«Верес» - «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.82

15 августа 2025 21:17
Верес - Шахтер
17 авг. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
1.82
Победа «Шахтера»
17 августа 2025 года в 15:30 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в украинской Премьер-Лиге. «Верес» попробует навязать борьбу вице-чемпиону УПЛ «Шахтеру».

«Верес»

«Верес» не набрал ни одного очка на старте кампании, но успел дать бой киевскому «Динамо». Команда Олега Шандрука была близка к тому, чтобы зацепиться за «ничейку», но все же уступила с минимальной разницей в счете (0:1).

Последние три игры:

  • Полтава – Верес 1:0
  • Верес – Динамо Киев 0:1
  • Рух – Верес 1:2

«Шахтер»

На неделе «горняки» вылетели из Лиги Европы, уступив в серии послематчевых пенальти греческому «Панатинаикосу». «Шахтер» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. В частности, отсутствовал форвард Кевин, которого активно продают в «Фулхэм» (40 миллионов евро), а также хавбек Георгий Судаков, который не играл по личным причинам (смерть отца). Ожидается, что Судаков будет доступен на матч с «Вересом».

Последние три игры:

  • Шахтер – Панатинаикос 0:0 (поражение по пенальти)
  • Карпаты – Шахтер 3:3
  • Панатинаикос – Шахтер 0:0

Очные встречи:

  • Шахтер – Верес 3:0
  • Верес – Шахтер 1:1
  • Шахтер – Верес 2:0

Прогноз на матч «Верес» – «Шахтер»

«Горнякам» не стоит допускать очередную осечку, поскольку уже после трех туров отставание от «Динамо» может составить 4 очка. Ждем трудовой победы донецкого клуба.

Прогноз: победа «Шахтера» и тотал матча меньше 3,5, кеф – 1.82. Прогноз на точный счет: 0:2.

1.82
Победа «Шахтера»
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Шахтер Верес
