25 мая на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 10-го тура чемпионата Казахстана между аутсайдером сезона – «Жетысу» – и лидером турнира – «Актобе». Встреча ожидается односторонней: гости находятся на ходу, тогда как хозяева переживают кризис, не выигрывая в чемпионате уже 14 матчей подряд.
«Жетысу»
Команда из Талдыкоргана занимает предпоследнюю строчку в таблице с 5 очками и остаeтся одним из главных претендентов на вылет. В девяти сыгранных турах «Жетысу» забил лишь 3 мяча, два из которых пришлись на матчи с середняками. В пяти последних играх команда забила всего один гол, а пропустила восемь – средняя пропускаемость составляет 1.6 гола за игру.
Форма атакующей линии крайне слабая: лишь один игрок, Ахмедов, отличился забитым мячом в 10 встречах. Команда не может найти баланс в игре: оборона постоянно трещит под давлением, а креатив в атаке отсутствует. Особенно плохо «Жетысу» действует на своeм поле – проигрыши от «Окжетпеса» (1:3) и «Елимай» (0:3) показывают полную дезорганизацию.
«Актобе»
Подопечные Андрея Карпина уверенно возглавляют таблицу с 25 очками, одержав 8 побед в 10 матчах. Команда выиграла 4 последних встречи с общей разницей мячей 5:1. При этом оборона гостей стала одним из главных козырей: в последних пяти турах они пропустили лишь трижды.
«Актобе» подходит к этому матчу в превосходной форме, уверенно обыгрывая даже крепких соперников – таких как «Кайсар» и «Елимай». Против слабоорганизованного «Жетысу» они, скорее всего, будут контролировать темп с самого начала.
Факты о командах:
«Жетысу»
- Не выигрывает в 14 матчах подряд
- Не забивает в 7 из 9 последних матчей
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 0.20 гола за игру
«Актобе»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Забивает в 4 матчах подряд
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Жетысу» – «Актобе»
Обе команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Жетысу» в текущем состоянии вряд ли способен противостоять «Актобе», даже играя дома. Учитывая низкую результативность хозяев и организованную оборону гостей, матч, вероятнее всего, завершится сухой победой лидера.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Актобе».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Актобе» – коэффициент 6.50
- Победа «Актобе» всухую – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Жетысу» меньше 0.5 – коэффициент 2.00