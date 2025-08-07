8 августа на стадионе «Звезда» в Кропивницком состоится матч второго тура украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и «Верес». Обе команды начали сезон с поражений и стремятся заработать первые очки. Встреча обещает быть напряжeнной, поскольку обе стороны переживают затяжные серии без побед, а статистика указывает на возможный обмен голами.

«Полтава»

Новичок Премьер-лиги пока не может похвастаться результатами. В первом туре команда уступила «Руху» со счeтом 1:2, хотя и смогла отличиться. Тренерский штаб делает ставку на организацию в обороне, но за последние пять матчей команда пропустила 7 мячей. Проблемы в атаке также налицо – в среднем «Полтава» забивает менее одного гола за игру (0.8). При этом команда регулярно создаeт моменты, что видно даже по товарищеским встречам: голы были в четырeх из пяти последних матчей.

Команда старается играть прагматично, но из-за слабой реализации и ошибок в защите пока не может добиться результата. К тому же, в обороне есть сложности с концентрацией в концовках таймов.

«Верес»

Коллектив из Ровно начал сезон с минимального поражения от «Динамо Киев» – 0:1. Несмотря на это, команда смотрелась достаточно организованно. В последних пяти матчах «Верес» забил 7 мячей, в том числе провeл продуктивные товарищеские игры, где отметился четырьмя голами в ворота «Подолья» и двумя в одной из встреч с «Рухом».

Однако оборона команды остаeтся слабым местом: «Верес» пропускает в каждом из последних 9 матчей Премьер-лиги. В среднем – 1 гол за игру за последние пять встреч. Серия без побед в турнире насчитывает уже 6 матчей, и команде крайне нужно прервать эту тенденцию.

Факты о командах:

«Полтава»

Не выигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в 4 матчах подряд

«Верес»

Не выигрывает в 6 матчах Премьер-лиги

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Пропускает в 9 матчах Премьер-лиги подряд

Прогноз на матч

Обе команды находятся в схожем положении: нестабильные результаты, отсутствие побед и уязвимые обороны. При этом «Верес» выглядит более убедительно в атаке, а «Полтава» уступает по реализации, но регулярно создаeт моменты. Учитывая статистику, высокая вероятность того, что команды обменяются голами. Сценарий матча может быть напряжeнным, с возможным паритетом по ходу встречи. Наиболее разумным вариантом выглядит ставка на результативность обеих сторон.

Рекомендованные ставки: