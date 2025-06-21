22 июня на Городском стадионе в Дзержинске состоится матч 13-го тура Высшей лиги Беларуси между «Арсеналом Дзержинск» и «Динамо Минск». Гости находятся в зоне еврокубков и ведут борьбу за чемпионство, тогда как хозяева решают задачу сохранения места в высшем дивизионе.

«Арсенал Дзержинск»

Команда уверенно победила «Гомель» (2:0) и ранее разгромила «Молодечно» (3:0), что позволяет говорить о росте формы. После 12 туров «Арсенал» занимает 12-е место с 12 очками. За последние пять матчей команда забила 8 голов, пропустила 7, а средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. В атаке выделяется Александр Французов, на счету которого 4 гола в 12 турах. Несмотря на положительные последние результаты, защита остаeтся проблемной – особенно против сильных соперников. Против «Ислочи» и «Минска» команда теряла концентрацию и пропускала по два и более мяча.

«Динамо Минск»

Минчане после неожиданного поражения от «Немана» (0:1) сохраняют третье место в таблице, набрав 26 очков. Однако до этого была победная серия из четырeх матчей, причeм с нулевыми показателями в графе пропущенных голов. За последние пять игр команда забила 6 мячей и пропустила только 3, что говорит о надeжности обороны. Средняя результативность в атаке – 1.20 гола за игру. Лидером атаки остаeтся Кирилл Цепенков (3 гола). «Динамо» показывает уверенность на выезде и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. Важное преимущество – дисциплина и слаженность в обороне.

Факты о командах

«Арсенал Дзержинск»:

2 победы в последних 3 матчах

8 голов за 5 игр (в среднем 1.60 за матч)

7 пропущенных голов за 5 матчей

Французов – лучший бомбардир (4 мяча)

«Динамо Минск»:

4 победы в 5 последних турах

Пропустил 3 мяча за 5 игр (в среднем 0.60 за матч)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Цепенков – 3 гола в чемпионате

Личные встречи 0% (0) 25% (1) 75% (3) 2 Забитых мячей 6 0.5 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 26 тур Динамо Мн 2 : 0 Арсенал Беларусь. Высшая лига, 11 тур Арсенал 1 : 2 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Арсенал 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 1 : 1 Арсенал

Прогноз на матч

Несмотря на некоторый прогресс «Арсенала Дзержинск», по уровню игры и стабильности «Динамо Минск» выглядит сильнее. Учитывая низкую результативность хозяев против соперников из топ-5 и надeжную оборону минчан, вряд ли «Арсенал» сможет рассчитывать на больше одного гола. «Динамо» же, вероятно, возьмeт своe за счeт тактической грамотности и индивидуального класса. При этом нельзя исключать, что хозяева всe же забьют – атака у них набрала ход.

Точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо Минск»

Рекомендованные ставки: