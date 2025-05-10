Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Слуцк»: Беларусь Высшая лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:30
Витебск - Слуцк
11 мая 2025, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
6.2
Точный счёт 2:0 в пользу «Витебска»
Сделать ставку

11 мая на стадионе ЦСК Витебский пройдeт матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси между «Витебском» и «Слуцком». Хозяева набрали хороший ход и уверенно расположились в середине таблицы с 10 очками, занимая 9-е место. «Слуцк» продолжает испытывать проблемы и с 4 очками находится на 13-й строчке, находясь в зоне борьбы за выживание. «Витебск» стабилен дома, а гости проиграли четыре матча подряд. Матч ожидается с явным преимуществом хозяев, которые постараются воспользоваться слабыми местами соперника и продлить свою успешную серию.

«Витебск»

«Витебск» демонстрирует уверенную форму и стабильно набирает очки, особенно на своeм поле. Команда забивает в 6 последних матчах подряд и выиграла две из трeх последних игр в чемпионате. В 5 последних матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.6 гола за игру) и пропустила 5 (1 гол в среднем). Лидером атак остаeтся Михаил Башилов, на счету которого 3 гола в 13 матчах. Команда уверенно играет дома, не проигрывая в 14 из 16 последних матчей на своeм стадионе, что делает еe явным фаворитом предстоящей встречи.

«Слуцк»

«Слуцк» находится в тяжeлом положении: команда проиграла 4 последних матча и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола (0.6 гола за игру) и пропустила 8 (среднее – 1.6 гола за игру). Лучший бомбардир Илья Грищенко оформил 2 гола в 7 матчах. Последний матч снова завершился поражением – 1:2 от «Минска». «Слуцк» пропускает уже 4 матча подряд и пока не демонстрирует признаков улучшения.

Факты о командах:

«Витебск»

  • Не проигрывает в 14 из 16 последних матчей дома.
  • Забивает в 6 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных мячей.
  • Михаил Башилов – 3 гола в 13 матчах.

«Слуцк»

  • Проигрывает в 4 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 3 забитых и 8 пропущенных мячей.
  • Илья Грищенко – 2 гола в 7 матчах.

Личные встречи
52% (11)
19% (4)
29% (6)
30
Забитых мячей
20
1.43
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Слуцк
0 : 0
09.03.2025
Витебск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Витебск
2 : 0
02.03.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Витебск
0 : 1
23.10.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
0 : 2
25.06.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
1 : 2
20.08.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Витебск
0 : 0
16.04.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Витебск
2 : 0
24.07.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
1 : 1
11.04.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
3 : 0
31.08.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Витебск
2 : 2
26.04.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 2
06.10.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Витебск
2 : 0
29.05.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
2 : 3
18.11.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 1
25.06.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
2 : 1
16.10.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
2 : 0
03.06.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Слуцк
4 : 2
29.08.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Витебск
1 : 0
11.05.2015
Слуцк
Показать все

Прогноз на матч «Витебск» – «Слуцк»

Матч имеет явного фаворита. «Витебск» стабильно набирает очки и уверенно выступает дома, в то время как «Слуцк» продолжает падение и не показывает прогресса. Сильная домашняя серия хозяев и слабая форма гостей позволяют прогнозировать победу «Витебска» с минимальным преимуществом. При этом гости вряд ли сумеют отличиться, учитывая их слабую атаку.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Витебска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Витебска» – коэффициент 6.20
  • Победа «Витебска» – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Витебска» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.2
Точный счёт 2:0 в пользу «Витебска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Слуцк Витебск
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 