Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фейеноорд» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10

05 августа 2025 8:39
Фейеноорд - Фенербахче
06 авг. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

6 августа на стадионе «Фейеноорд Арена» в Роттердаме состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором голландский «Фейеноорд» примет турецкий «Фенербахче». Обе команды прошли успешные квалификационные этапы и сейчас сразятся за путeвку в групповой этап турнира. В этом прогнозе мы рассмотрим текущую форму команд, их сильные стороны и предложим возможные ставки.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» подходит к этому матчу с хорошими результатами в домашних играх и относительно хорошей атакующей формой. В последних 5 играх команда забила 8 голов, что составляет в среднем 1.6 гола за игру. Впрочем, защита команды остаeтся уязвимой, так как в этих же играх «Фейеноорд» пропустил 6 голов, в среднем 1.2 за игру. Это ставит команду в сложное положение против сильных соперников, таких как «Фенербахче». В последних матчах «Фейеноорд» проявлял нестабильность, не выиграв в 3 из 4 матчей в Лиге чемпионов, но в игре против «Брейдаблика» они показали характер, выиграв 7:1. В домашнем матче против «Гурника» они также одержали победу (2:1), что показывает их уверенность на родном стадионе.

«Фенербахче»

«Фенербахче» демонстрирует отличную форму, особенно в атаке. В последних 5 играх команда забила 18 голов, что составляет в среднем 3.6 гола за матч, а также пропустила лишь 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру). В их последних матчах был зафиксирован результат 4:3 против «Ноа», и они также уверенно победили «Линкольн» с результатом 5:1. Это подтверждает их отличную форму в атаке и хорошие результаты в матчах Лиги чемпионов, где они не проигрывают в последних 9 матчах. Стоит отметить, что «Фенербахче» не проигрывает в последних 5 матчах, что делает их достаточно опасным соперником.

Факты о командах

«Фейеноорд»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей в Лиге чемпионов.
  • Победа над «Гурником» (2:1) в последней игре.

«Фенербахче»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.6 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Не проигрывает в последних 9 матчах.
  • Победа над «Линкольном» с результатом 5:1 в последней игре.

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
4
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Лига чемпионов, 3 раунд
Фенербахче
5 : 2
12.08.2025
Фейеноорд
Лига чемпионов, 3 раунд
Фейеноорд
2 : 1
06.08.2025
Фенербахче
Лига Европы, 6 тур
Фейеноорд
0 : 1
08.12.2016
Фенербахче
Лига Европы, 2 тур
Фенербахче
1 : 0
29.09.2016
Фейеноорд

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Фенербахче»

Матч между «Фейеноордом» и «Фенербахче» обещает быть напряжeнным и динамичным. «Фенербахче» выглядит более сбалансированным в атаке, но «Фейеноорд» имеет преимущества на домашнем стадионе. Ожидается, что обе команды будут играть в атакующем стиле, и матч может быть довольно результативным. «Фенербахче» показывает отличные результаты, особенно в атаке, но их защита всe-таки иногда пропускает. В свою очередь, у «Фейеноорда» есть проблемы с обороной, но команда стабильно забивает, особенно на своeм поле.

Таким образом, несмотря на более сильную атакующую форму «Фенербахче», «Фейеноорд» может воспользоваться преимуществом домашнего поля, что сделает матч открытым и с большим количеством голов. Мы ожидаем конкурентный матч, где обе команды смогут забить, но «Фенербахче», скорее всего, возьмeт верх благодаря лучшей атаке и стабильной форме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

2.10
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Фенербахче Фейеноорд
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 