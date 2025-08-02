Введите ваш ник на сайте
«Ордабасы» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.60

02 августа 2025 10:56
Ордабасы - Атырау
03 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Ордабасы»
Сделать ставку

В рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова состоится матч между «Ордабасы» и «Атырау». Команды находятся в разных частях таблицы и решают противоположные задачи: хозяева продолжают борьбу за еврокубки, а гости – за выживание. Форма команд и статистика последних матчей указывают на явного фаворита.

«Ордабасы»

Клуб из Шымкента располагается на 7-м месте с 26 очками и демонстрирует уверенную игру в последних турах. В пяти последних матчах команда дважды победила в Премьер-лиге, обыграв «Астану» и «Туран», а также сыграла вничью с «Торпедо Кутаиси» в Лиге конференций. Команда регулярно забивает (9 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.80 за игру) и при этом допустимо пропускает (6 мячей за тот же период). Лучший бомбардир – бразилец Эвертон, забивший 5 голов в сезоне. Особенно ярко «Ордабасы» смотрится в домашних матчах – организованная игра в обороне и постоянная угроза впереди делают коллектив опасным для любого соперника.

«Атырау»

Гости находятся на последней, 14-й позиции с 8 очками и в тяжелейшем положении. Несмотря на неожиданную победу над «Кызыл-Жаром» в последнем туре (1:0), в остальном «Атырау» выглядит очень слабо: за 5 последних матчей всего 1 гол при 5 пропущенных. Команда почти не создаeт моментов, атакующая линия находится в стагнации – Ринат Джуматов остаeтся лучшим бомбардиром с 1 голом за 17 матчей. Команда не забивала в 5 из последних 7 игр и в среднем за матч забивает лишь 0.20 мяча. Даже оборона, которая держится чуть лучше, не способна компенсировать атакующую беспомощность.

Факты о командах:

«Ордабасы»

  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Набрал 26 очков после 17 туров
  • Забивает в 10 последних матчах против «Атырау»
  • Победил «Астану» и «Туран» в последних 3 матчах Премьер-лиги

«Атырау»

  • Занимает последнее место с 8 очками
  • В 5 последних матчах – 1 забитый гол и 5 пропущенных
  • Не забивал в 5 из 7 последних матчей
  • Средняя результативность – 0.20 гола за игру
  • Победил только один раз за последние 5 туров

Личные встречи
48% (15)
39% (12)
13% (4)
44
Забитых мячей
27
1.42
В среднем за матч
0.87
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 2
03.08.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 2
03.05.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
1 : 0
15.09.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
1 : 1
06.03.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Атырау
1 : 1
15.07.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
2 : 1
03.06.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 0
01.10.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
2 : 1
01.05.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 1
16.10.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 0
19.05.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Атырау
1 : 3
03.11.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Атырау
1 : 0
21.07.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Ордабасы
1 : 1
05.05.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Ордабасы
1 : 0
11.11.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
0 : 2
31.05.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 1
31.03.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
20.08.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
2 : 2
14.05.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Ордабасы
1 : 1
12.03.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 1
03.07.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Атырау
2 : 2
05.05.2016
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Ордабасы
0 : 1
31.10.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Атырау
1 : 3
26.09.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Атырау
1 : 1
24.05.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Ордабасы
2 : 0
15.03.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
1 : 0
05.07.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
01.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
3 : 0
30.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Атырау
0 : 0
06.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 1
28.10.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Атырау
2 : 3
10.03.2012
Ордабасы
Показать все

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Атырау»

Форма команд говорит сама за себя: «Ордабасы» набрал ход и стабильно набирает очки, в то время как «Атырау» находится в системном кризисе. Даже минимальный успех в последнем туре не скрывает главного – команда почти не создаeт угроз у чужих ворот и слишком уязвима против сильных соперников. «Ордабасы» стабильно играет дома, забивает регулярно и наверняка воспользуется слабостью соперника. Ждeм уверенной победы хозяев без результативной ответной реакции гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ордабасы» + индивидуальный тотал «Атырау» меньше 1.5 – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Атырау» меньше 0.5 – коэффициент 2.00

1.60
Победа «Ордабасы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Атырау Ордабасы
Рекомендуем
