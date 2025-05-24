25 мая на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 10-го тура чемпионата Казахстана между аутсайдером сезона – «Жетысу» – и лидером турнира – «Актобе». Встреча ожидается односторонней: гости находятся на ходу, тогда как хозяева переживают кризис, не выигрывая в чемпионате уже 14 матчей подряд.

«Жетысу»

Команда из Талдыкоргана занимает предпоследнюю строчку в таблице с 5 очками и остаeтся одним из главных претендентов на вылет. В девяти сыгранных турах «Жетысу» забил лишь 3 мяча, два из которых пришлись на матчи с середняками. В пяти последних играх команда забила всего один гол, а пропустила восемь – средняя пропускаемость составляет 1.6 гола за игру.

Форма атакующей линии крайне слабая: лишь один игрок, Ахмедов, отличился забитым мячом в 10 встречах. Команда не может найти баланс в игре: оборона постоянно трещит под давлением, а креатив в атаке отсутствует. Особенно плохо «Жетысу» действует на своeм поле – проигрыши от «Окжетпеса» (1:3) и «Елимай» (0:3) показывают полную дезорганизацию.

«Актобе»

Подопечные Андрея Карпина уверенно возглавляют таблицу с 25 очками, одержав 8 побед в 10 матчах. Команда выиграла 4 последних встречи с общей разницей мячей 5:1. При этом оборона гостей стала одним из главных козырей: в последних пяти турах они пропустили лишь трижды.

«Актобе» подходит к этому матчу в превосходной форме, уверенно обыгрывая даже крепких соперников – таких как «Кайсар» и «Елимай». Против слабоорганизованного «Жетысу» они, скорее всего, будут контролировать темп с самого начала.

Факты о командах:

«Жетысу»

Не выигрывает в 14 матчах подряд

Не забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.20 гола за игру

«Актобе»

Побеждает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 4 матчах подряд

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 23% (5) 36% (8) 41% (9) 25 Забитых мячей 35 1.14 В среднем за матч 1.59 5:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Актобе 3 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Жетысу 2 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Актобе 2 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Жетысу 0 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Актобе 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Жетысу 1 : 5 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Жетысу 5 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Актобе 1 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Жетысу 1 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Актобе 2 : 3 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Жетысу 1 : 2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Актобе 1 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Жетысу 1 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Актобе 3 : 2 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур Жетысу 1 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Актобе 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур Жетысу 1 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур Актобе 1 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Жетысу 0 : 0 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Актобе 1 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур Жетысу 1 : 1 Актобе Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур Актобе 4 : 0 Жетысу

Прогноз на матч «Жетысу» – «Актобе»

Обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Жетысу» в текущем состоянии вряд ли способен противостоять «Актобе», даже играя дома. Учитывая низкую результативность хозяев и организованную оборону гостей, матч, вероятнее всего, завершится сухой победой лидера.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки: