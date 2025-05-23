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Прогноз на точный счёт матча «Кубань» – «Велес»: Вторая лига А, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:01
Кубань - Велес
24 мая 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
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6.10
Точный счёт 0:1 в пользу «Велеса»
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24 мая в Краснодаре «Кубань» на своeм поле сыграет с «Велесом» в рамках 14-го тура Второй лиги А. Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, и для обеих предстоящий матч – шанс изменить траекторию сезона. «Кубань» проиграла четыре матча подряд и не может наладить игру в атаке. «Велес» же наоборот нащупал ритм, не проигрывая три тура и стабильно забивая. Обе команды пропускают регулярно, поэтому игра может пройти в обоюдоострой борьбе с минимумом пространства и большим значением каждого момента.

«Кубань»

Краснодарская команда проводит один из самых слабых отрезков сезона. На счету «Кубани» всего 10 очков после 13 матчей, 9-е место и серия из четырeх поражений подряд. Команда практически не создаeт моментов: всего 2 гола за последние 5 матчей, средняя результативность – 0.40 мяча за игру. При этом и оборона нестабильна – 5 пропущенных голов за тот же период. Коллектив страдает от отсутствия связей между линиями и не демонстрирует уверенности даже в домашних матчах, проигрывая с минимальной разницей, но регулярно.

«Велес»

Команда из Москвы находится на 7-й строчке с 15 очками. «Велес» не проигрывает в трeх последних турах, причeм во всех матчах команда забивала. Атакующая статистика остаeтся умеренной – 4 гола за 5 матчей (0.80 за игру), однако коллектив демонстрирует желание и настрой, что отражается в характере последних ничьих. Слабым местом остаeтся оборона: 6 пропущенных мячей в пяти матчах (1.20). Тем не менее «Велес» способен действовать прагматично и использовать даже немногочисленные шансы.

Факты о командах:

«Кубань»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

«Велес»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Личные встречи
29% (2)
14% (1)
57% (4)
7
Забитых мячей
13
1
В среднем за матч
1.86
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Велес
4 : 1
06.04.2025
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1 : 1
20.10.2024
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0 : 1
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3 : 2
19.03.2023
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3 : 1
27.08.2022
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Россия. ФНЛ, 21 тур
Велес
1 : 0
06.11.2021
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0 : 2
25.07.2021
Велес
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Прогноз на матч «Кубань» – «Велес»

В данной встрече фаворитом выглядит «Велес», пусть и номинально. У москвичей заметна положительная динамика, в то время как «Кубань» не может найти игровой баланс ни в атаке, ни в защите. Даже при равном владении инициативой гости более организованы, чаще доходят до чужих ворот и умеют использовать слабости соперника. Скорее всего, матч пройдeт под диктовку осторожной игры, где «Велес» забьeт единственный мяч и удержит победу.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Велеса»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Велеса» на коэффициент 6.10
  • Победа «Велеса» с форой (0) на коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Кубани» меньше 1.0 на коэффициент 1.80

6.10
Точный счёт 0:1 в пользу «Велеса»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Велес Кубань
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