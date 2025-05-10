Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Неман» – «Сморгонь»: Беларусь Высшая лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:07
Неман - Сморгонь
11 мая 2025, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
5.8
Точный счёт 2:0 в пользу «Немана»
Сделать ставку

11 мая на стадионе ЦСК Неман состоится матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Неманом» и «Сморгонью». Хозяева набрали 9 очков за 6 туров и идут на 11-м месте, тогда как гости замыкают турнирную таблицу с 1 очком после 7 туров. Обе команды переживают сложный период, но «Неман» выглядит более сбалансированным и имеет лучшие шансы на победу. Матч обещает быть непростым для обеих сторон, но «Неман» дома традиционно силeн, что может сыграть решающую роль.

«Неман»

«Неман» проиграл три последних матча подряд, но в целом демонстрирует более устойчивую игру по сравнению с соперником. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (1.2 гола за игру) и пропустила 3 (0.6 гола в среднем). Лидером атаки остаeтся Антон Сучков, забивший 3 мяча в 12 матчах. Несмотря на спад, команда стабильно создаeт моменты и забивает в 3 последних матчах подряд. Особенно важен фактор домашнего поля, где «Неман» традиционно играет уверенно и показывает достойный результат.

«Сморгонь»

«Сморгонь» пребывает в глубоком кризисе: команда проиграла 4 матча подряд и пропускает в каждом туре. За последние 5 игр гости забили всего 3 гола (0.6 за матч) и пропустили 10 (2 гола в среднем за игру). Команда слаба как в атаке, так и в обороне, что особенно заметно по последним результатам – поражения даже от прямых конкурентов. Единственный положительный момент – эпизодические голы в выездных матчах, но этого мало для стабильных результатов.

Факты о командах:

«Неман»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 6 забитых и 3 пропущенных мяча.
  • Антон Сучков – 3 гола в 12 матчах.

«Сморгонь»

  • Проигрывает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 3 забитых и 10 пропущенных мячей.

Личные встречи
67% (6)
22% (2)
11% (1)
18
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
0.44
5:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
0 : 0
23.11.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 0
29.06.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 3
01.10.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Неман
3 : 1
14.05.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Неман
5 : 0
19.09.2021
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Сморгонь
0 : 2
07.05.2021
Неман
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
Неман
1 : 1
30.08.2009
Сморгонь
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Сморгонь
0 : 2
26.04.2009
Неман
Показать все

Прогноз на матч «Неман» – «Сморгонь»

Матч имеет явного фаворита: «Неман» лучше сбалансирован, демонстрирует устойчивую игру в обороне и обладает атакующим потенциалом. «Сморгонь» продолжает серию поражений и явно уступает по всем ключевым показателям. Ожидаем уверенную победу хозяев с минимальными шансами для гостей на успех.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Немана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Немана» – коэффициент 5.80
  • Победа «Немана» – коэффициент 1.65
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85

5.8
Точный счёт 2:0 в пользу «Немана»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Неман
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 