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Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Манчестер Сити»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025

25 июня 2025 10:47
Ювентус - Манчестер Сити
26 июн. 2025, четверг 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Ювентус»
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26 июня на стадионе Ситрес Боул состоится матч третьего тура Клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Обе команды находятся в отличной форме, но в этом противостоянии важным будет не только атакующий потенциал, но и устойчивость в обороне. Проанализируем текущую форму команд, их сильные и слабые стороны.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал отличную форму, выиграв 4 последних матча, включая убедительную победу над «Видад» со счетом 4:1. В последних 5 играх команда забивает в среднем 3 гола за игру и пропускает 0.8. Это говорит о том, что у «Ювентуса» есть мощный атакующий потенциал, а также достаточно надежная оборона. Однако матч с «Манчестер Сити» будет для них настоящим вызовом, так как «Сити» отличается невероятной атакующей мощью. В личных встречах «Ювентус» показал хорошие результаты против «Манчестер Сити», победив в 3 последних играх, что добавляет уверенности итальянской команде.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также находится в отличной форме, одержав 4 победы подряд, включая разгром «Аль-Айн» с результатом 6:0 в последнем матче. В последних 5 играх «Манчестер Сити» забивает в среднем 2.6 гола и пропускает всего 0.4. Это делает команду фаворитом в этом противостоянии. Они показывают отличную организацию в обороне, что позволит им эффективно нейтрализовать атакующие действия «Ювентуса». Однако, в личных встречах с «Ювентусом» «Сити» имеет не такую уж и уверенную статистику, что может добавить мотивации итальянской команде.

Факты о командах

«Ювентус»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.
  • В последних 7 играх забивает в каждом из матчей.
  • Побеждает в 4 из 5 последних матчей.

«Манчестер Сити»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру.
  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • В последних 3 играх не пропускал голы.

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
1.4
В среднем за матч
0.6
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 6 тур
Ювентус
2 : 0
11.12.2024
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 5 тур
Ювентус
1 : 0
25.11.2015
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1 тур
Манчестер Сити
1 : 2
15.09.2015
Ювентус
Лига Европы, 6 тур
Ювентус
1 : 1
16.12.2010
Манчестер Сити
Лига Европы, 2 тур
Манчестер Сити
1 : 1
30.09.2010
Ювентус

Прогноз на матч «Ювентус» – «Манчестер Сити»

Матч обещает быть интересным, с равной борьбой между двумя сильными командами. «Ювентус» будет иметь преимущество в атаке, но «Манчестер Сити» продолжает демонстрировать отличный футбол с акцентом на свою оборону. Учитывая атакующие возможности обеих команд и их способность забивать, прогнозируем, что в этом матче будет несколько голов.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ювентус».

Рекомендованные ставки

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ювентус» – коэффициент 6.80
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 – коэффициент 1.80

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Ювентус»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Манчестер Сити Ювентус
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