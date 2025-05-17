18 мая на «Астана Арене» состоится матч 9 тура Премьер-лиги между «Женисом» и «Кызыл-Жаром». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но выступают с разной стабильностью. «Женис» пока не может найти свою игру и продолжает серию неудач, в то время как «Кызыл-Жар» демонстрирует более организованную и результативную игру, особенно в последних турах.
«Женис»
«Женис» находится в затяжном кризисе: команда не выигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги и пока не может стабилизировать игру ни в атаке, ни в обороне. В последних 5 встречах команда забила лишь 3 мяча, при этом пропустила 6.Проблемы в обороне проявляются регулярно – «Женис» пропускает в каждом из последних 5 матчей, а также не может наладить взаимодействие в завершающей стадии. Матия Ром остаeтся лучшим бомбардиром, но даже его усилий недостаточно для достижения результата.
Поражения от таких команд, как «Кайрат», «Актобе» и «Елимай», указывают на то, что даже на домашнем поле «Женис» играет без запаса прочности, а давление растeт с каждым туром.
«Кызыл-Жар»
«Кызыл-Жар», напротив, демонстрирует улучшение формы. Команда набрала 11 очков и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Особенно стоит выделить серию из 5 игр подряд, в которых «Кызыл-Жар» обязательно забивает, а средняя результативность составляет 1.4 гола за матч.Дарко Зорич активно влияет на атакующую игру, оформив 3 гола в 8 матчах. Даже несмотря на пропущенные мячи в каждом из последних пяти туров, команда компенсирует это результативной атакой и уверенностью в переходах из обороны в атаку.
В последних матчах были зафиксированы победы над «Улытау», «Кайсаром» и «Атырау» – команда показывает, что может успешно действовать и дома, и на выезде.
Факты о командах
«Женис»
- Не выигрывает в 10 матчах Премьер-лиги
- В среднем забивает 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 5 последних играх
- В последних 5 матчах – 3 забитых и 6 пропущенных мячей
«Кызыл-Жар»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем забивает 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- В среднем пропускает 1.00 гола за игру
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Женис» – «Кызыл-Жар»
С учeтом текущей формы команд и статистики последних туров, «Кызыл-Жар» выглядит фаворитом встречи. «Женис» не демонстрирует ни стабильности, ни продуктивности в атаке, и не обладает ресурсами, чтобы сдержать команду, набравшую ход.«Кызыл-Жар» стабильно забивает, действует дисциплинированно и, несмотря на отдельные ошибки в защите, сохраняет контроль над ходом матчей.
Ставим на победу гостей и результативную игру.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кызыл-Жара».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Кызыл-Жара» – коэффициент 6.00
- Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 2.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87