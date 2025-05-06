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Прогноз на точный счёт матча «Витебск» – «Неман»: Кубок Беларуси, 7 мая 2025

06 мая 2025 10:36
Витебск - Неман
07 мая 2025, среда 18:00 | Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
7.5
Точный счёт 1:1
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7 мая на стадионе «ЦСК Витебский» пройдeт ответный полуфинал Кубка Беларуси, где «Витебск» попытается отыграть дефицит после поражения 0:3 в первом матче от «Немана». Хозяевам предстоит сложная задача, ведь нужно забивать минимум трижды, чтобы перевести игру в овертайм, при этом сохранив свои ворота сухими. Оба коллектива имеют хороший атакующий потенциал, а игра обещает быть напряжeнной и богатой на моменты.

«Витебск»

«Витебск» показывает атакующий футбол, что подтверждает результативность: команда забила 10 голов в последних 5 матчах, в среднем по 2 за игру. Дома коллектив не проигрывает в 13 из 15 матчей, что подчeркивает их уверенность на своeм поле. Однако оборона даeт сбои – 8 пропущенных голов за последние 5 матчей, 1.60 в среднем за игру. Лидер атак Илья Воронков (4 гола за сезон) снова будет основным оружием хозяев. «Витебску» нужно сыграть агрессивно с первых минут, чтобы надеяться на камбэк.

«Неман»

«Неман» уверенно контролирует ситуацию после победы 3:0 в первом матче. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Кубка Беларуси и не пропускает в этих играх, что подчеркивает надeжность обороны. В последних 5 матчах «Неман» забил 8 голов (1.60 за игру) и пропустил всего 3 (0.60 за игру). Несмотря на скромную результативность в чемпионате, в кубковых матчах «Неман» действует прагматично и добивается нужного результата за счeт организованной обороны и контратак.

Факты о командах:

«Витебск»

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних домашних матчей.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

«Неман»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Кубка Беларуси.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр).
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи
29% (8)
43% (12)
29% (8)
27
Забитых мячей
27
0.96
В среднем за матч
0.96
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Витебск
1 : 0
07.05.2025
Неман
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
Неман
3 : 0
15.04.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
0 : 1
31.08.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
1 : 1
12.11.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Витебск
2 : 2
16.07.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Витебск
2 : 0
18.07.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
14.03.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Витебск
0 : 0
12.07.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
29.03.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 0
24.08.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Неман
1 : 0
19.04.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Витебск
5 : 1
14.07.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Неман
1 : 1
30.03.2018
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
2 : 2
26.08.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
1 : 3
29.04.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Витебск
1 : 1
12.08.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 0
15.04.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
0 : 1
03.10.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Витебск
0 : 0
05.06.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Витебск
2 : 3
19.11.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Витебск
0 : 1
26.06.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
0 : 1
15.04.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Неман
3 : 0
21.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 2
05.06.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
03.04.2010
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 21 тур
Витебск
2 : 1
27.09.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
Неман
1 : 0
16.05.2009
Витебск
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Прогноз на матч «Витебск» – «Неман»

Несмотря на преимущество «Немана» по сумме двух матчей, «Витебск» обязан идти вперeд с первых минут, чтобы попытаться вернуться в игру. Такой стиль создаeт риски в обороне, а «Неман» отлично использует контратаки. Гости предпочтут контролировать мяч и ловить соперника на ошибках, что даст шансы на гол. «Витебск» наверняка забьeт, но и «Неман» найдeт возможность ответить. Игра получится результативной, но перевес по сумме двух встреч сохранится за «Неманом».

Прогноз на точный счeт: 1:1 – ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Витебск» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.00

7.5
Точный счёт 1:1
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Кубок Неман Витебск
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