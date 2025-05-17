18 мая на «Астана Арене» состоится матч 9 тура Премьер-лиги между «Женисом» и «Кызыл-Жаром». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но выступают с разной стабильностью. «Женис» пока не может найти свою игру и продолжает серию неудач, в то время как «Кызыл-Жар» демонстрирует более организованную и результативную игру, особенно в последних турах.

«Женис»

«Женис» находится в затяжном кризисе: команда не выигрывает в 10 последних матчах Премьер-лиги и пока не может стабилизировать игру ни в атаке, ни в обороне. В последних 5 встречах команда забила лишь 3 мяча, при этом пропустила 6.Проблемы в обороне проявляются регулярно – «Женис» пропускает в каждом из последних 5 матчей, а также не может наладить взаимодействие в завершающей стадии. Матия Ром остаeтся лучшим бомбардиром, но даже его усилий недостаточно для достижения результата.

Поражения от таких команд, как «Кайрат», «Актобе» и «Елимай», указывают на то, что даже на домашнем поле «Женис» играет без запаса прочности, а давление растeт с каждым туром.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар», напротив, демонстрирует улучшение формы. Команда набрала 11 очков и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Особенно стоит выделить серию из 5 игр подряд, в которых «Кызыл-Жар» обязательно забивает, а средняя результативность составляет 1.4 гола за матч.Дарко Зорич активно влияет на атакующую игру, оформив 3 гола в 8 матчах. Даже несмотря на пропущенные мячи в каждом из последних пяти туров, команда компенсирует это результативной атакой и уверенностью в переходах из обороны в атаку.

В последних матчах были зафиксированы победы над «Улытау», «Кайсаром» и «Атырау» – команда показывает, что может успешно действовать и дома, и на выезде.

Факты о командах

«Женис»

Не выигрывает в 10 матчах Премьер-лиги

В среднем забивает 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 последних играх

В последних 5 матчах – 3 забитых и 6 пропущенных мячей

«Кызыл-Жар»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем забивает 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем пропускает 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Женис 0 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Кызыл-Жар 4 : 0 Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Кызыл-Жар»

С учeтом текущей формы команд и статистики последних туров, «Кызыл-Жар» выглядит фаворитом встречи. «Женис» не демонстрирует ни стабильности, ни продуктивности в атаке, и не обладает ресурсами, чтобы сдержать команду, набравшую ход.«Кызыл-Жар» стабильно забивает, действует дисциплинированно и, несмотря на отдельные ошибки в защите, сохраняет контроль над ходом матчей.

Ставим на победу гостей и результативную игру.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кызыл-Жара».

Рекомендованные ставки: