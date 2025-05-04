5 мая на стадионе «Монтиливи» состоится матч 34-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой». Обе команды подходят к встрече с разными целями: хозяева борются за выживание, а гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Матч обещает быть напряжeнным, ведь для «Жироны» это один из ключевых поединков в борьбе за сохранение прописки в Примере.
«Жирона»
«Жирона» занимает 17-е место с 35 очками. Команда не побеждает уже 11 матчей подряд, в последнем туре сыграв вничью 1:1 с «Леганесом». За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила 11. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, а оборона пропускает 2.20. Лидером атак остаeтся Кристиан Стуани, забивший 8 голов в 36 матчах. Команда регулярно допускает ошибки в обороне, а атакующие действия ограничиваются эпизодическими вспышками. «Жирона» старается действовать смелее дома, но надeжность защиты остаeтся слабым звеном.
«Мальорка»
«Мальорка» занимает 9-е место с 44 очками. Команда проиграла последний матч «Барселоне» 0:1 и не побеждает в трeх последних турах. За последние 5 игр «Мальорка» забила 3 гола и пропустила 4. Средняя результативность – 0.60 гола за игру, а оборона пропускает 0.80. Лидером атак остаeтся Ведат Мурики, забивший 7 голов в 26 матчах. Команда делает ставку на надeжность в защите и организованные контратаки, но испытывает трудности с созданием большого количества опасных моментов против низких блоков соперников.
Факты о командах:
«Жирона»
- Не побеждает в 11 последних матчах
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)
«Мальорка»
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Жирона» – «Мальорка»
Обе команды подходят к матчу не в лучшей форме. «Жирона» остро нуждается в победе, чтобы избежать зоны вылета, но команда испытывает большие проблемы в обороне и не может стабильно набирать очки. «Мальорка» демонстрирует надeжную игру в защите, но редко забивает, особенно на выезде.
Ожидается осторожный матч, где хозяева будут вынуждены идти вперeд, а гости сосредоточатся на контратаках. Учитывая низкую результативность обеих команд и их последние показатели, вероятен матч с минимальным количеством голов. «Мальорка» благодаря организованной обороне может увезти важную победу, воспользовавшись ошибками соперника.
Рекомендация:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Мальорки» – коэффициент 6.40
- Победа «Мальорки» – коэффициент 2.60
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65