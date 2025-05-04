5 мая на стадионе «Монтиливи» состоится матч 34-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой». Обе команды подходят к встрече с разными целями: хозяева борются за выживание, а гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Матч обещает быть напряжeнным, ведь для «Жироны» это один из ключевых поединков в борьбе за сохранение прописки в Примере.

«Жирона»

«Жирона» занимает 17-е место с 35 очками. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, в последнем туре сыграв вничью 1:1 с «Леганесом». За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила 11. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 2.20. Лидером атак остаeтся Кристиан Стуани, забивший 8 голов в 36 матчах. Команда регулярно допускает ошибки в обороне, а атакующие действия ограничиваются эпизодическими вспышками. «Жирона» старается действовать смелее дома, но надeжность защиты остаeтся слабым звеном.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 9-е место с 44 очками. Команда проиграла последний матч «Барселоне» 0:1 и не побеждает в трeх последних турах. За последние 5 игр «Мальорка» забила 3 гола и пропустила 4. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Ведат Мурики, забивший 7 голов в 26 матчах. Команда делает ставку на надeжность в защите и организованные контратаки, но испытывает трудности с созданием большого количества опасных моментов против низких блоков соперников.

Факты о командах:

«Жирона»

Не побеждает в 11 последних матчах

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)

«Мальорка»

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 46% (6) 23% (3) 31% (4) 16 Забитых мячей 12 1.23 В среднем за матч 0.92 5:3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 34 тур Жирона 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 17 тур Мальорка 2 : 1 Жирона Испания. Примера, 27 тур Мальорка 1 : 0 Жирона Испания. Кубок, 1/4 финала Мальорка 3 : 2 Жирона Испания. Примера, 6 тур Жирона 5 : 3 Мальорка Испания. Примера, 33 тур Жирона 2 : 0 Мальорка Испания. Примера, 4 тур Мальорка 1 : 1 Жирона Испания. Сегунда, 26 тур Жирона 1 : 0 Мальорка Испания. Сегунда, 5 тур Мальорка 1 : 0 Жирона Испания. Сегунда, 39 тур Жирона 1 : 0 Мальорка Испания. Сегунда, 18 тур Мальорка 1 : 1 Жирона Испания. Сегунда, 41 тур Мальорка 0 : 1 Жирона Испания. Сегунда, 20 тур Жирона 0 : 0 Мальорка

Прогноз на матч «Жирона» – «Мальорка»

Обе команды подходят к матчу не в лучшей форме. «Жирона» остро нуждается в победе, чтобы избежать зоны вылета, но команда испытывает большие проблемы в обороне и не может стабильно набирать очки. «Мальорка» демонстрирует надeжную игру в защите, но редко забивает, особенно на выезде.

Ожидается осторожный матч, где хозяева будут вынуждены идти вперeд, а гости сосредоточатся на контратаках. Учитывая низкую результативность обеих команд и их последние показатели, вероятен матч с минимальным количеством голов. «Мальорка» благодаря организованной обороне может увезти важную победу, воспользовавшись ошибками соперника.

Рекомендация: