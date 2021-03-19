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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Кайрат
Кайсар - Кайрат: обзор матча 19 марта 2021
Кайсар
19.03.2021, пятница, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Кайрат
45+3'
В. Лав
62'
К. Оганесян
77'
Д. Усенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсар - Кайрат
80'
Замена
С. Кейлер
️️️️
К. Оганесян
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Усенов
Замена
O. Altaev
️️️️
А. Кенесов
72'
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Оганесян
56'
Желтая карточка
Н. Косович
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Вторая желтая
Д. Нарзилдаев
38'
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
20
Йован Чадженович
ОП
80
Арман Кенесов
АП
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
91
Ousmane N'Diaye
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
96
Айбол Абикен
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
29
Оркен Махан
ЦФ
14
Ayan Kulmaganbetov
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
23
Olzhas Altaev
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
2-2-3-3
1
Салайдин
4
Шадманов
33
Карпович
10
Нарзилдаев
20
Чадженович
9
Абзалов
80
Кенесов
7
Денкович
10
Лаукжемис
91
11
4-3-2-1
92
Покатилов
13
Оганесян
28
Алип
20
Дугалич
24
Миканович
96
Абикен
47
Усенов
27
Косович
11
Алыкулов
10
Астанов
19
Вагнер Лав
80
Кенесов
23
23
80
Кенесов
13
Оганесян
4
Кейлер
4
Кейлер
13
Оганесян
Остались в запасе
Кайсар
Кайрат
29
Оркен Махан
ЦФ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
14
Ayan Kulmaganbetov
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
44
Данил Устименко
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Остались в запасе
29
Оркен Махан
ЦФ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
14
Ayan Kulmaganbetov
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
16
Марсель Исламкулов
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Статистика матча Кайсар - Кайрат
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
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