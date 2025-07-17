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Прогноз на точный счёт матча «Динамо» – «Балтика»: Премьер-лига, 18 июля 2025

17 июля 2025 10:50
Динамо - Балтика
18 июл. 2025, пятница 20:30 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
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В первом туре Российской Премьер-лиги «Динамо» принимает «Балтику» на ВТБ Арене. Хозяева стремятся начать сезон с уверенной победы после нестабильной концовки прошлого чемпионата. Гости же вернулись в элиту и надеются зацепиться за очки, несмотря на статус аутсайдера в этой встрече.

«Динамо»

Команда провела серию контрольных матчей, в которых показала сильную атакующую игру: 8 голов в 3 играх против «ОФК», «Партизана» и «Ахмата». В последних 5 матчах динамовцы забили 10 голов (в среднем 2 за игру) и пропустили 6. Несмотря на провал с «Краснодаром» (0:3), коллектив сохраняет атакующую структуру и умеет использовать давление дома. На своeм поле «Динамо» выигрывает 6 из 8 последних матчей, а против низших по классу соперников действует агрессивно с первых минут.

«Балтика»

Калининградцы завершили прошлый сезон в Первой лиге, а в межсезонье провели спарринги с «Сочи» и «Зенитом», где обыграли питерцев и навязали борьбу южанам. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей, но еe атакующая линия остаeтся скромной – всего 4 гола за 5 последних встреч. Пропущено за этот же период 5 мячей. «Балтика» делает ставку на плотную оборону, но может быть уязвима под давлением на старте сезона.

Факты о командах

«Динамо»

  • В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх
  • 3 игры подряд с забитыми мячами
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Балтика»

  • В среднем 0.80 гола за матч в последних 5 играх
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей
  • Забивает в 3 последних играх подряд

Личные встречи
62% (8)
31% (4)
8% (1)
23
Забитых мячей
11
1.77
В среднем за матч
0.85
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Балтика
2 : 3
11.05.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Балтика
3 : 0
23.02.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
2 : 0
13.08.2023
Балтика
Россия. Кубок, 1/4 финала
Балтика
1 : 1
19.04.2022
Динамо
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0 : 3
13.11.2016
Динамо
Россия. Кубок, 1/32 финала
Балтика
1 : 3
25.08.2016
Динамо
Россия. ФНЛ, 4 тур
Динамо
2 : 1
27.07.2016
Балтика
Чемпионат России, 16 тур
Балтика
0 : 2
15.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
1 : 1
28.03.1998
Балтика
Чемпионат России, 21 тур
Динамо
1 : 1
02.08.1997
Балтика
Чемпионат России, 4 тур
Балтика
0 : 2
05.04.1997
Динамо
Чемпионат России, 22 тур
Динамо
3 : 1
10.08.1996
Балтика
Чемпионат России, 3 тур
Балтика
0 : 0
16.03.1996
Динамо
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Прогноз на матч «Динамо» – «Балтика»

Учитывая результативность «Динамо» и осторожный стиль «Балтики», можно ожидать матча с игровым преимуществом хозяев. Калининградцы способны навязать борьбу, но класс «Динамо» и домашний фактор должны сыграть ключевую роль. Вероятен скромный счeт при минимальном перевесе москвичей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо» – коэффициент 6.20
  • Победа «Динамо» и обе забьют – коэффициент 3.90
  • Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо
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18.07.2025
18:00
6.30
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
18.07.2025
18:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Победа «Астаны» с форой (-1)
18.07.2025
20:30
6.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
18.07.2025
20:30
1.67
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
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