На «Самара-Арене» состоится интересное противостояние старта сезона Премьер-лиги: «Акрон», уверенно закрепившийся в элите, примет «Крылья Советов», находящихся в поиске стабильности. Обе команды завершили прошлый чемпионат без ярких результатов, но «Акрон» продемонстрировал более боеспособную форму в последних матчах и будет стремиться повторить успех в игре с соседями по региону.

«Акрон»

Команда показывает положительную динамику: в 7 последних матчах Премьер-лиги «Акрон» стабильно забивает (в среднем 1.4 гола за игру), а в последних пяти встречах отметился 7 раз. В обороне есть проблемы: столько же голов было пропущено, что подтверждает среднюю надeжность (1.4 гола за матч). В контрольных матчах межсезонья команда чередовала победы и ничьи с поражениями, но уверенная победа 3:0 над «СКА Хабаровск» показывает атакующий потенциал. Главная сила «Акрона» – дисциплина, прагматичность и умение использовать свои шансы.

«Крылья Советов»

«Крылья» переживают непростой период: команда не может победить в 7 последних матчах, включая 4 игры Премьер-лиги, и регулярно допускает ошибки в обороне – 7 пропущенных голов за последние 5 матчей. В атаке самарцы выглядят слабо: только 4 гола за этот же период (0.8 в среднем). Предсезонка прошла без побед – ничьи с «КАМАЗом» и «Спартаком», поражение от «Ахмата». Команда всe ещe в поиске оптимального состава и не демонстрирует стабильного футбола.

Факты о командах

«Акрон»

Забивает в 7 матчах Премьер-лиги подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 матчах подряд

«Крылья Советов»

Не побеждает в 7 матчах подряд

Пропускает в каждом из последних 7 матчей

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Акрон» – «Крылья Советов»

Учитывая форму команд и их игровые показатели, преимущество выглядит на стороне «Акрона». Коллектив стабильно забивает и действует эффективнее в атаке, чем самарцы, которые страдают от потери уверенности. Ожидается равная борьба, но с результативной концовкой в пользу более собранного «Акрона».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Акрона».

Рекомендованные ставки: