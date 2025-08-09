10 августа в Новосибирске состоится матч 4 тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Ленинградец». Хозяева идут в верхней части таблицы, но испытывают проблемы с реализацией моментов. Гости, несмотря на скромный старт сезона, традиционно опасны в выездных встречах и редко уходят с поля без забитого мяча. Игра обещает быть упорной, с борьбой за каждый момент.
«Сибирь»
Команда стартовала с ничьей и победы, но затем последовали два поражения подряд – от «Машука-КМВ» и «Текстильщика». «Сибирь» не может выиграть в трeх последних матчах, при этом пропускает в четырeх играх подряд. Несмотря на это, коллектив остаeтся первым в таблице благодаря удачному началу сезона и высокой плотности результатов. Средняя результативность – 1,20 забитого и 0,80 пропущенного гола за матч в последних пяти встречах. Ключевой задачей станет восстановление атакующей остроты при надeжной игре в защите.
«Ленинградец»
Гости начали сезон с победы над «Аланией», затем уступили «Тюмени» и сыграли вничью с «Велесом». Команда находится на 10-й строчке, набрав одно очко в трeх турах, однако сохраняет боеспособность – в 5 из 7 последних выездных матчей «Ленинградец» не проигрывает. Средняя результативность – 1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола за игру в последних пяти встречах. Сильной стороной команды остаeтся стабильное забивание – голы в 9 из 11 последних матчей.
Факты о командах
«Сибирь»
- Не побеждает в 3 последних матчах
- Пропускает в 4 последних встречах
- 1,20 забитого гола в среднем за матч (последние 5 игр)
- 0,80 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)
«Ленинградец»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей
- Забивает в 9 из 11 последних встреч
- 1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)
- 6 забитых и 6 пропущенных голов в последних 5 играх
Прогноз на матч
У обеих команд есть проблемы с набором очков в последних турах, но статистика говорит о высоких шансах на обмен голами. «Сибирь» сильна дома, но не отличается стопроцентной надeжностью в обороне. «Ленинградец» же стабильно поражает ворота соперников, особенно на выезде. В этой встрече стоит ожидать равную борьбу и результативные моменты с обеих сторон. Оптимальным вариантом будет ставка на обмен голами, учитывая форму атакующих линий команд и их текущие оборонительные проблемы.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10