Полтава – Верес 1:0
- Верес – Динамо Киев 0:1
- Рух – Верес 1:2
«Шахтер»
На неделе «горняки» вылетели из Лиги Европы, уступив в серии послематчевых пенальти греческому «Панатинаикосу». «Шахтер» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. В частности, отсутствовал форвард Кевин, которого активно продают в «Фулхэм» (40 миллионов евро), а также хавбек Георгий Судаков, который не играл по личным причинам (смерть отца). Ожидается, что Судаков будет доступен на матч с «Вересом».
Последние три игры:
- Шахтер – Панатинаикос 0:0 (поражение по пенальти)
- Карпаты – Шахтер 3:3
- Панатинаикос – Шахтер 0:0
Очные встречи:
- Шахтер – Верес 3:0
- Верес – Шахтер 1:1
- Шахтер – Верес 2:0
Прогноз на матч «Верес» – «Шахтер»
«Горнякам» не стоит допускать очередную осечку, поскольку уже после трех туров отставание от «Динамо» может составить 4 очка. Ждем трудовой победы донецкого клуба.
Прогноз: победа «Шахтера» и тотал матча меньше 3,5, кеф – 1.82. Прогноз на точный счет: 0:2.