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Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Тобол»: Казахстан Премьер-лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:16
Астана - Тобол
10 мая 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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6.2
Точный счет 2:1 в пользу «Астаны»
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10 мая на «Астана Арене» пройдет центральный матч 8-го тура казахстанской Премьер-лиги, где местная «Астана» встретится с «Тоболом». Обе команды уверенно выступают с начала сезона и намерены укрепить свои позиции в лидирующей группе. Болельщиков ждет упорное противостояние, в котором фаворитами считаются хозяева, однако «Тобол» традиционно показывает конкурентный футбол против топ-клубов.

«Астана»

«Астана» подходит к этой игре в отличной форме: команда не проигрывает уже 9 матчей подряд и стабильно демонстрирует результативную игру. В последних 5 турах «Астана» забила 7 голов и пропустила лишь 4, что подчеркивает баланс между атакой и обороной. Лидер нападения – Джеффри Чарльз, оформивший 8 голов в 13 встречах, играет ключевую роль в атакующих действиях коллектива. Особенно стоит отметить уверенную домашнюю статистику – команда крайне редко теряет очки на родном стадионе, выигрывая большую часть матчей.

«Тобол»

«Тобол» продолжает подтверждать статус крепкой команды, которая способна навязать борьбу даже лидерам. После 7 туров клуб набрал 14 очков и занимает 4-е место в таблице. Команда не уходит с поля без гола в 6 последних матчах, продемонстрировав стабильность в атаке (7 забитых мячей за 5 туров). Николай Сигневич (3 гола в 6 матчах) является главной угрозой для защиты соперника. При этом «Тобол» надежен в обороне: всего 3 пропущенных мяча за последние 5 игр говорят о высокой концентрации при защите своих ворот.

Факты о командах:

«Астана»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола за матч, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд

«Тобол»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола за матч, 0.60 пропущенных (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи
43% (13)
33% (10)
23% (7)
37
Забитых мячей
31
1.23
В среднем за матч
1.03
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 3
10.05.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
1 : 0
03.11.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Астана
2 : 2
21.04.2024
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Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
2 : 1
16.09.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
0 : 1
09.04.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
1 : 2
14.09.2022
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Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
26.04.2022
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Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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1 : 1
13.06.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
1 : 1
05.04.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
1 : 0
22.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
2 : 0
25.08.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Тобол
0 : 1
03.11.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
0 : 2
05.07.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
2 : 1
27.04.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Тобол
1 : 0
28.10.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
0 : 0
05.07.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Астана
1 : 0
29.04.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Тобол
1 : 1
01.10.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 0
22.07.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
1 : 1
06.05.2017
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
1 : 2
15.06.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Астана
1 : 0
17.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Тобол
1 : 1
10.07.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Астана
4 : 0
03.05.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
1 : 1
14.06.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Астана
1 : 0
13.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Астана
2 : 1
04.08.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
5 : 1
09.03.2013
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Астана
1 : 1
29.07.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Тобол
3 : 2
15.04.2012
Астана
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Прогноз на матч «Астана» – «Тобол»

Учитывая высокую результативность обеих команд и их стабильную игру в последних турах, можно ожидать равного противостояния с хорошими шансами для каждого. «Астана» показывает сильную игру дома, но «Тобол» способен навязать борьбу и забить минимум один гол. Исходя из статистики и текущей формы, оптимальным прогнозом видится минимальная победа хозяев с обменом мячами.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Астана».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Астаны» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Астана» с форой (-1) – коэффициент 2.40

6.2
Точный счет 2:1 в пользу «Астаны»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Тобол Астана
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