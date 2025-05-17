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Прогноз на точный счет матча «Женис» – «Кызыл-Жар»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:49
Женис - Кызыл-Жар
18 мая 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
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6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Кызыл-Жара»
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18 мая на «Астана Арене» состоится матч 9 тура Премьер-лиги между «Женисом» и «Кызыл-Жаром». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но выступают с разной стабильностью. «Женис» пока не может найти свою игру и продолжает серию неудач, в то время как «Кызыл-Жар» демонстрирует более организованную и результативную игру, особенно в последних турах.

«Женис»

«Женис» находится в затяжном кризисе: команда не выигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги и пока не может стабилизировать игру ни в атаке, ни в обороне. В последних 5 встречах команда забила лишь 3 мяча, при этом пропустила 6.Проблемы в обороне проявляются регулярно – «Женис» пропускает в каждом из последних 5 матчей, а также не может наладить взаимодействие в завершающей стадии. Матия Ром остаeтся лучшим бомбардиром, но даже его усилий недостаточно для достижения результата.

Поражения от таких команд, как «Кайрат», «Актобе» и «Елимай», указывают на то, что даже на домашнем поле «Женис» играет без запаса прочности, а давление растeт с каждым туром.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар», напротив, демонстрирует улучшение формы. Команда набрала 11 очков и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Особенно стоит выделить серию из 5 игр подряд, в которых «Кызыл-Жар» обязательно забивает, а средняя результативность составляет 1.4 гола за матч.Дарко Зорич активно влияет на атакующую игру, оформив 3 гола в 8 матчах. Даже несмотря на пропущенные мячи в каждом из последних пяти туров, команда компенсирует это результативной атакой и уверенностью в переходах из обороны в атаку.

В последних матчах были зафиксированы победы над «Улытау», «Кайсаром» и «Атырау» – команда показывает, что может успешно действовать и дома, и на выезде.

Факты о командах

«Женис»

  • Не выигрывает в 10 матчах Премьер-лиги
  • В среднем забивает 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В последних 5 матчах – 3 забитых и 6 пропущенных мячей

«Кызыл-Жар»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
0 : 1
10.11.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
06.04.2024
Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Кызыл-Жар»

С учeтом текущей формы команд и статистики последних туров, «Кызыл-Жар» выглядит фаворитом встречи. «Женис» не демонстрирует ни стабильности, ни продуктивности в атаке, и не обладает ресурсами, чтобы сдержать команду, набравшую ход.«Кызыл-Жар» стабильно забивает, действует дисциплинированно и, несмотря на отдельные ошибки в защите, сохраняет контроль над ходом матчей.

Ставим на победу гостей и результативную игру.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кызыл-Жара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Кызыл-Жара» – коэффициент 6.00
  • Победа «Кызыл-Жара» – коэффициент 2.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Кызыл-Жара»
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Женис
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