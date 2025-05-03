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Прогноз на точный счет матча «Родина» – «Урал»: ФНЛ, 4 мая 2025

03 мая 2025 13:25
Родина - Урал
04 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Первая лига, 31 тур
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6.5
Прогноз – 1:0 победа «Урала»
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В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Родина» и «Урал». Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Родина»

Команда Зорана Зельковича располагается на 8-й позиции, набрав 41 очко. «Родина» добыла 10 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей – 31:26.

Последние результаты «Родины» в Первой лиге:

  • 26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0;
  • 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;
  • 13.04.25 «Сокол» – «Родина» – 1:2.

«Урал»

«Урал» набрал 50 очков и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Томарова добыли 13 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 41:32.

Предыдущие результаты «Урала» в Первой лиге:

  • 26.04.25 «Урал» – «Балтика» – 2:5;
  • 21.04.25 «Торпедо» М – «Урал» – 1:1;
  • 11.04.25 «Урал» – «Нефтехимик» – 3:2.

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
4
Забитых мячей
3
1.33
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Родина
3 : 2
04.05.2025
Урал
Россия. Первая лига, 17 тур
Урал
0 : 0
04.11.2024
Родина
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Родина
1 : 1
13.03.2024
Урал

Прогноз на матч «Родина» – «Урал»

«Урал» еще не потерял шансов занять 3-4 место, дающее право на переходные матчи за право выступать в РПЛ. «Родина» заканчивает сезон без мотиваци. Прогноз – 0:1 с коэффициентом 6.50.

6.5
Прогноз – 1:0 победа «Урала»
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Урал Родина
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