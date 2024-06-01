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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Динамо Мн
Арсенал - Динамо Мн: обзор матча 01 июня 2024
Арсенал
01.06.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мн
34'
Д. Годяев
39'
Рай
78'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Динамо Мн
90'
Замена
М. Швецов
️️️️
А. Быков
90'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Т. Мельниченко
Замена
Э. Жевнеров
️️️️
Д. Годяев
88'
79'
Желтая карточка
В. Хващинский
78'
ГОЛ! 1:2!
В. Хващинский
Замена
М. Герасимов
️️️️
Д. Радиковский
70'
69'
Замена
В. Хващинский
️️️️
И. Школик
Замена
Д. Матяш
️️️️
Ю. Ловец
69'
61'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
П. Седько
61'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Р. Адеола
Замена
С. Атрашкевич
️️️️
В. Арутюнян
56'
Замена
Е. Бабич
️️️️
Р. Мялковский
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
Рай
Пас отдал
П. Седько
ГОЛ! 1:0!
Д. Годяев
Пас отдал
Р. Мялковский
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
41
Максим Плотников
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
7
Андрей Левковец
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
78
Артем Соколовский
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-4-2-1
41
Плотников
59
Погостнов
72
Позняк
47
Годяев
13
Орешкевич
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
66
Агеев
99
Мялковский
11
Ловец
37
Радиковский
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
20
Школик
7
Быков
8
Демченко
26
Седько
7
Адеола
23
Мельниченко
99
Мялковский
15
Бабич
15
Бабич
99
Мялковский
47
Годяев
5
Жевнеров
5
Жевнеров
47
Годяев
89
Арутюнян
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
89
Арутюнян
37
Радиковский
39
Герасимов
39
Герасимов
37
Радиковский
11
Ловец
25
Матяш
25
Матяш
11
Ловец
7
Быков
3
Швецов
3
Швецов
7
Быков
7
Адеола
10
Жердев
10
Жердев
7
Адеола
26
Седько
98
Подстрелов
98
Подстрелов
26
Седько
20
Школик
10
Хващинский
10
Хващинский
20
Школик
23
Мельниченко
11
Мелешин
11
Мелешин
23
Мельниченко
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Мн
1
Иван Санько
ВР
7
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
7
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Арсенал - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
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