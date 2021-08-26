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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Кызыл-Жар
Ордабасы - Кызыл-Жар: обзор матча 26 августа 2021
Ордабасы
26.08.2021, четверг, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
0 : 5
Завершен
Кызыл-Жар
3'
Ю. Бушман
9'
В. Каршакевич
58'
Д. Зорич
62'
A. Simcevic (o.g.) (АГ)
79'
П. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Кызыл-Жар
79'
ГОЛ! 0:5!
П. Яковлев
75'
Замена
С. Бугриев
️️️️
А. Касым
74'
Замена
А. Черединов
️️️️
Ю. Бушман
Замена
М. Халматов
️️️️
Э. Астанов
69'
66'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Т. Мульдинов
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
A. Simcevic (o.g.)
Желтая карточка
A. Simcevic (o.g.)
60'
58'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зорич
56'
Желтая карточка
C. Fonseca
Замена
А. Хаджиев
️️️️
С. Шамши
46'
46'
Замена
A. Saparov
️️️️
П. Подио
Желтая карточка
К. Султанов
45'
+2
Желтая карточка
Э. Астанов
23'
Вторая желтая
М. Рахимов
21'
Желтая карточка
М. Рахимов
19'
9'
ГОЛ! 0:2!
В. Каршакевич
3'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бушман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
10
Эльхан Астанов
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
44
Карам Султанов
ЦФ
24
Александр Клещенко
ЦФ
13
Сагадат Турсынбай
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
14
Самат Шамши
ЦФ
22
Султанбек Астанов
ЦФ
12
Мухаммаджон Рахимов
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ЦФ
0
C. Fonseca
ЦФ
18
Дарко Зорич
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦФ
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
10
Юрий Бушман
ЦФ
12
Мусса Коне
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЦФ
6
Алибек Касым
ЦФ
5
Валерий Каршакевич
ЦФ
3
Нурлан Даиров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Максим Ваганов
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
Кызыл-Жар
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
35
Владислав Саенко
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
1-1-5
1
Шайзада
93
Осучукву
10
Астанов
14
Шамши
13
12
Рахимов
22
Астанов
0
5
12
Коне
3
Даиров
5
Каршакевич
6
Касым
7
Мульдинов
10
Астанов
23
Халматов
23
Халматов
10
Астанов
14
Шамши
28
Хаджиев
28
Хаджиев
14
Шамши
6
Касым
3
Бугриев
3
Бугриев
6
Касым
7
Мульдинов
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Мульдинов
24
Подио
0
0
24
Подио
10
Бушман
11
Черединов
11
Черединов
10
Бушман
Остались в запасе
Ордабасы
Кызыл-Жар
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Максим Ваганов
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
70
Almat Bekbaev
ЦФ
35
Владислав Саенко
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
11
Максим Ваганов
ЦФ
98
Зикрилло Султаниязов
ЦФ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
Остались в запасе
70
Almat Bekbaev
ЦФ
35
Владислав Саенко
ЦФ
25
Руслан Есимов
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Кызыл-Жар
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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