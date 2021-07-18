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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Неман
Витебск - Неман: обзор матча 18 июля 2021
Витебск
18.07.2021, воскресенье, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Неман
67'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Неман
90'
+1
Желтая карточка
А. Шукуров
Замена
A. Yanushkevich
️️️️
А. Скитов
88'
79'
Замена
️️️️
С. Куадио
78'
Желтая карточка
Н. Халимончик
73'
Замена
В. Жуковский
️️️️
М. Яблонский
Замена
Е. Краснов
️️️️
А. Ксенофонтов
70'
68'
Замена
А. Джигеро
️️️️
А. Якимов
ГОЛ! 1:0!
Р. Теверов
67'
64'
Замена
A. Saroka
️️️️
Р. Грибовский
Замена
Р. Лисовский
️️️️
А. Матвеенко
63'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
M. Kalenchuk
46'
31'
Желтая карточка
П. Забелин
Желтая карточка
Вандерсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
11
Седрик Куадио
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
13
Максим Дробыш
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Неман
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Валерий Жуковский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
22
Иван Бакланов
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
4-2-5
5
Лебедев
29
Вандерсон
4
Скитов
6
Сезар
0
80
Ксенофонтов
2
Шемрук
19
9
Теверов
11
Матвеенко
77
Гущенко
4-3-1-3
20
Халимончик
8
Кантария
4
Васильев
20
Садовничий
78
Яблонский
28
Забелин
24
Якимов
10
Шукуров
9
Грибовский
19
Курганский
11
Куадио
4
Скитов
4
4
4
Скитов
11
Матвеенко
7
Лисовский
7
Лисовский
11
Матвеенко
80
Ксенофонтов
20
Краснов
20
Краснов
80
Ксенофонтов
0
88
Рассадкин
88
Рассадкин
0
78
Яблонский
11
Жуковский
11
Жуковский
78
Яблонский
24
Якимов
49
Джигеро
49
Джигеро
24
Якимов
9
Грибовский
11
11
9
Грибовский
Остались в запасе
Витебск
Неман
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
22
Ян Скибский
ЛП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
17
Антон Сучков
ЛВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
0
E. Leshko
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
22
Ян Скибский
ЛП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Иван Бакланов
ПВ
17
Антон Сучков
ЛВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
0
E. Leshko
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Витебск - Неман
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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