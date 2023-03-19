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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Велес
Кубань - Велес: обзор матча 19 марта 2023
Кубань
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Велес
15'
М. Лаук
28'
Д. Цаллагов
57'
Н. Абдоков
67'
Д. Дибиргаджиев
88'
Д. Дибиргаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Велес
Желтая карточка
А. Архипов
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
И. Логуа
88'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дибиргаджиев
86'
Замена
И. Логуа
️️️️
Г. Саркисян
86'
Замена
О. Смирнов
️️️️
Е. Песиков
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Н. Абдоков
81'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Смирнов
78'
Замена
А. Байрыев
️️️️
М. Лаук
78'
67'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дибиргаджиев
Желтая карточка
А. Позняк
66'
Замена
А. Шерешков
️️️️
Д. Родин
62'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Д. Цаллагов
62'
ГОЛ! 3:0!
Н. Абдоков
57'
Желтая карточка
Д. Родин
51'
46'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
А. Бацуев
46'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Самылин
46'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Х. Бадоев
35'
Желтая карточка
Х. Бадоев
ГОЛ! 2:0!
Д. Цаллагов
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Лаук
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
80
Андрей Шерешков
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Константин Кертанов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-2-3-1
1
Нестеренко
96
Смирнов
30
Таказов
72
Позняк
81
Сидоров
21
Махатадзе
6
Родин
10
Лаук
99
Абдоков
11
Цаллагов
99
Щеткин
3-3-1-2-1
13
Косаревский
2
Михайленко
79
Бадоев
19
Бокоев
40
Безчаснюк
95
Бацуев
13
Почивалин
18
Кабахидзе
97
Самылин
9
Песиков
99
Саркисян
99
Абдоков
52
Лобкарев
52
Лобкарев
99
Абдоков
10
Лаук
28
Байрыев
28
Байрыев
10
Лаук
6
Родин
80
Шерешков
80
Шерешков
6
Родин
11
Цаллагов
9
Мосейчук
9
Мосейчук
11
Цаллагов
96
Смирнов
9
Архипов
9
Архипов
96
Смирнов
9
Песиков
77
Смирнов
77
Смирнов
9
Песиков
99
Саркисян
7
Логуа
7
Логуа
99
Саркисян
79
Бадоев
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
79
Бадоев
97
Самылин
18
Кертанов
18
Кертанов
97
Самылин
95
Бацуев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
95
Бацуев
Остались в запасе
Кубань
Велес
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Кубань - Велес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Кубань
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