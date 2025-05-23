24 мая в Краснодаре «Кубань» на своeм поле сыграет с «Велесом» в рамках 14-го тура Второй лиги А. Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, и для обеих предстоящий матч – шанс изменить траекторию сезона. «Кубань» проиграла четыре матча подряд и не может наладить игру в атаке. «Велес» же наоборот нащупал ритм, не проигрывая три тура и стабильно забивая. Обе команды пропускают регулярно, поэтому игра может пройти в обоюдоострой борьбе с минимумом пространства и большим значением каждого момента.

«Кубань»

Краснодарская команда проводит один из самых слабых отрезков сезона. На счету «Кубани» всего 10 очков после 13 матчей, 9-е место и серия из четырeх поражений подряд. Команда практически не создаeт моментов: всего 2 гола за последние 5 матчей, средняя результативность – 0.40 мяча за игру. При этом и оборона нестабильна – 5 пропущенных голов за тот же период. Коллектив страдает от отсутствия связей между линиями и не демонстрирует уверенности даже в домашних матчах, проигрывая с минимальной разницей, но регулярно.

«Велес»

Команда из Москвы находится на 7-й строчке с 15 очками. «Велес» не проигрывает в трeх последних турах, причeм во всех матчах команда забивала. Атакующая статистика остаeтся умеренной – 4 гола за 5 матчей (0.80 за игру), однако коллектив демонстрирует желание и настрой, что отражается в характере последних ничьих. Слабым местом остаeтся оборона: 6 пропущенных мячей в пяти матчах (1.20). Тем не менее «Велес» способен действовать прагматично и использовать даже немногочисленные шансы.

Факты о командах:

«Кубань»

Проигрывает в 4 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

«Велес»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Личные встречи 29% (2) 14% (1) 57% (4) 7 Забитых мячей 13 1 В среднем за матч 1.86 3:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур Велес 4 : 1 Кубань Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур Кубань 1 : 1 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур Велес 0 : 1 Кубань Россия. Первая лига, 23 тур Кубань 3 : 2 Велес Россия. Первая лига, 7 тур Велес 3 : 1 Кубань Россия. ФНЛ, 21 тур Велес 1 : 0 Кубань Россия. ФНЛ, 3 тур Кубань 0 : 2 Велес

Прогноз на матч «Кубань» – «Велес»

В данной встрече фаворитом выглядит «Велес», пусть и номинально. У москвичей заметна положительная динамика, в то время как «Кубань» не может найти игровой баланс ни в атаке, ни в защите. Даже при равном владении инициативой гости более организованы, чаще доходят до чужих ворот и умеют использовать слабости соперника. Скорее всего, матч пройдeт под диктовку осторожной игры, где «Велес» забьeт единственный мяч и удержит победу.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Велеса»

Рекомендованные ставки: