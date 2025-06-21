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  • Прогноз на точный счeт матча «Арсенал Дзержинск» – «Динамо Минск»: Беларусь. Высшая лига, 22 июня 2025 года

Прогноз на точный счёт матча «Арсенал Дзержинск» – «Динамо Минск»: Беларусь. Высшая лига, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:00
Арсенал - Динамо Мн
22 июн. 2025, воскресенье 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Минск»
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22 июня на Городском стадионе в Дзержинске состоится матч 13-го тура Высшей лиги Беларуси между «Арсеналом Дзержинск» и «Динамо Минск». Гости находятся в зоне еврокубков и ведут борьбу за чемпионство, тогда как хозяева решают задачу сохранения места в высшем дивизионе.

«Арсенал Дзержинск»

Команда уверенно победила «Гомель» (2:0) и ранее разгромила «Молодечно» (3:0), что позволяет говорить о росте формы. После 12 туров «Арсенал» занимает 12-е место с 12 очками. За последние пять матчей команда забила 8 голов, пропустила 7, а средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. В атаке выделяется Александр Французов, на счету которого 4 гола в 12 турах. Несмотря на положительные последние результаты, защита остаeтся проблемной – особенно против сильных соперников. Против «Ислочи» и «Минска» команда теряла концентрацию и пропускала по два и более мяча.

«Динамо Минск»

Минчане после неожиданного поражения от «Немана» (0:1) сохраняют третье место в таблице, набрав 26 очков. Однако до этого была победная серия из четырeх матчей, причeм с нулевыми показателями в графе пропущенных голов. За последние пять игр команда забила 6 мячей и пропустила только 3, что говорит о надeжности обороны. Средняя результативность в атаке – 1.20 гола за игру. Лидером атаки остаeтся Кирилл Цепенков (3 гола). «Динамо» показывает уверенность на выезде и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. Важное преимущество – дисциплина и слаженность в обороне.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»:

  • 2 победы в последних 3 матчах
  • 8 голов за 5 игр (в среднем 1.60 за матч)
  • 7 пропущенных голов за 5 матчей
  • Французов – лучший бомбардир (4 мяча)

«Динамо Минск»:

  • 4 победы в 5 последних турах
  • Пропустил 3 мяча за 5 игр (в среднем 0.60 за матч)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Цепенков – 3 гола в чемпионате

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
2
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо Мн
2 : 0
29.10.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Арсенал
1 : 2
01.06.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Арсенал
0 : 1
14.08.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
1 : 1
02.04.2022
Арсенал

Прогноз на матч

Несмотря на некоторый прогресс «Арсенала Дзержинск», по уровню игры и стабильности «Динамо Минск» выглядит сильнее. Учитывая низкую результативность хозяев против соперников из топ-5 и надeжную оборону минчан, вряд ли «Арсенал» сможет рассчитывать на больше одного гола. «Динамо» же, вероятно, возьмeт своe за счeт тактической грамотности и индивидуального класса. При этом нельзя исключать, что хозяева всe же забьют – атака у них набрала ход.

Точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.50
  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Минск»
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Арсенал
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