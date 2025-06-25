26 июня на стадионе Ситрес Боул состоится матч третьего тура Клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Обе команды находятся в отличной форме, но в этом противостоянии важным будет не только атакующий потенциал, но и устойчивость в обороне. Проанализируем текущую форму команд, их сильные и слабые стороны.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал отличную форму, выиграв 4 последних матча, включая убедительную победу над «Видад» со счетом 4:1. В последних 5 играх команда забивает в среднем 3 гола за игру и пропускает 0.8. Это говорит о том, что у «Ювентуса» есть мощный атакующий потенциал, а также достаточно надежная оборона. Однако матч с «Манчестер Сити» будет для них настоящим вызовом, так как «Сити» отличается невероятной атакующей мощью. В личных встречах «Ювентус» показал хорошие результаты против «Манчестер Сити», победив в 3 последних играх, что добавляет уверенности итальянской команде.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» также находится в отличной форме, одержав 4 победы подряд, включая разгром «Аль-Айн» с результатом 6:0 в последнем матче. В последних 5 играх «Манчестер Сити» забивает в среднем 2.6 гола и пропускает всего 0.4. Это делает команду фаворитом в этом противостоянии. Они показывают отличную организацию в обороне, что позволит им эффективно нейтрализовать атакующие действия «Ювентуса». Однако, в личных встречах с «Ювентусом» «Сити» имеет не такую уж и уверенную статистику, что может добавить мотивации итальянской команде.

Факты о командах

«Ювентус»

В последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру.

В последних 7 играх забивает в каждом из матчей.

Побеждает в 4 из 5 последних матчей.

«Манчестер Сити»

В последних 5 играх забивает в среднем 2.6 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

Побеждает в 4 последних матчах.

В последних 3 играх не пропускал голы.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Манчестер Сити»

Матч обещает быть интересным, с равной борьбой между двумя сильными командами. «Ювентус» будет иметь преимущество в атаке, но «Манчестер Сити» продолжает демонстрировать отличный футбол с акцентом на свою оборону. Учитывая атакующие возможности обеих команд и их способность забивать, прогнозируем, что в этом матче будет несколько голов.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ювентус».

Рекомендованные ставки

Рекомендованные ставки: