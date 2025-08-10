11 августа на стадионе имени В. Лобановского в Киеве в рамках второго тура Премьер-лиги Украины «Заря» примет «Кудровку». Для хозяев это шанс закрепиться в верхней части таблицы, а для гостей – попытка продлить удачный старт после победы в первом туре. Матч обещает быть насыщенным борьбой в центре поля, ведь обе команды показывают разную, но достаточно сбалансированную статистику последних встреч.

«Заря»

«Заря» начала сезон с домашней ничьей 0:0 с «ЛНЗ». Команда демонстрирует надежную оборону, пропустив лишь дважды в пяти последних матчах, и при этом стабильно создает моменты, хотя результативность оставляет вопросы. В трех последних домашних встречах в рамках чемпионата «Заря» играла вничью, что указывает на осторожную манеру игры при своих трибунах. Основной упор делается на организацию обороны и контроль мяча, а атака строится через фланги и быстрые подключения полузащитников.

«Кудровка»

Для «Кудровки» дебют в сезоне начался с яркой победы 3:1 над «Александрией». Команда активно использует быстрые переходы из обороны в атаку, что приносит результат, но при этом оборона не отличается надежностью – по 1 голу в среднем за матч за последние 5 игр. В гостях у «Кудровки» продолжается неудачная серия из 6 матчей без побед в Премьер-лиге, и ключевая задача на игру с «Зарей» – прервать этот отрезок. В атаке ставка делается на комбинации через центр и стандарты, где команда регулярно создает опасность.

Факты о командах

«Заря»

3 ничьих подряд дома в Премьер-лиге

В среднем 1.20 забитых и 0.40 пропущенных за последние 5 игр

2 сухих матча в последних 3 играх

Забивает в 3 из 4 последних встреч

«Кудровка»

6 гостевых матчей без побед в Премьер-лиге

В среднем 1.00 забитых и 1.00 пропущенных за последние 5 игр

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч

Обе команды начали сезон с уверенных, но разных по стилю игр. «Заря» делает ставку на контроль и минимизацию ошибок, в то время как «Кудровка» больше рискует в атаке, что приводит к голам, но и к пропущенным мячам. Учитывая надежность обороны хозяев и нестабильность гостей в выездных матчах, «Заря» имеет больше шансов на победу. При этом игра может оказаться не слишком результативной, с акцентом на борьбу в центре поля и осторожными атаками.

