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«Чайка» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2025 с коэффициентом 4.8

02 мая 2025 13:39
Чайка - Алания
03 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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4.8
Прогноз на точный счет: победа Алании 2:0
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В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встречаются «Чайка» и «Алания». Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 17:00 (мск).

«Чайка»

Команда Сергея Первушина набрала 34 очка и находится на 13-й позиции в Первой лиге. «Чайка» добыла 7 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 29:38.

Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:

  • 26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;
  • 19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0;
  • 12.04.25 «Чайка» – «Торпедо» М – 2:1.

«Алания»

«Алания» набрала 23 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Спартака Гогниева добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 19:43.

Предыдущие результаты «Алании» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Алания» – «Торпедо» М – 2:4;
  • 20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0;
  • 12.04.25 «Уфа» – «Алания» – 2:1.

Личные встречи
64% (7)
9% (1)
27% (3)
16
Забитых мячей
15
1.45
В среднем за матч
1.36
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Чайка
0 : 3
03.05.2025
Алания
Россия. Первая лига, 16 тур
Алания
2 : 3
27.10.2024
Чайка
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1 : 1
15.11.2020
Чайка
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чайка
0 : 3
08.08.2020
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 19 тур
Чайка
1 : 0
23.03.2019
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 5 тур
Алания
2 : 3
26.08.2018
Чайка
Россия. Кубок, 1/64 финала
Алания
1 : 3
07.08.2018
Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Алания
0 : 2
27.05.2018
Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
Чайка
1 : 0
20.07.2017
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 25 тур
Алания
3 : 1
30.04.2017
Чайка
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 11 тур
Чайка
1 : 0
08.10.2016
Алания
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Прогноз на матч «Чайка» – «Алания»

«Алании» победа нужна больше, чтобы покинуть зону вылета. Но в нынешнем состоянии шансов у гостей немного. Прогноз на точный счет – 2:0.

4.8
Прогноз на точный счет: победа Алании 2:0
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Алания Чайка
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