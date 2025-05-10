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Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Александрия»: Премьер-лига Украины, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:12
Карпаты - Александрия
11 мая 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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7.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Александрии»
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11 мая на стадионе «Украина» во Львове состоится центральный матч 28-го тура Премьер-лиги Украины. «Карпаты», идущие на пятом месте с 43 очками, встретятся с одним из лидеров чемпионата – «Александрией», которая с 63 баллами занимает вторую строчку. Хозяева находятся в отличной форме и выдали серию из 9 матчей без поражений, тогда как гости продолжают уверенно побеждать и забивать в каждом матче. Игра обещает быть упорной и результативной, учитывая атакующий стиль обеих команд и их текущие серии.

«Карпаты»

«Карпаты» демонстрируют впечатляющую стабильность в весенней части чемпионата: команда не проигрывает уже 9 матчей подряд и стабильно забивает в 6 последних встречах. Лидер нападения – Амбросий Чачуа, оформивший 10 голов в 28 матчах сезона. В последних 5 турах команда забила 11 мячей (среднее – 2.2 гола за игру) и пропустила 7 (1.4 гола в среднем), что подчeркивает атакующий стиль игры, но также указывает на определeнные проблемы в обороне. Последняя победа над «Левым берегом» (3:2) только укрепила уверенность команды перед серьeзным испытанием.

«Александрия»

«Александрия» подходит к матчу в отличной форме, имея за плечами серию из 3 побед подряд. Команда не проигрывает уже 5 туров и забивает стабильно: 8 голов в последних 5 играх (1.6 гола за игру). Лидером атаки остаeтся Александр Филиппов, у которого 10 мячей в 25 матчах сезона. Оборона гостей выглядит весьма надeжно: всего 3 пропущенных гола в последних 5 турах (0.6 гола в среднем). Такая сбалансированная игра позволяет «Александрии» претендовать на победу даже в гостевых встречах против сильных соперников.

Факты о командах:

«Карпаты»

  • Не проигрывают в 9 последних матчах.
  • Забивают в 6 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 11 забитых и 7 пропущенных мячей.
  • Амбросий Чачуа – 10 голов в 28 матчах сезона.

«Александрия»

  • Побеждают в 3 последних матчах подряд.
  • Забивают в 8 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 3 пропущенных мяча.
  • Александр Филиппов – 10 голов в 25 матчах сезона.

Личные встречи
12% (2)
29% (5)
59% (10)
14
Забитых мячей
32
0.82
В среднем за матч
1.88
2:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Карпаты
2 : 1
11.05.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Александрия
3 : 0
09.11.2024
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
0 : 4
04.03.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
2 : 1
06.10.2019
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
2 : 1
21.10.2018
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
22.07.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 29 тур
Карпаты
1 : 2
28.04.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 24 тур
Александрия
1 : 1
18.03.2018
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия
3 : 0
26.11.2017
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Карпаты
0 : 0
20.08.2017
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Карпаты
1 : 0
05.03.2017
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Александрия
3 : 2
25.09.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Карпаты
1 : 1
25.03.2012
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Александрия
1 : 1
10.09.2011
Карпаты
Кубок Украины, 1/16 финала
Александрия
1 : 0
14.09.2008
Карпаты
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Прогноз на матч «Карпаты» – «Александрия»

Матч ожидается напряжeнным и результативным: обе команды находятся в отличной форме, стабильно забивают и борются за высокие цели. «Карпаты» традиционно опасны дома и будут стремиться продолжить свою беспроигрышную серию. Однако «Александрия» демонстрирует более сбалансированную игру и надeжнее выглядит в обороне. Предполагаем открытый футбол с обменом голами и минимальной победой гостей за счeт более организованной защиты.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Александрии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Александрии» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Александрии» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Александрии»
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Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Александрия Карпаты
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