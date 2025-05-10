11 мая на стадионе ЦСК Витебский пройдeт матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и «Слуцком». Хозяева набрали хороший ход и уверенно расположились в середине таблицы с 10 очками, занимая 9-е место. «Слуцк» продолжает испытывать проблемы и с 4 очками находится на 13-й строчке, находясь в зоне борьбы за выживание. «Витебск» стабилен дома, а гости проиграли четыре матча подряд. Матч ожидается с явным преимуществом хозяев, которые постараются воспользоваться слабыми местами соперника и продлить свою успешную серию.
«Витебск»
«Витебск» демонстрирует уверенную форму и стабильно набирает очки, особенно на своeм поле. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и выиграла две из трeх последних игр в чемпионате. В 5 последних матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 гола за игру) и пропустила 5 (1 гол в среднем). Лидером атак остаeтся Михаил Башилов, на счету которого 3 гола в 13 матчах. Команда уверенно играет дома, не проигрывая в 14 из 16 последних матчей на своeм стадионе, что делает еe явным фаворитом предстоящей встречи.
«Слуцк»
«Слуцк» находится в тяжeлом положении: команда проиграла 4 последних матча и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола (0.6 гола за игру) и пропустила 8 (среднее – 1.6 гола за игру). Лучший бомбардир Илья Грищенко оформил 2 гола в 7 матчах. Последний матч снова завершился поражением – 1:2 от «Минска». «Слуцк» пропускает уже 4 матча подряд и пока не демонстрирует признаков улучшения.
Факты о командах:
«Витебск»
- Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей дома.
- Забивает в 6 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных мячей.
- Михаил Башилов – 3 гола в 13 матчах.
«Слуцк»
- Проигрывает в 4 последних матчах подряд.
- Пропускает в 4 последних матчах.
- В последних 5 матчах: 3 забитых и 8 пропущенных мячей.
- Илья Грищенко – 2 гола в 7 матчах.
Прогноз на матч «Витебск» – «Слуцк»
Матч имеет явного фаворита. «Витебск» стабильно набирает очки и уверенно выступает дома, в то время как «Слуцк» продолжает падение и не показывает прогресса. Сильная домашняя серия хозяев и слабая форма гостей позволяют прогнозировать победу «Витебска» с минимальным преимуществом. При этом гости вряд ли сумеют отличиться, учитывая их слабую атаку.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Витебска».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Витебска» – коэффициент 6.20
- Победа «Витебска» – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Витебска» больше 1.5 – коэффициент 2.05