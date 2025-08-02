В рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова состоится матч между «Ордабасы» и «Атырау». Команды находятся в разных частях таблицы и решают противоположные задачи: хозяева продолжают борьбу за еврокубки, а гости – за выживание. Форма команд и статистика последних матчей указывают на явного фаворита.

«Ордабасы»

Клуб из Шымкента располагается на 7-м месте с 26 очками и демонстрирует уверенную игру в последних турах. В пяти последних матчах команда дважды победила в Премьер-лиге, обыграв «Астану» и «Туран», а также сыграла вничью с «Торпедо Кутаиси» в Лиге конференций. Команда регулярно забивает (9 голов в последних 5 матчах, в среднем 1.80 за игру) и при этом допустимо пропускает (6 мячей за тот же период). Лучший бомбардир – бразилец Эвертон, забивший 5 голов в сезоне. Особенно ярко «Ордабасы» смотрится в домашних матчах – организованная игра в обороне и постоянная угроза впереди делают коллектив опасным для любого соперника.

«Атырау»

Гости находятся на последней, 14-й позиции с 8 очками и в тяжелейшем положении. Несмотря на неожиданную победу над «Кызыл-Жаром» в последнем туре (1:0), в остальном «Атырау» выглядит очень слабо: за 5 последних матчей всего 1 гол при 5 пропущенных. Команда почти не создаeт моментов, атакующая линия находится в стагнации – Ринат Джуматов остаeтся лучшим бомбардиром с 1 голом за 17 матчей. Команда не забивала в 5 из последних 7 игр и в среднем за матч забивает лишь 0.20 мяча. Даже оборона, которая держится чуть лучше, не способна компенсировать атакующую беспомощность.

Факты о командах:

«Ордабасы»

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Набрал 26 очков после 17 туров

Забивает в 10 последних матчах против «Атырау»

Победил «Астану» и «Туран» в последних 3 матчах Премьер-лиги

«Атырау»

Занимает последнее место с 8 очками

В 5 последних матчах – 1 забитый гол и 5 пропущенных

Не забивал в 5 из 7 последних матчей

Средняя результативность – 0.20 гола за игру

Победил только один раз за последние 5 туров

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Атырау»

Форма команд говорит сама за себя: «Ордабасы» набрал ход и стабильно набирает очки, в то время как «Атырау» находится в системном кризисе. Даже минимальный успех в последнем туре не скрывает главного – команда почти не создаeт угроз у чужих ворот и слишком уязвима против сильных соперников. «Ордабасы» стабильно играет дома, забивает регулярно и наверняка воспользуется слабостью соперника. Ждeм уверенной победы хозяев без результативной ответной реакции гостей.

Рекомендованные ставки: