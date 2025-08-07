Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Полтава» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 8 августа 2025 с коэффициентом 1.65

07 августа 2025 9:40
Полтава - Верес
08 авг. 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют
Сделать ставку

8 августа на стадионе «Звезда» в Кропивницком состоится матч второго тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и «Верес». Обе команды начали сезон с поражений и стремятся заработать первые очки. Встреча обещает быть напряжeнной, поскольку обе стороны переживают затяжные серии без побед, а статистика указывает на возможный обмен голами.

«Полтава»

Новичок Премьер-лиги пока не может похвастаться результатами. В первом туре команда уступила «Руху» со счeтом 1:2, хотя и смогла отличиться. Тренерский штаб делает ставку на организацию в обороне, но за последние пять матчей команда пропустила 7 мячей. Проблемы в атаке также налицо – в среднем «Полтава» забивает менее одного гола за игру (0.8). При этом команда регулярно создаeт моменты, что видно даже по товарищеским встречам: голы были в четырeх из пяти последних матчей.

Команда старается играть прагматично, но из-за слабой реализации и ошибок в защите пока не может добиться результата. К тому же, в обороне есть сложности с концентрацией в концовках таймов.

«Верес»

Коллектив из Ровно начал сезон с минимального поражения от «Динамо Киев» – 0:1. Несмотря на это, команда смотрелась достаточно организованно. В последних пяти матчах «Верес» забил 7 мячей, в том числе провeл продуктивные товарищеские игры, где отметился четырьмя голами в ворота «Подолья» и двумя в одной из встреч с «Рухом».

Однако оборона команды остаeтся слабым местом: «Верес» пропускает в каждом из последних 9 матчей Премьер-лиги. В среднем – 1 гол за игру за последние пять встреч. Серия без побед в турнире насчитывает уже 6 матчей, и команде крайне нужно прервать эту тенденцию.

Факты о командах:

«Полтава»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«Верес»

  • Не выигрывает в 6 матчах Премьер-лиги
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 9 матчах Премьер-лиги подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Полтава
1 : 0
08.08.2025
Верес

Прогноз на матч

Обе команды находятся в схожем положении: нестабильные результаты, отсутствие побед и уязвимые обороны. При этом «Верес» выглядит более убедительно в атаке, а «Полтава» уступает по реализации, но регулярно создаeт моменты. Учитывая статистику, высокая вероятность того, что команды обменяются голами. Сценарий матча может быть напряжeнным, с возможным паритетом по ходу встречи. Наиболее разумным вариантом выглядит ставка на результативность обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.65
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Верес Полтава
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 