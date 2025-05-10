11 мая на стадионе ЦСК Витебский пройдeт матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и «Слуцком». Хозяева набрали хороший ход и уверенно расположились в середине таблицы с 10 очками, занимая 9-е место. «Слуцк» продолжает испытывать проблемы и с 4 очками находится на 13-й строчке, находясь в зоне борьбы за выживание. «Витебск» стабилен дома, а гости проиграли четыре матча подряд. Матч ожидается с явным преимуществом хозяев, которые постараются воспользоваться слабыми местами соперника и продлить свою успешную серию.

«Витебск»

«Витебск» демонстрирует уверенную форму и стабильно набирает очки, особенно на своeм поле. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и выиграла две из трeх последних игр в чемпионате. В 5 последних матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 гола за игру) и пропустила 5 (1 гол в среднем). Лидером атак остаeтся Михаил Башилов, на счету которого 3 гола в 13 матчах. Команда уверенно играет дома, не проигрывая в 14 из 16 последних матчей на своeм стадионе, что делает еe явным фаворитом предстоящей встречи.

«Слуцк»

«Слуцк» находится в тяжeлом положении: команда проиграла 4 последних матча и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола (0.6 гола за игру) и пропустила 8 (среднее – 1.6 гола за игру). Лучший бомбардир Илья Грищенко оформил 2 гола в 7 матчах. Последний матч снова завершился поражением – 1:2 от «Минска». «Слуцк» пропускает уже 4 матча подряд и пока не демонстрирует признаков улучшения.

Факты о командах:

«Витебск»

Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей дома.

Забивает в 6 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных мячей.

Михаил Башилов – 3 гола в 13 матчах.

«Слуцк»

Проигрывает в 4 последних матчах подряд.

Пропускает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах: 3 забитых и 8 пропущенных мячей.

Илья Грищенко – 2 гола в 7 матчах.

Личные встречи 52% (11) 19% (4) 29% (6) 30 Забитых мячей 20 1.43 В среднем за матч 0.95 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 8 тур Витебск 4 : 1 Слуцк Беларусь. Кубок, 1/4 финала Слуцк 0 : 0 Витебск Беларусь. Кубок, 1/4 финала Витебск 2 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 19 тур Слуцк 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 4 тур Витебск 2 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Витебск 0 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Слуцк 0 : 2 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Слуцк 1 : 2 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Витебск 0 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Витебск 2 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Слуцк 1 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Слуцк 3 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Витебск 2 : 2 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Слуцк 0 : 2 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Витебск 2 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 29 тур Слуцк 2 : 3 Витебск Беларусь. Высшая лига, 14 тур Витебск 0 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 25 тур Слуцк 2 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 10 тур Витебск 2 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 18 тур Слуцк 4 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 5 тур Витебск 1 : 0 Слуцк

Прогноз на матч «Витебск» – «Слуцк»

Матч имеет явного фаворита. «Витебск» стабильно набирает очки и уверенно выступает дома, в то время как «Слуцк» продолжает падение и не показывает прогресса. Сильная домашняя серия хозяев и слабая форма гостей позволяют прогнозировать победу «Витебска» с минимальным преимуществом. При этом гости вряд ли сумеют отличиться, учитывая их слабую атаку.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Витебска».

Рекомендованные ставки: