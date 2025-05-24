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Прогноз на точный счёт матча «Жетысу» – «Актобе»: Премьер-лига Казахстана, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:42
Жетысу - Актобе
25 мая 2025, воскресенье 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Актобе»
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25 мая на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 10-го тура чемпионата Казахстана между аутсайдером сезона – «Жетысу» – и лидером турнира – «Актобе». Встреча ожидается односторонней: гости находятся на ходу, тогда как хозяева переживают кризис, не выигрывая в чемпионате уже 14 матчей подряд.

«Жетысу»

Команда из Талдыкоргана занимает предпоследнюю строчку в таблице с 5 очками и остаeтся одним из главных претендентов на вылет. В девяти сыгранных турах «Жетысу» забил лишь 3 мяча, два из которых пришлись на матчи с середняками. В пяти последних играх команда забила всего один гол, а пропустила восемь – средняя пропускаемость составляет 1.6 гола за игру.

Форма атакующей линии крайне слабая: лишь один игрок, Ахмедов, отличился забитым мячом в 10 встречах. Команда не может найти баланс в игре: оборона постоянно трещит под давлением, а креатив в атаке отсутствует. Особенно плохо «Жетысу» действует на своeм поле – проигрыши от «Окжетпеса» (1:3) и «Елимай» (0:3) показывают полную дезорганизацию.

«Актобе»

Подопечные Андрея Карпина уверенно возглавляют таблицу с 25 очками, одержав 8 побед в 10 матчах. Команда выиграла 4 последних встречи с общей разницей мячей 5:1. При этом оборона гостей стала одним из главных козырей: в последних пяти турах они пропустили лишь трижды.

«Актобе» подходит к этому матчу в превосходной форме, уверенно обыгрывая даже крепких соперников – таких как «Кайсар» и «Елимай». Против слабоорганизованного «Жетысу» они, скорее всего, будут контролировать темп с самого начала.

Факты о командах:

«Жетысу»

  • Не выигрывает в 14 матчах подряд
  • Не забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру

«Актобе»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
23% (5)
36% (8)
41% (9)
25
Забитых мячей
35
1.14
В среднем за матч
1.59
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
3 : 0
15.09.2024
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2 : 1
28.04.2024
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2 : 2
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0 : 1
04.03.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
2 : 0
26.09.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
1 : 5
09.05.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
5 : 0
18.08.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 2
03.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
1 : 1
18.05.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
2 : 3
25.08.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
21.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
1 : 1
09.05.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Жетысу
1 : 1
02.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Актобе
3 : 2
09.04.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Жетысу
1 : 1
27.06.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Актобе
2 : 0
19.04.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 0
01.06.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Актобе
1 : 0
09.04.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 0
14.06.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Актобе
1 : 1
14.04.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 1
01.07.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Актобе
4 : 0
25.03.2012
Жетысу
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Прогноз на матч «Жетысу» – «Актобе»

Обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Жетысу» в текущем состоянии вряд ли способен противостоять «Актобе», даже играя дома. Учитывая низкую результативность хозяев и организованную оборону гостей, матч, вероятнее всего, завершится сухой победой лидера.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Актобе».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Актобе» – коэффициент 6.50
  • Победа «Актобе» всухую – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Жетысу» меньше 0.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Актобе»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Актобе Жетысу
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