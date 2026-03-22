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Ленинградец - Сибирь: обзор матча 22 марта 2026

Ленинградец
22.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сибирь
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Ленинградец - Сибирь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Стадион:
Рощино Арена
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