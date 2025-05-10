11 мая на стадионе ЦСК Неман состоится матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Неманом» и «Сморгонью». Хозяева набрали 9 очков за 6 туров и идут на 11-м месте, тогда как гости замыкают турнирную таблицу с 1 очком после 7 туров. Обе команды переживают сложный период, но «Неман» выглядит более сбалансированным и имеет лучшие шансы на победу. Матч обещает быть непростым для обеих сторон, но «Неман» дома традиционно силeн, что может сыграть решающую роль.
«Неман»
«Неман» проиграл три последних матча подряд, но в целом демонстрирует более устойчивую игру по сравнению с соперником. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (1.2 гола за игру) и пропустила 3 (0.6 гола в среднем). Лидером атаки остаeтся Антон Сучков, забивший 3 мяча в 12 матчах. Несмотря на спад, команда стабильно создаeт моменты и забивает в 3 последних матчах подряд. Особенно важен фактор домашнего поля, где «Неман» традиционно играет уверенно и показывает достойный результат.
«Сморгонь»
«Сморгонь» пребывает в глубоком кризисе: команда проиграла 4 матча подряд и пропускает в каждом туре. За последние 5 игр гости забили всего 3 гола (0.6 за матч) и пропустили 10 (2 гола в среднем за игру). Команда слаба как в атаке, так и в обороне, что особенно заметно по последним результатам – поражения даже от прямых конкурентов. Единственный положительный момент – эпизодические голы в выездных матчах, но этого мало для стабильных результатов.
Факты о командах:
«Неман»
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 6 забитых и 3 пропущенных мяча.
- Антон Сучков – 3 гола в 12 матчах.
«Сморгонь»
- Проигрывает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 7 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 3 забитых и 10 пропущенных мячей.
Прогноз на матч «Неман» – «Сморгонь»
Матч имеет явного фаворита: «Неман» лучше сбалансирован, демонстрирует устойчивую игру в обороне и обладает атакующим потенциалом. «Сморгонь» продолжает серию поражений и явно уступает по всем ключевым показателям. Ожидаем уверенную победу хозяев с минимальными шансами для гостей на успех.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Немана».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Немана» – коэффициент 5.80
- Победа «Немана» – коэффициент 1.65
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85