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Прогноз на точный счёт матча «Кайрат» – «Кайсар»: Премьер-лига, 19 июля 2025

18 июля 2025 9:23
Кайрат - Кайсар
19 июл. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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6.40
Точный счёт: 3:1 в пользу «Кайрата»
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В рамках 17 тура казахстанской Премьер-лиги в Алматы «Кайрат» примет «Кайсар» на стадионе «Орталык». Встречаются команды, находящиеся на противоположных полюсах таблицы: «Кайрат» уверенно идeт в лидирующей группе и борется за чемпионство, а «Кайсар» рискует оказаться в зоне вылета, не выигрывая уже пять туров подряд.

«Кайрат»

Команда проводит стабильный и яркий сезон. После 16 туров у «Кайрата» 36 очков и вторая позиция в таблице. Подопечные Курбана Бердыева набрали отличный ход: три победы подряд в Премьер-лиге, 34 забитых мяча (лучший показатель в турнире) и всего 1 пропущенный за последние 5 матчей. Впечатляет не только атакующий потенциал, но и надeжность обороны – 3 «сухих» матча подряд. Лучший бомбардир – Дастан Сатпаев с 10 голами – в отличной форме, как и вся линия атаки. В последней встрече «Кайрат» разгромил «Туран» со счeтом 4:0 и продолжил доминировать на домашнем стадионе.

«Кайсар»

Клуб из Кызылорды переживает тяжeлый отрезок: 12-е место, 13 очков и 5 матчей без побед. В обороне – серьeзные проблемы: 10 пропущенных мячей за последние 5 игр, в среднем 2 за матч. Хотя «Кайсар» забивает в 8 турах подряд, защита не справляется с быстрыми атаками соперников. Команда нестабильна в структуре, легко теряет позиции при высоком прессинге и слабо действует в позиционной обороне. Последняя игра против «Окжетпеса» завершилась поражением 2:4, несмотря на неплохую реализацию.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Победа в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд, всего 9 голов за 5 игр
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за матч

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 5 матчах
  • В среднем 1.40 забитого и 2.00 пропущенных за игру
  • Пропускает в 6 последних турах

Личные встречи
58% (15)
31% (8)
12% (3)
38
Забитых мячей
19
1.46
В среднем за матч
0.73
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
20.04.2025
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
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1 : 0
21.09.2024
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21.05.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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0 : 3
19.03.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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2 : 2
07.11.2020
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Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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2 : 1
12.09.2020
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Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
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0 : 1
21.09.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
5 : 1
14.07.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
2 : 1
01.05.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 2
26.09.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайсар
1 : 2
01.07.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
4 : 1
22.04.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
3 : 1
10.09.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
1 : 2
28.05.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
1 : 1
31.03.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайрат
1 : 0
12.07.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Кайсар
0 : 0
03.05.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Кайрат
1 : 1
18.10.2014
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Кайсар
0 : 2
14.09.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Кайрат
1 : 0
28.05.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Кайсар
0 : 1
05.04.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Кайсар
1 : 1
29.07.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Кайрат
1 : 1
15.04.2012
Кайсар
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Прогноз на матч «Кайрат» – «Кайсар»

Форма, статистика и мотивация говорят в пользу хозяев. «Кайрат» действует уверенно и мощно на обеих половинах поля, в то время как «Кайсар» уязвим в обороне. Вероятен сценарий, при котором гости смогут отличиться за счeт серии результативных матчей, но итоговая победа останется за фаворитом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 – коэффициент 6.40
  • Победа «Кайрата» с форой (-1.5) – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88

6.40
Точный счёт: 3:1 в пользу «Кайрата»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Кайрат
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Точный счёт: 3:1 в пользу «Кайрата»
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