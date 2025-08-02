Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кудровка» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.72

02 августа 2025 9:56
Кудровка - Александрия
03 авг. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

3 августа в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» стартует матч первого тура украинской Премьер-лиги между новичком элиты – «Кудровкой», и одной из самых нестабильных команд последнего времени – «Александрией». Обе команды подходят к игре в удручающей форме: «Кудровка» не знает побед уже семь матчей подряд, а «Александрия» проиграла четыре последних встречи. Это делает матч особенно важным с психологической точки зрения и создает условия для осторожного и напряженного начала сезона.

«Кудровка»

Коллектив провел активную подготовку к дебюту в УПЛ, но результаты контрольных матчей вызывают тревогу. За пять последних встреч «Кудровка» забила всего два мяча, пропустив шесть. Единственный гол с игры пришелся на поражение от ЛНЗ (1:2), а в трeх из пяти матчей команда вовсе не отличалась. В то же время оборона демонстрирует относительную стабильность – 1.20 пропущенных мяча в среднем за игру. Основная проблема – крайне слабое качество завершения атак и отсутствие созидания в центре поля. «Кудровке» предстоит серьeзное испытание на уровне УПЛ, где даже нестабильные соперники вроде «Александрии» могут быть непреодолимым препятствием.

«Александрия»

После поражений в Лиге Конференций от «Партизана» (0:2 и 0:4), а также неудачных контрольных матчей, «Александрия» выглядит глубоко кризисной командой. За последние пять матчей команда пропустила 10 голов и забила только два – оба в товарищеских встречах. В официальных играх атака «Александрии» полностью выключена, а оборона регулярно проваливается. Однако в классе, опыте и уровне исполнителей «Александрия» всe же превосходит соперника, что может сыграть ключевую роль в стартовом туре.

Факты о командах

«Кудровка»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 0.40 гола забито и 1.20 пропущено за игру
  • Забивает в 2 из 5 последних встреч
  • 3 матча без голов за последние 5 игр

«Александрия»

  • Проиграла 4 последних матча
  • В среднем: 0.40 гола забито и 2.00 пропущено за игру
  • Не забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 4 играх подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кудровка
3 : 1
03.08.2025
Александрия

Прогноз на матч

Обе команды сейчас далеки от оптимальной формы. «Кудровка» проводит матч на нейтральном поле, не имея за плечами опыта Премьер-лиги, тогда как «Александрия» выглядит психологически надломленной после еврокубковых провалов. Учитывая бедность атакующих действий и низкую результативность обеих сторон, с высокой вероятностью матч пройдет с минимальным количеством голов. «Александрия» обладает большим опытом, но в такой форме даже минимальный успех будет достигаться с трудом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.72
  • Ничья – коэффициент 3.40

1.72
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Александрия Кудровка
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 