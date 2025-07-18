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Прогноз на точный счёт матча «Акрон» – «Крылья Советов»: Премьер-лига, 19 июля 2025

18 июля 2025 9:57
Акрон - Крылья Советов
19 июл. 2025, суббота 15:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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6.70
Точный счёт 2:1 в пользу «Акрона»
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На «Самара-Арене» состоится интересное противостояние старта сезона Премьер-лиги: «Акрон», уверенно закрепившийся в элите, примет «Крылья Советов», находящихся в поиске стабильности. Обе команды завершили прошлый чемпионат без ярких результатов, но «Акрон» продемонстрировал более боеспособную форму в последних матчах и будет стремиться повторить успех в игре с соседями по региону.

«Акрон»

Команда показывает положительную динамику: в 7 последних матчах Премьер-лиги «Акрон» стабильно забивает (в среднем 1.4 гола за игру), а в последних пяти встречах отметился 7 раз. В обороне есть проблемы: столько же голов было пропущено, что подтверждает среднюю надeжность (1.4 гола за матч). В контрольных матчах межсезонья команда чередовала победы и ничьи с поражениями, но уверенная победа 3:0 над «СКА Хабаровск» показывает атакующий потенциал. Главная сила «Акрона» – дисциплина, прагматичность и умение использовать свои шансы.

«Крылья Советов»

«Крылья» переживают непростой период: команда не может победить в 7 последних матчах, включая 4 игры Премьер-лиги, и регулярно допускает ошибки в обороне – 7 пропущенных голов за последние 5 матчей. В атаке самарцы выглядят слабо: только 4 гола за этот же период (0.8 в среднем). Предсезонка прошла без побед – ничьи с «КАМАЗом» и «Спартаком», поражение от «Ахмата». Команда всe ещe в поиске оптимального состава и не демонстрирует стабильного футбола.

Факты о командах

«Акрон»

  • Забивает в 7 матчах Премьер-лиги подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Крылья Советов»

  • Не побеждает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в каждом из последних 7 матчей
  • В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
5
Забитых мячей
5
1.25
В среднем за матч
1.25
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 2
09.03.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Акрон
2 : 0
03.11.2024
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1 : 2
02.05.2021
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3 : 0
07.11.2020
Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Крылья Советов»

Учитывая форму команд и их игровые показатели, преимущество выглядит на стороне «Акрона». Коллектив стабильно забивает и действует эффективнее в атаке, чем самарцы, которые страдают от потери уверенности. Ожидается равная борьба, но с результативной концовкой в пользу более собранного «Акрона».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Акрона».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Акрона» – коэффициент 6.70
  • Победа «Акрона» – коэффициент 2.55
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.70
Точный счёт 2:1 в пользу «Акрона»
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
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