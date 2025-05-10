11 мая на стадионе ЦСК Неман состоится матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Неманом» и «Сморгонью». Хозяева набрали 9 очков за 6 туров и идут на 11-м месте, тогда как гости замыкают турнирную таблицу с 1 очком после 7 туров. Обе команды переживают сложный период, но «Неман» выглядит более сбалансированным и имеет лучшие шансы на победу. Матч обещает быть непростым для обеих сторон, но «Неман» дома традиционно силeн, что может сыграть решающую роль.

«Неман»

«Неман» проиграл три последних матча подряд, но в целом демонстрирует более устойчивую игру по сравнению с соперником. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (1.2 гола за игру) и пропустила 3 (0.6 гола в среднем). Лидером атаки остаeтся Антон Сучков, забивший 3 мяча в 12 матчах. Несмотря на спад, команда стабильно создаeт моменты и забивает в 3 последних матчах подряд. Особенно важен фактор домашнего поля, где «Неман» традиционно играет уверенно и показывает достойный результат.

«Сморгонь»

«Сморгонь» пребывает в глубоком кризисе: команда проиграла 4 матча подряд и пропускает в каждом туре. За последние 5 игр гости забили всего 3 гола (0.6 за матч) и пропустили 10 (2 гола в среднем за игру). Команда слаба как в атаке, так и в обороне, что особенно заметно по последним результатам – поражения даже от прямых конкурентов. Единственный положительный момент – эпизодические голы в выездных матчах, но этого мало для стабильных результатов.

Факты о командах:

«Неман»

Проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 6 забитых и 3 пропущенных мяча.

Антон Сучков – 3 гола в 12 матчах.

«Сморгонь»

Проигрывает в 4 последних матчах.

Пропускает в 7 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 3 забитых и 10 пропущенных мячей.

Личные встречи 67% (6) 22% (2) 11% (1) 18 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 0.44 5:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 8 тур Неман 0 : 1 Сморгонь Беларусь. Высшая лига, 29 тур Сморгонь 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 14 тур Неман 2 : 0 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Сморгонь 1 : 3 Неман Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Неман 3 : 1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Неман 5 : 0 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Сморгонь 0 : 2 Неман Чемпионат Белоруссии, 17 тур Неман 1 : 1 Сморгонь Чемпионат Белоруссии, 4 тур Сморгонь 0 : 2 Неман

Прогноз на матч «Неман» – «Сморгонь»

Матч имеет явного фаворита: «Неман» лучше сбалансирован, демонстрирует устойчивую игру в обороне и обладает атакующим потенциалом. «Сморгонь» продолжает серию поражений и явно уступает по всем ключевым показателям. Ожидаем уверенную победу хозяев с минимальными шансами для гостей на успех.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Немана».

Рекомендованные ставки: