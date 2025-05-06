7 мая на стадионе «ЦСК Витебский» пройдeт ответный полуфинал Кубка Беларуси, где «Витебск» попытается отыграть дефицит после поражения 0:3 в первом матче от «Немана». Хозяевам предстоит сложная задача, ведь нужно забивать минимум трижды, чтобы перевести игру в овертайм, при этом сохранив свои ворота сухими. Оба коллектива имеют хороший атакующий потенциал, а игра обещает быть напряжeнной и богатой на моменты.

«Витебск»

«Витебск» показывает атакующий футбол, что подтверждает результативность: команда забила 10 голов в последних 5 матчах, в среднем по 2 за игру. Дома коллектив не проигрывает в 13 из 15 матчей, что подчeркивает их уверенность на своeм поле. Однако оборона даeт сбои – 8 пропущенных голов за последние 5 матчей, 1.60 в среднем за игру. Лидер атак Илья Воронков (4 гола за сезон) снова будет основным оружием хозяев. «Витебску» нужно сыграть агрессивно с первых минут, чтобы надеяться на камбэк.

«Неман»

«Неман» уверенно контролирует ситуацию после победы 3:0 в первом матче. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Кубка Беларуси и не пропускает в этих играх, что подчеркивает надeжность обороны. В последних 5 матчах «Неман» забил 8 голов (1.60 за игру) и пропустил всего 3 (0.60 за игру). Несмотря на скромную результативность в чемпионате, в кубковых матчах «Неман» действует прагматично и добивается нужного результата за счeт организованной обороны и контратак.

Факты о командах:

«Витебск»

Не проигрывает в 13 из 15 последних домашних матчей.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

«Неман»

Не проигрывает в 4 последних матчах Кубка Беларуси.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр).

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи 29% (8) 43% (12) 29% (8) 27 Забитых мячей 27 0.96 В среднем за матч 0.96 5:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Кубок, 1/2 финала Витебск 1 : 0 Неман Беларусь. Кубок, 1/2 финала Неман 3 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Витебск 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 5 тур Неман 0 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Неман 1 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Витебск 2 : 2 Неман Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Витебск 2 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Неман 0 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Витебск 0 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Неман 2 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Витебск 0 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Неман 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Витебск 5 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Неман 1 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Витебск 2 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 5 тур Неман 1 : 3 Витебск Беларусь. Высшая лига, 18 тур Витебск 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 3 тур Неман 0 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 22 тур Неман 0 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 9 тур Витебск 0 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 32 тур Витебск 2 : 3 Неман Беларусь. Высшая лига, 15 тур Витебск 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 4 тур Неман 0 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 33 тур Неман 3 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 12 тур Витебск 2 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 1 тур Неман 0 : 0 Витебск Чемпионат Белоруссии, 21 тур Витебск 2 : 1 Неман Чемпионат Белоруссии, 8 тур Неман 1 : 0 Витебск

Прогноз на матч «Витебск» – «Неман»

Несмотря на преимущество «Немана» по сумме двух матчей, «Витебск» обязан идти вперeд с первых минут, чтобы попытаться вернуться в игру. Такой стиль создаeт риски в обороне, а «Неман» отлично использует контратаки. Гости предпочтут контролировать мяч и ловить соперника на ошибках, что даст шансы на гол. «Витебск» наверняка забьeт, но и «Неман» найдeт возможность ответить. Игра получится результативной, но перевес по сумме двух встреч сохранится за «Неманом».

Прогноз на точный счeт: 1:1 – ничья.

Рекомендованные ставки: