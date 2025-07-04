Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: Премьер-лига Казахстана, 5 июля 2025

04 июля 2025 9:51
Кызыл-Жар - Ордабасы
05 июл. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Кызыл-Жара»
Сделать ставку

5 июля на стадионе «Юность» в Петропавловске состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги между «Кызыл-Жар» и «Ордабасы». Обе команды находятся в средней части таблицы и будут стремиться к победе, чтобы улучшить свои позиции в чемпионате. Это противостояние обещает быть напряжeнным, поскольку обе команды сталкиваются с трудностями в защите, но при этом обладают потенциалом для забитых голов.

«Кызыл-Жар»

После 14 туров «Кызыл-Жар» занимает 8-е место с 15 очками. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч), но и пропустила 8 голов (в среднем 1.60 за матч). Команда не выигрывает в последних 6 матчах, что указывает на еe текущие проблемы в плане стабильности. Однако атакующие действия «Кызыл-Жара» показывают положительные моменты, особенно в матчах с более слабыми соперниками. Лучший бомбардир команды Сенен Себаи с 4 голами продолжает быть важной фигурой в атаке.

«Ордабасы»

«Ордабасы» располагается на 7-м месте с 19 очками и также имеет свою долю проблем в сезоне. Команда в последних 5 матчах забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 4 гола (в среднем 0.80 за матч). В последних матчах «Ордабасы» продемонстрировал хорошие результаты в защите, но атакующие действия выглядят слабее. Лучший бомбардир команды, Эвертон, забил всего 4 гола в 15 матчах. Несмотря на проблемы в атаке, «Ордабасы» показывает хорошую игру в обороне и стабильно набирает очки.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает 1.60 гола за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Ордабасы»

  • В среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает 0.80 гола за игру
  • Не выигрывает в 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
19% (3)
31% (5)
50% (8)
18
Забитых мячей
17
1.13
В среднем за матч
1.06
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
05.07.2025
Ордабасы
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Кызыл-Жар
0 : 0
25.06.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
0 : 0
30.03.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
03.10.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 1
20.04.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
2 : 1
22.07.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
28.05.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
11.09.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
3 : 1
23.04.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
30.10.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 5
26.08.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
24.11.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
1 : 0
24.09.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
03.11.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
27.05.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Ордабасы
2 : 1
17.03.2018
Кызыл-Жар
Показать все

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»

Ожидается, что матч будет достаточно сбалансированным, с обеими командами, пытающимися использовать свои сильные стороны. «Кызыл-Жар» будет стремиться использовать домашнее преимущество и атакующие возможности, но их слабая защита может позволить «Ордабасы» создать моменты на контратаках. В свою очередь, «Ордабасы», несмотря на низкую результативность, играет достаточно стабильно в обороне и может воспользоваться ошибками соперника. Важным моментом будет способность обеих команд забивать при своей слабой обороне. Ожидается, что встреча будет достаточно результативной, и победа «Кызыл-Жара» вполне вероятна.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Кызыл-Жара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Кызыл-Жара» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Победа «Кызыл-Жара» с форой (-1) – коэффициент 2.05

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Кызыл-Жара»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кызыл-Жар
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 