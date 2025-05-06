7 мая на стадионе «ЦСК Витебский» пройдeт ответный полуфинал Кубка Беларуси, где «Витебск» попытается отыграть дефицит после поражения 0:3 в первом матче от «Немана». Хозяевам предстоит сложная задача, ведь нужно забивать минимум трижды, чтобы перевести игру в овертайм, при этом сохранив свои ворота сухими. Оба коллектива имеют хороший атакующий потенциал, а игра обещает быть напряжeнной и богатой на моменты.
«Витебск»
«Витебск» показывает атакующий футбол, что подтверждает результативность: команда забила 10 голов в последних 5 матчах, в среднем по 2 за игру. Дома коллектив не проигрывает в 13 из 15 матчей, что подчeркивает их уверенность на своeм поле. Однако оборона даeт сбои – 8 пропущенных голов за последние 5 матчей, 1.60 в среднем за игру. Лидер атак Илья Воронков (4 гола за сезон) снова будет основным оружием хозяев. «Витебску» нужно сыграть агрессивно с первых минут, чтобы надеяться на камбэк.
«Неман»
«Неман» уверенно контролирует ситуацию после победы 3:0 в первом матче. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Кубка Беларуси и не пропускает в этих играх, что подчеркивает надeжность обороны. В последних 5 матчах «Неман» забил 8 голов (1.60 за игру) и пропустил всего 3 (0.60 за игру). Несмотря на скромную результативность в чемпионате, в кубковых матчах «Неман» действует прагматично и добивается нужного результата за счeт организованной обороны и контратак.
Факты о командах:
«Витебск»
- Не проигрывает в 13 из 15 последних домашних матчей.
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
«Неман»
- Не проигрывает в 4 последних матчах Кубка Беларуси.
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр).
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Витебск» – «Неман»
Несмотря на преимущество «Немана» по сумме двух матчей, «Витебск» обязан идти вперeд с первых минут, чтобы попытаться вернуться в игру. Такой стиль создаeт риски в обороне, а «Неман» отлично использует контратаки. Гости предпочтут контролировать мяч и ловить соперника на ошибках, что даст шансы на гол. «Витебск» наверняка забьeт, но и «Неман» найдeт возможность ответить. Игра получится результативной, но перевес по сумме двух встреч сохранится за «Неманом».
Прогноз на точный счeт: 1:1 – ничья.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Витебск» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00