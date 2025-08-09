Введите ваш ник на сайте
«Сибирь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85

09 августа 2025 10:06
Сибирь - Ленинградец
10 авг. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

10 августа в Новосибирске состоится матч 4 тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Ленинградец». Хозяева идут в верхней части таблицы, но испытывают проблемы с реализацией моментов. Гости, несмотря на скромный старт сезона, традиционно опасны в выездных встречах и редко уходят с поля без забитого мяча. Игра обещает быть упорной, с борьбой за каждый момент.

«Сибирь»

Команда стартовала с ничьей и победы, но затем последовали два поражения подряд – от «Машука-КМВ» и «Текстильщика». «Сибирь» не может выиграть в трeх последних матчах, при этом пропускает в четырeх играх подряд. Несмотря на это, коллектив остаeтся первым в таблице благодаря удачному началу сезона и высокой плотности результатов. Средняя результативность – 1,20 забитого и 0,80 пропущенного гола за матч в последних пяти встречах. Ключевой задачей станет восстановление атакующей остроты при надeжной игре в защите.

«Ленинградец»

Гости начали сезон с победы над «Аланией», затем уступили «Тюмени» и сыграли вничью с «Велесом». Команда находится на 10-й строчке, набрав одно очко в трeх турах, однако сохраняет боеспособность – в 5 из 7 последних выездных матчей «Ленинградец» не проигрывает. Средняя результативность – 1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола за игру в последних пяти встречах. Сильной стороной команды остаeтся стабильное забивание – голы в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Сибирь»

  • Не побеждает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • 1,20 забитого гола в среднем за матч (последние 5 игр)
  • 0,80 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)

«Ленинградец»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч
  • 1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)
  • 6 забитых и 6 пропущенных голов в последних 5 играх

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.67
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Сибирь
4 : 0
10.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Ленинградец
1 : 1
13.10.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Сибирь
1 : 1
17.08.2024
Ленинградец

Прогноз на матч

У обеих команд есть проблемы с набором очков в последних турах, но статистика говорит о высоких шансах на обмен голами. «Сибирь» сильна дома, но не отличается стопроцентной надeжностью в обороне. «Ленинградец» же стабильно поражает ворота соперников, особенно на выезде. В этой встрече стоит ожидать равную борьбу и результативные моменты с обеих сторон. Оптимальным вариантом будет ставка на обмен голами, учитывая форму атакующих линий команд и их текущие оборонительные проблемы.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Ленинградец Сибирь
