10 августа в Новосибирске состоится матч 4 тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Ленинградец». Хозяева идут в верхней части таблицы, но испытывают проблемы с реализацией моментов. Гости, несмотря на скромный старт сезона, традиционно опасны в выездных встречах и редко уходят с поля без забитого мяча. Игра обещает быть упорной, с борьбой за каждый момент.

«Сибирь»

Команда стартовала с ничьей и победы, но затем последовали два поражения подряд – от «Машука-КМВ» и «Текстильщика». «Сибирь» не может выиграть в трeх последних матчах, при этом пропускает в четырeх играх подряд. Несмотря на это, коллектив остаeтся первым в таблице благодаря удачному началу сезона и высокой плотности результатов. Средняя результативность – 1,20 забитого и 0,80 пропущенного гола за матч в последних пяти встречах. Ключевой задачей станет восстановление атакующей остроты при надeжной игре в защите.

«Ленинградец»

Гости начали сезон с победы над «Аланией», затем уступили «Тюмени» и сыграли вничью с «Велесом». Команда находится на 10-й строчке, набрав одно очко в трeх турах, однако сохраняет боеспособность – в 5 из 7 последних выездных матчей «Ленинградец» не проигрывает. Средняя результативность – 1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола за игру в последних пяти встречах. Сильной стороной команды остаeтся стабильное забивание – голы в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Сибирь»

Не побеждает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 последних встречах

1,20 забитого гола в среднем за матч (последние 5 игр)

0,80 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)

«Ленинградец»

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Забивает в 9 из 11 последних встреч

1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)

6 забитых и 6 пропущенных голов в последних 5 играх

Прогноз на матч

У обеих команд есть проблемы с набором очков в последних турах, но статистика говорит о высоких шансах на обмен голами. «Сибирь» сильна дома, но не отличается стопроцентной надeжностью в обороне. «Ленинградец» же стабильно поражает ворота соперников, особенно на выезде. В этой встрече стоит ожидать равную борьбу и результативные моменты с обеих сторон. Оптимальным вариантом будет ставка на обмен голами, учитывая форму атакующих линий команд и их текущие оборонительные проблемы.

Рекомендованные ставки