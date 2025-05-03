В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Родина» и «Урал». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Родина»

Команда Зорана Зельковича располагается на 8-й позиции, набрав 41 очко. «Родина» добыла 10 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей – 31:26.

Последние результаты «Родины» в Первой лиге:

26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0;

20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;

13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2.

«Урал»

«Урал» набрал 50 очков и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Томарова добыли 13 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 41:32.

Предыдущие результаты «Урала» в Первой лиге:

26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;

21.04.25 «Торпедо» М – «Урал» – 1:1;

11.04.25 «Урал» – «Нефтехимик» – 3:2.

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 4 Забитых мячей 3 1.33 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур Родина 3 : 2 Урал Россия. Первая лига, 17 тур Урал 0 : 0 Родина Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап Родина 1 : 1 Урал

Прогноз на матч «Родина» – «Урал»

«Урал» еще не потерял шансов занять 3-4 место, дающее право на переходные матчи за право выступать в РПЛ. «Родина» заканчивает сезон без мотиваци. Прогноз – 0:1 с коэффициентом 6.50.