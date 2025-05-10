11 мая на стадионе «Украина» во Львове состоится центральный матч 28-го тура Премьер-лиги Украины. «Карпаты», идущие на пятом месте с 43 очками, встретятся с одним из лидеров чемпионата – «Александрией», которая с 63 баллами занимает вторую строчку. Хозяева находятся в отличной форме и выдали серию из 9 матчей без поражений, тогда как гости продолжают уверенно побеждать и забивать в каждом матче. Игра обещает быть упорной и результативной, учитывая атакующий стиль обеих команд и их текущие серии.

«Карпаты»

«Карпаты» демонстрируют впечатляющую стабильность в весенней части чемпионата: команда не проигрывает уже 9 матчей подряд и стабильно забивает в 6 последних встречах. Лидер нападения – Амбросий Чачуа, оформивший 10 голов в 28 матчах сезона. В последних 5 турах команда забила 11 мячей (среднее – 2.2 гола за игру) и пропустила 7 (1.4 гола в среднем), что подчeркивает атакующий стиль игры, но также указывает на определeнные проблемы в обороне. Последняя победа над «Левым берегом» (3:2) только укрепила уверенность команды перед серьeзным испытанием.

«Александрия»

«Александрия» подходит к матчу в отличной форме, имея за плечами серию из 3 побед подряд. Команда не проигрывает уже 5 туров и забивает стабильно: 8 голов в последних 5 играх (1.6 гола за игру). Лидером атаки остаeтся Александр Филиппов, у которого 10 мячей в 25 матчах сезона. Оборона гостей выглядит весьма надeжно: всего 3 пропущенных гола в последних 5 турах (0.6 гола в среднем). Такая сбалансированная игра позволяет «Александрии» претендовать на победу даже в гостевых встречах против сильных соперников.

Факты о командах:

«Карпаты»

Не проигрывают в 9 последних матчах.

Забивают в 6 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 11 забитых и 7 пропущенных мячей.

Амбросий Чачуа – 10 голов в 28 матчах сезона.

«Александрия»

Побеждают в 3 последних матчах подряд.

Забивают в 8 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 8 забитых и 3 пропущенных мяча.

Александр Филиппов – 10 голов в 25 матчах сезона.

Личные встречи 12% (2) 29% (5) 59% (10) 14 Забитых мячей 32 0.82 В среднем за матч 1.88 2:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 28 тур Карпаты 2 : 1 Александрия Украина. Премьер-лига, 13 тур Александрия 3 : 0 Карпаты Украина. Премьер-лига, 21 тур Карпаты 0 : 4 Александрия Украина. Премьер-лига, 10 тур Александрия 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-лига, 12 тур Александрия 2 : 1 Карпаты Украина. Премьер-лига, 1 тур Карпаты 0 : 2 Александрия Украина. Плей-офф, 29 тур Карпаты 1 : 2 Александрия Украина. Плей-офф, 24 тур Александрия 1 : 1 Карпаты Украина. Премьер-лига, 17 тур Александрия 3 : 0 Карпаты Украина. Премьер-лига, 6 тур Карпаты 0 : 0 Александрия Украина. Премьер-Лига, 20 тур Карпаты 1 : 0 Александрия Украина. Премьер-Лига, 9 тур Александрия 3 : 2 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 21 тур Карпаты 2 : 2 Александрия Украина. Премьер-Лига, 8 тур Александрия 4 : 1 Карпаты Украина. Премьер-Лига, 24 тур Карпаты 1 : 1 Александрия Украина. Премьер-Лига, 9 тур Александрия 1 : 1 Карпаты Кубок Украины, 1/16 финала Александрия 1 : 0 Карпаты

Прогноз на матч «Карпаты» – «Александрия»

Матч ожидается напряжeнным и результативным: обе команды находятся в отличной форме, стабильно забивают и борются за высокие цели. «Карпаты» традиционно опасны дома и будут стремиться продолжить свою беспроигрышную серию. Однако «Александрия» демонстрирует более сбалансированную игру и надeжнее выглядит в обороне. Предполагаем открытый футбол с обменом голами и минимальной победой гостей за счeт более организованной защиты.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Александрии».

Рекомендованные ставки: