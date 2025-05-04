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Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Мальорка»: Ла Лига, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:36
Жирона - Мальорка
05 мая 2025, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
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6.4
Точный счёт 0:1 в пользу «Мальорки»
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5 мая на стадионе «Монтиливи» состоится матч 34-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой». Обе команды подходят к встрече с разными целями: хозяева борются за выживание, а гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Матч обещает быть напряжeнным, ведь для «Жироны» это один из ключевых поединков в борьбе за сохранение прописки в Примере.

«Жирона»

«Жирона» занимает 17-е место с 35 очками. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, в последнем туре сыграв вничью 1:1 с «Леганесом». За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила 11. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 2.20. Лидером атак остаeтся Кристиан Стуани, забивший 8 голов в 36 матчах. Команда регулярно допускает ошибки в обороне, а атакующие действия ограничиваются эпизодическими вспышками. «Жирона» старается действовать смелее дома, но надeжность защиты остаeтся слабым звеном.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 9-е место с 44 очками. Команда проиграла последний матч «Барселоне» 0:1 и не побеждает в трeх последних турах. За последние 5 игр «Мальорка» забила 3 гола и пропустила 4. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Ведат Мурики, забивший 7 голов в 26 матчах. Команда делает ставку на надeжность в защите и организованные контратаки, но испытывает трудности с созданием большого количества опасных моментов против низких блоков соперников.

Факты о командах:

«Жирона»

  • Не побеждает в 11 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)

«Мальорка»

  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
46% (6)
23% (3)
31% (4)
16
Забитых мячей
12
1.23
В среднем за матч
0.92
5:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
1 : 0
05.05.2025
Мальорка
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
2 : 1
14.12.2024
Жирона
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
1 : 0
03.03.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
3 : 2
24.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
5 : 3
23.09.2023
Мальорка
Испания. Примера, 33 тур
Жирона
2 : 0
04.05.2023
Мальорка
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
1 : 1
03.09.2022
Жирона
Испания. Сегунда, 26 тур
Жирона
1 : 0
18.02.2017
Мальорка
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
1 : 0
18.09.2016
Жирона
Испания. Сегунда, 39 тур
Жирона
1 : 0
21.05.2016
Мальорка
Испания. Сегунда, 18 тур
Мальорка
1 : 1
19.12.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 41 тур
Мальорка
0 : 1
31.05.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 20 тур
Жирона
0 : 0
10.01.2015
Мальорка
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Прогноз на матч «Жирона» – «Мальорка»

Обе команды подходят к матчу не в лучшей форме. «Жирона» остро нуждается в победе, чтобы избежать зоны вылета, но команда испытывает большие проблемы в обороне и не может стабильно набирать очки. «Мальорка» демонстрирует надeжную игру в защите, но редко забивает, особенно на выезде.

Ожидается осторожный матч, где хозяева будут вынуждены идти вперeд, а гости сосредоточатся на контратаках. Учитывая низкую результативность обеих команд и их последние показатели, вероятен матч с минимальным количеством голов. «Мальорка» благодаря организованной обороне может увезти важную победу, воспользовавшись ошибками соперника.

Рекомендация:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Мальорки» – коэффициент 6.40
  • Победа «Мальорки» – коэффициент 2.60
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

6.4
Точный счёт 0:1 в пользу «Мальорки»
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Мальорка Жирона
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