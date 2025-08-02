Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ленинградец» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.15

02 августа 2025 9:34
Ленинградец - Велес
03 авг. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

В рамках третьего тура Второй лиги «А» 3 августа «Ленинградец» примет «Велес». Обе команды уверенно стартовали в новом сезоне и находятся в верхней части таблицы. При этом гости пока идут без поражений, а хозяева надеются компенсировать недавнюю неудачу. Матч обещает быть напряжeнным: команды демонстрируют неплохую оборону, но и способны забивать.

«Ленинградец»

Команда стартовала с победы над «Аланией» (2:0), но во втором туре уступила «Тюмени» с минимальным счeтом. В последних пяти матчах «Ленинградец» забил 5 и пропустил 4 мяча, поддерживая умеренный баланс. Особенность коллектива – надeжность в защите и дисциплинированность в домашних матчах. При этом атакующий потенциал ограничен: в каждом из последних пяти матчей команда забивала не более одного гола. Сейчас «Ленинградец» занимает 3-е место и постарается использовать преимущество своего поля, чтобы вернуться на победный путь.

«Велес»

«Велес» начал сезон уверенно: нулевая ничья с «Машуком-КМВ» и победа над «Текстильщиком» (1:0). Команда не проигрывает уже пять матчей подряд, демонстрируя зрелую игру. За последние пять игр «Велес» пропустил всего 2 мяча, трижды сохранив ворота в неприкосновенности. Забивает стабильно – в среднем по 1.4 гола за матч. Такой баланс позволяет занимать 2-ю строчку в таблице. Команда грамотно действует без мяча и опасна при позиционных атаках, особенно во втором тайме.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Победа в 2 из 5 последних матчей

«Велес»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
13% (1)
50% (4)
38% (3)
7
Забитых мячей
11
0.88
В среднем за матч
1.38
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ленинградец
2 : 2
03.08.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Велес
1 : 1
18.05.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Ленинградец
0 : 1
30.03.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Велес
0 : 1
29.09.2024
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ленинградец
2 : 2
04.08.2024
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Велес
1 : 1
15.09.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Велес
2 : 0
19.05.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Ленинградец
0 : 2
06.10.2018
Велес
Показать все

Прогноз на матч

Игра обещает быть плотной, с минимумом свободных зон. Обе команды склонны к низовой игре: у «Велеса» надeжная оборона, у «Ленинградца» – дисциплинированная, но неяркая атака. Сценарий предполагает борьбу в центре поля и ограниченное количество голевых моментов. «Велес» выглядит предпочтительнее по качеству игры и текущей стабильности, но на выезде может сыграть с осторожностью. Учитывая статистику и форму соперников, ставка на тотал меньше 2.5 голов выглядит логично.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Победа «Велеса» в одном из таймов – коэффициент 1.95

2.15
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Велес Ленинградец
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 