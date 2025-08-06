В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы афинский «Панатинаикос» примет донецкий «Шахтер». Матч пройдет 7 августа на стадионе «Спирос Луис». Обе команды рассчитывают выйти в основную сетку турнира, но подступ к ней лежит через сложное противостояние: хозяева уступили в квалификации ЛЧ и теперь будут пытаться реабилитироваться, а гости демонстрируют одну из лучших форм на отрезке июля–августа.

«Панатинаикос»

Афиняне выдали противоречивую серию матчей. После вылета из Лиги чемпионов от «Рейнджерс» команда провела 5 встреч, в которых забила 5 и пропустила 6 мячей. Атака «Панатинаикоса» нестабильна: команда не забила «Шальке» и «Рейнджерс» в первой встрече, но отличилась в трeх других матчах. При этом оборона допускает ошибки – в 4 последних матчах «зелeные» обязательно пропускали.Домашний фактор, как и всегда, может сыграть ключевую роль – на родной арене греки играют более уверенно, но нынешняя форма вызывает опасения. Команда испытывает сложности при позиционных атаках и уязвима на флангах.

«Шахтер»

Украинский клуб в отличной форме – серия из 4 матчей без поражений в Лиге Европы и три победы подряд. На отрезке последних 5 игр «Шахтер» забил 12 мячей и пропустил всего 2. Особенно впечатляют последние матчи: 4:2 на выезде у «Бешикташа», затем сухая победа 2:0 дома. Также стоит выделить недавний успех в чемпионате Украины – 1:0 на выезде против «Эпицентра».Оборона команды организованна, а высокий прессинг создаeт сложности для соперников. При этом «Шахтер» умеет использовать свободные зоны и уверенно играет в переходных фазах. Средний показатель забитых мячей – 2.40 за игру – подчеркивает, насколько эффективно работает атака.

Факты о командах

«Панатинаикос»

Пропускает в 4 матчах подряд

В последних 5 матчах: 5 забитых, 6 пропущенных

В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено за игру

Выиграл только 1 из 5 последних матчей

«Шахтер»

Не проигрывает в 4 матчах Лиги Европы подряд

Победа в 3 последних матчах

В последних 5 матчах: 12 забитых, 2 пропущенных

В среднем: 2.40 гола забито, 0.40 пропущено за игру

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 100% (2) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига Европы, 3 раунд Шахтер 0 : 0 Панатинаикос Лига Европы, 3 раунд Панатинаикос 0 : 0 Шахтер

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Шахтер»

Соперники подходят к матчу в разном состоянии. «Шахтер» в отличной форме и демонстрирует стабильную игру в обеих фазах. «Панатинаикос» не справляется с более организованными соперниками и допускает ошибки в обороне. Учитывая форму украинского клуба, его атакующую мощь и умение действовать на выезде, ставка на победу «Шахтера» выглядит логичной. Даже на фоне выездного статуса команда выглядит фаворитом.

Рекомендованные ставки