В рамках третьего тура Второй лиги «А» 3 августа «Ленинградец» примет «Велес». Обе команды уверенно стартовали в новом сезоне и находятся в верхней части таблицы. При этом гости пока идут без поражений, а хозяева надеются компенсировать недавнюю неудачу. Матч обещает быть напряжeнным: команды демонстрируют неплохую оборону, но и способны забивать.

«Ленинградец»

Команда стартовала с победы над «Аланией» (2:0), но во втором туре уступила «Тюмени» с минимальным счeтом. В последних пяти матчах «Ленинградец» забил 5 и пропустил 4 мяча, поддерживая умеренный баланс. Особенность коллектива – надeжность в защите и дисциплинированность в домашних матчах. При этом атакующий потенциал ограничен: в каждом из последних пяти матчей команда забивала не более одного гола. Сейчас «Ленинградец» занимает 3-е место и постарается использовать преимущество своего поля, чтобы вернуться на победный путь.

«Велес»

«Велес» начал сезон уверенно: нулевая ничья с «Машуком-КМВ» и победа над «Текстильщиком» (1:0). Команда не проигрывает уже пять матчей подряд, демонстрируя зрелую игру. За последние пять игр «Велес» пропустил всего 2 мяча, трижды сохранив ворота в неприкосновенности. Забивает стабильно – в среднем по 1.4 гола за матч. Такой баланс позволяет занимать 2-ю строчку в таблице. Команда грамотно действует без мяча и опасна при позиционных атаках, особенно во втором тайме.

Факты о командах

«Ленинградец»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Победа в 2 из 5 последних матчей

«Велес»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Не пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч

Игра обещает быть плотной, с минимумом свободных зон. Обе команды склонны к низовой игре: у «Велеса» надeжная оборона, у «Ленинградца» – дисциплинированная, но неяркая атака. Сценарий предполагает борьбу в центре поля и ограниченное количество голевых моментов. «Велес» выглядит предпочтительнее по качеству игры и текущей стабильности, но на выезде может сыграть с осторожностью. Учитывая статистику и форму соперников, ставка на тотал меньше 2.5 голов выглядит логично.

Рекомендованные ставки