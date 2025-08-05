6 августа на стадионе «Фейеноорд Арена» в Роттердаме состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором голландский «Фейеноорд» примет турецкий «Фенербахче». Обе команды прошли успешные квалификационные этапы и сейчас сразятся за путeвку в групповой этап турнира. В этом прогнозе мы рассмотрим текущую форму команд, их сильные стороны и предложим возможные ставки.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» подходит к этому матчу с хорошими результатами в домашних играх и относительно хорошей атакующей формой. В последних 5 играх команда забила 8 голов, что составляет в среднем 1.6 гола за игру. Впрочем, защита команды остаeтся уязвимой, так как в этих же играх «Фейеноорд» пропустил 6 голов, в среднем 1.2 за игру. Это ставит команду в сложное положение против сильных соперников, таких как «Фенербахче». В последних матчах «Фейеноорд» проявлял нестабильность, не выиграв в 3 из 4 матчей в Лиге чемпионов, но в игре против «Брейдаблика» они показали характер, выиграв 7:1. В домашнем матче против «Гурника» они также одержали победу (2:1), что показывает их уверенность на родном стадионе.

«Фенербахче»

«Фенербахче» демонстрирует отличную форму, особенно в атаке. В последних 5 играх команда забила 18 голов, что составляет в среднем 3.6 гола за матч, а также пропустила лишь 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру). В их последних матчах был зафиксирован результат 4:3 против «Ноа», и они также уверенно победили «Линкольн» с результатом 5:1. Это подтверждает их отличную форму в атаке и хорошие результаты в матчах Лиги чемпионов, где они не проигрывают в последних 9 матчах. Стоит отметить, что «Фенербахче» не проигрывает в последних 5 матчах, что делает их достаточно опасным соперником.

Факты о командах

«Фейеноорд»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за игру.

Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей в Лиге чемпионов.

Победа над «Гурником» (2:1) в последней игре.

«Фенербахче»

В последних 5 играх забивает в среднем 3.6 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за игру.

Не проигрывает в последних 9 матчах.

Победа над «Линкольном» с результатом 5:1 в последней игре.

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Фенербахче»

Матч между «Фейеноордом» и «Фенербахче» обещает быть напряжeнным и динамичным. «Фенербахче» выглядит более сбалансированным в атаке, но «Фейеноорд» имеет преимущества на домашнем стадионе. Ожидается, что обе команды будут играть в атакующем стиле, и матч может быть довольно результативным. «Фенербахче» показывает отличные результаты, особенно в атаке, но их защита всe-таки иногда пропускает. В свою очередь, у «Фейеноорда» есть проблемы с обороной, но команда стабильно забивает, особенно на своeм поле.

Таким образом, несмотря на более сильную атакующую форму «Фенербахче», «Фейеноорд» может воспользоваться преимуществом домашнего поля, что сделает матч открытым и с большим количеством голов. Мы ожидаем конкурентный матч, где обе команды смогут забить, но «Фенербахче», скорее всего, возьмeт верх благодаря лучшей атаке и стабильной форме.

