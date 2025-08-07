8 августа на стадионе «Украина» во Львове состоится матч второго тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет «Динамо Киев». Обе команды успешно стартовали в новом сезоне: «Рух» добыл волевую победу над новичком лиги, а «Динамо» минимально обыграло «Верес». Однако по общему качеству игры и глубине состава преимущество киевлян очевидно.

«Рух»

Клуб из Львова начал сезон с победы 2:1 над «Полтавой», но даже в этой встрече команда позволила сопернику слишком много у своих ворот. В последних пяти матчах «Рух» пропустил девять мячей, в среднем 1.80 за игру. При этом атака действует достаточно уверенно – 7 голов за тот же отрезок. Команда хорошо использует фланговые подключения и стандартные положения.

Но оборона – слабое место: «Рух» пропускает в шести из восьми последних матчей. Нестабильность в линии защиты особенно заметна при высоком прессинге со стороны соперников. Это может сыграть ключевую роль в матче против более мощного «Динамо».

«Динамо» Киев

Столичный клуб продемонстрировал отличную форму в июльских матчах Лиги чемпионов, уверенно обыграв мальтийский «Хамрун Спартанс» дважды. Несмотря на поражение от «Пафоса» накануне, команда остаeтся в хороших кондициях. В Премьер-лиге «Динамо» не проигрывает уже 14 матчей, в трeх последних встречах обязательно забивает.

Особо стоит отметить надeжность обороны: всего 2 пропущенных мяча за 5 последних матчей. В среднем – 0.40 за игру. Это результат системной и сбалансированной работы в оборонительной фазе. Даже в еврокубках команда выглядела дисциплинированно и контролировала темп.

Факты о командах

«Рух»

Победа над «Полтавой» 2:1 в 1-м туре

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 3 матчах Премьер-лиги подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Динамо» Киев

Победа над «Вересом» 1:0 в 1-м туре

В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено за 5 матчей

Не проигрывает в 14 матчах Премьер-лиги подряд

Забивает в 3 матчах Премьер-лиги подряд

Прогноз на матч

Обе команды стартовали с побед, но уровень сопротивления и стиль игры кардинально отличаются. «Динамо» выглядит более организованно и системно, особенно в обороне, где допускает минимум ошибок. У «Руха» заметны проблемы в защите, что может быть критично против команды, умеющей реализовывать моменты. Учитывая текущую форму, кадровый потенциал и серию «Динамо» без поражений, киевляне выглядят фаворитами встречи. Однако «Рух» способен навязать борьбу, особенно на своeм поле, что делает минимальную победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки: