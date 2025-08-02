3 августа в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» стартует матч первого тура украинской Премьер-лиги между новичком элиты – «Кудровкой», и одной из самых нестабильных команд последнего времени – «Александрией». Обе команды подходят к игре в удручающей форме: «Кудровка» не знает побед уже семь матчей подряд, а «Александрия» проиграла четыре последних встречи. Это делает матч особенно важным с психологической точки зрения и создает условия для осторожного и напряженного начала сезона.

«Кудровка»

Коллектив провел активную подготовку к дебюту в УПЛ, но результаты контрольных матчей вызывают тревогу. За пять последних встреч «Кудровка» забила всего два мяча, пропустив шесть. Единственный гол с игры пришелся на поражение от ЛНЗ (1:2), а в трeх из пяти матчей команда вовсе не отличалась. В то же время оборона демонстрирует относительную стабильность – 1.20 пропущенных мяча в среднем за игру. Основная проблема – крайне слабое качество завершения атак и отсутствие созидания в центре поля. «Кудровке» предстоит серьeзное испытание на уровне УПЛ, где даже нестабильные соперники вроде «Александрии» могут быть непреодолимым препятствием.

«Александрия»

После поражений в Лиге Конференций от «Партизана» (0:2 и 0:4), а также неудачных контрольных матчей, «Александрия» выглядит глубоко кризисной командой. За последние пять матчей команда пропустила 10 голов и забила только два – оба в товарищеских встречах. В официальных играх атака «Александрии» полностью выключена, а оборона регулярно проваливается. Однако в классе, опыте и уровне исполнителей «Александрия» всe же превосходит соперника, что может сыграть ключевую роль в стартовом туре.

Факты о командах

«Кудровка»

Не выигрывает в 7 последних матчах

В среднем: 0.40 гола забито и 1.20 пропущено за игру

Забивает в 2 из 5 последних встреч

3 матча без голов за последние 5 игр

«Александрия»

Проиграла 4 последних матча

В среднем: 0.40 гола забито и 2.00 пропущено за игру

Не забивает в 3 из 5 последних матчей

Пропускает в 4 играх подряд

Прогноз на матч

Обе команды сейчас далеки от оптимальной формы. «Кудровка» проводит матч на нейтральном поле, не имея за плечами опыта Премьер-лиги, тогда как «Александрия» выглядит психологически надломленной после еврокубковых провалов. Учитывая бедность атакующих действий и низкую результативность обеих сторон, с высокой вероятностью матч пройдет с минимальным количеством голов. «Александрия» обладает большим опытом, но в такой форме даже минимальный успех будет достигаться с трудом.

Рекомендованные ставки