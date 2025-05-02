В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встречаются «Чайка» и «Алания». Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 17:00 (мск).

«Чайка»

Команда Сергея Первушина набрала 34 очка и находится на 13-й позиции в Первой лиге. «Чайка» добыла 7 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 29:38.

Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:

26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;

19.04.25 «Енисей» – «Чайка» – 0:0;

12.04.25 «Чайка» – «Торпедо» М – 2:1.

«Алания»

«Алания» набрала 23 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Спартака Гогниева добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 19:43.

Предыдущие результаты «Алании» в Первой лиге:

27.04.25 «Алания» – «Торпедо» М – 2:4;

20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0;

12.04.25 «Уфа» – «Алания» – 2:1.

Личные встречи 64% (7) 9% (1) 27% (3) 16 Забитых мячей 15 1.45 В среднем за матч 1.36 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур Чайка 0 : 3 Алания Россия. Первая лига, 16 тур Алания 2 : 3 Чайка Россия. ФНЛ, 22 тур Алания 1 : 1 Чайка Россия. ФНЛ, 2 тур Чайка 0 : 3 Алания Россия. ПФЛ. Зона Юг, 19 тур Чайка 1 : 0 Алания Россия. ПФЛ. Зона Юг, 5 тур Алания 2 : 3 Чайка Россия. Кубок, 1/64 финала Алания 1 : 3 Чайка Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур Алания 0 : 2 Чайка Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур Чайка 1 : 0 Алания Россия. ПФЛ. Зона Юг, 25 тур Алания 3 : 1 Чайка Россия. ПФЛ. Зона Юг, 11 тур Чайка 1 : 0 Алания

Прогноз на матч «Чайка» – «Алания»

«Алании» победа нужна больше, чтобы покинуть зону вылета. Но в нынешнем состоянии шансов у гостей немного. Прогноз на точный счет – 2:0.