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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Кайсар
Кайрат - Кайсар: обзор матча 28 мая 2021
Кайрат
28.05.2021, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кайсар
33'
Х. Канте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Кайсар
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
90'
Замена
Ш. Мамба
️️️️
В. Лав
89'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Х. Канте
78'
70'
Замена
С. Карпович
️️️️
И. Амирсеитов
67'
Замена
Т. Рудосельский
️️️️
Б. Шадманов
66'
Желтая карточка
Б. Шадманов
Замена
Д. Усенов
️️️️
С. Астанов
56'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
Г. Алыкулов
56'
46'
Замена
Э. Алтынбеков
️️️️
С. Денкович
46'
Замена
M. Baizhanov
️️️️
Б. Курманбекулы
44'
Желтая карточка
Б. Курманбекулы
ГОЛ! 1:0!
Х. Канте
Пас отдал
В. Лав
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
96
Айбол Абикен
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
7
Стефан Денкович
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
80
Арман Кенесов
АП
29
Оркен Махан
ЦФ
0
C. Bitang
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Кайсар
33
Сергей Карпович
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
4-3-1-2
92
Покатилов
5
Суюмбаев
20
Дугалич
28
Алип
13
Оганесян
96
Абикен
27
Косович
22
Астанов
11
Алыкулов
19
Вагнер Лав
24
Канте
3-2-2-3
16
Исламкулов
23
Амирсеитов
5
Потапов
4
Шадманов
20
Курманбекулы
10
Нарзилдаев
80
Кенесов
7
Денкович
10
Лаукжемис
0
29
Махан
24
Канте
11
Шушеначев
11
Шушеначев
24
Канте
11
Алыкулов
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
11
Алыкулов
22
Астанов
47
Усенов
47
Усенов
22
Астанов
19
Вагнер Лав
45
Мамба
45
Мамба
19
Вагнер Лав
20
Курманбекулы
11
11
20
Курманбекулы
7
Денкович
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
7
Денкович
23
Амирсеитов
33
Карпович
33
Карпович
23
Амирсеитов
4
Шадманов
25
Рудосельский
25
Рудосельский
4
Шадманов
Остались в запасе
Кайрат
Кайсар
44
Данил Устименко
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
Остались в запасе
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Кайрат - Кайсар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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